Aniimo vous propose de capturer un Molosabre Prismana spécial durant un évènement qui se déroule en ce moment même, voici comment faire pour participer.

Comme beaucoup de jeux du genre, Aniimo mise sur de nombreux évènements pour tenir ses joueurs en haleine et leur permettre de mettre la main sur de nombreuses récompenses et de capturer des créatures rares. Justement en ce moment, vous pouvez tenter d'ajouter un Molosabre Prismana spécial à votre équipe grâce à l'évènement Abondance de Veine du 21 au 28 septembre 2026. Voici comment faire pour le capturer.

Un nouvel évènement d'abondance disponible dans Aniimo

L'Abondance de Veine est un évènement qui permet d'invoquer des créatures Prismana plus facilement qu'habituellement. Il augmente significativement la charge de Floraison Prismatique. C'est aussi l'occasion de voir apparaître des Prismana spéciaux, comme ce Molosabre de type Glace et Sacré qui troque son pelage bleuté pour une fourrure blanche et rose. Vous pouvez retrouver sa place dans la Tier List des meilleurs Aniimo en septembre 2026.

Le Molosabre Prismana de l'évènement d'Aniimo du 21 au 28 septembre 2026 ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Pour participer à l'évènement, il y aura cependant quelques prérequis. Il faut en effet être au moins de niveau 30+ pour pouvoir se balader dans la région de la Crête des Crocs (31-36) sans trop de problème, et débloquer le Badge Bronze de la zone en capturant au moins 40 % des créatures locales. Il faudra ensuite se rendre à la zone de Floraison Prismatique pour l'enrichir, capturer tous les Aniimo qui apparaîtront et charger la fleur jusqu'à l'éclosion prismatique et l'apparition du Molosabre Prismana désiré.

Prérequis

Être de niveau 30+ pour se promener facilement dans la zone de l'évènement

Obtenir le Badge Bronze de la Crête des Crocs

Avoir suffisamment d'énergie pour enrichir la fleur

Détails de l'évènement

Chance de voir apparaître un Molosabre Prismana spécial.

Augmentation du taux d'apparition d'Aniimo en Phase Nova lors des 3 premières sessions d'enrichissement chaque week-end.

Bonus de 50 % d'énergie prismatique supplémentaire lors de la récolte d'un fruit de veine.

Capturer des Aniimo peut provoquer un Coup de Chance qui offre un bonus d'énergie prismatique.

Les Coups de Chance ont 0,6 % de chance de faire directement apparaître des Aniimo Prismana.

3 % de chance de faire directement apparaître des Aniimo Prismana lors d'un enrichissement.

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