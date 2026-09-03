Attrapez de nouveaux insectes en septembre dans Animal Crossing New Horizons grâce au guide du mois. Lieu d'apparition, horaires où les croiser, niveau de rareté et même prix de vente... On vous donne toutes les informations utiles pour votre chasse. Rendez-vous dans la section dédiée à l'hémisphère de votre île et sortez votre filet.

Le guide des insectes de septembre à attraper dans l'hémisphère nord

Même si l'été ne va pas tarder à s'effacer, les insectes répondent toujours présents en septembre dans Animal Crossing New Horizons. Au total, ce sont 51 espèces différentes qui vous attendent dans l'hémisphère nord. Il y a même quelques nouveaux ce mois-ci, comme le sympetrum qui n'apparaît qu'en septembre et en octobre, ou encore les grillons, le monarque et le mormolyce.

Insectes Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente
Animal Crossing New Horizons : Acrida cinerea.

Acrida cinerea

 Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes
Un papillon de type Agrias dans ACNH.

Agrias

 Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes
L'Anax napolitain d'Animal Crossing sur Switch 2.

Anax napolitain

 Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes
Une araignÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Araignée*

 Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes
L'Ã©norme Attacus Atlas d'AC New Horizons.

Attacus Atlas

 Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes
Bernard-lâermite.

Bernard-l’ermite*

 Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes
Capricorne des agrumes dans AC New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2.

Capricorne des agrumes*

 Souches Toute la journée Commun 350 clochettes
Catacanthus, un insecte d'Animal Crossing New Horizons.

Catacanthus

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes
Un Chrysiridia rhipheus dans Animal Crossing New Horizons.

Chrysiridia rhipheus

 Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes
CicindeÌle Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Cicindèle

 Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes
La cigale cicadelle Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Cigale cicadelle

 Arbre 8h à 17h Commun 400 clochettes
Un papillon citrin, l'un des insectes dans Animal Crossing New Horizons.

Citrin

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes
Attrapez un cloporte dans Animal Crossing New Horizons.

Cloporte

 Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes
CordulÃ©gastre dans Animal Crossing New Horizons.

Cordulégastre

 Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes
Le criquet d'ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Criquet

 Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes
Le criquet pÃ¨lerin, un insecte d'Animal Crossing New Horizons.

Criquet pèlerin

 Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes
Dytique, un insecte d'Animal Crossing.

Dytique

 Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes
Trouvez un escargot dans Animal Crossing New Horizons.

Escargot

 Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes
Fourmi.

Fourmi

 Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes
Geotrupidae dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2..

Geotrupidae

 Par terre sur votre île d'Animal Crossing Toute la journée Commun 300 clochettes
Grand planeur dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Planeur*

 Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes
Le grillon des prÃ©s est dans ACNH sur Nintendo Switch 2.

Grillon des prés

 Par terre 17h à 8h du matin Commun 130 clochettes
Le grillon du midi, un insecte dans Animal Crossing New Horizons.

Grillon du midi

 Par terre 17h à 8h du matin Commun 430 clochettes

Attention Ã  la guÃªpe dans ACNH.

Guêpe*

 Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Ligie dans Animal Crossing New Horizons.

Ligie*

 Plage Toute la journée Commun 200 clochettes
Lucane copris iriseÌ dans AC New Horizons.

Lucane copris irisé

 Arbre 19h à 8h du matin Très rare 6 000 clochettes
Le papillon machaon d'AC New Horizons.

Machaon

 Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes
Mante orchidÃ©e.

Mante orchidée

 Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes
La mante religieuse Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Mante religieuse

 Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes
Un mille-pattes dans ACNH sur les consoles Nintendo Switch.

Mille-pattes

 Rocher 16 à 23h Commun 300 clochettes
Le papillon Monarque dans Animal Crossing New Horizons.

Monarque

 Ciel 4h à 17h Commun 140 clochettes
Un mormolyce parmi les insectes d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Mormolyce

 Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes
Le morpho bleu d'Animal Crossing New Horizons.
Morpho bleu		 Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes
Une mouche d'Animal Crossing New Horizons.

Mouche*

 Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes
Un moustique dans Animal Crossing New Horizons.

Moustique

 Ciel 17h à 4h du matin Commun 130 clochettes
Le papillon de nuit est prÃ©sent dans Animal Crossing New Horizons.

Papillon de nuit*

 Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes
Attrapez un patineur dans Animal Crossing New Horizons.

Patineur

 Surface de l’eau 8h à 19h Commun 130 clochettes
Phasme, un insecte d'Animal Crossing.

Phasme

 Arbres d'Animal Crossing 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes
Phyllie d'AC New Horizons.

Phyllie

 Par terre Toute la journée Commun 200 clochettes
PiÃ©ride de la rave dans Animal Crossing New Horizons.

Piéride de la rave

 Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes
PsychÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Psyché*

 Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes
Une puce dans Animal Crossing New Horizons.

Puce

 Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes
La punaise dans ACNH.

Punaise

 Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes
Une Punaise dâeau geÌante dans AC New Horizons.

Punaise d’eau géante

 Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes
Rosalia batesi.

Rosalia batesi

 Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes
Sauterelle d'Animal Crossing New Horizons.

Sauterelle

 Par terre 8h à 17h Commun 160 clochettes
Le scarabÃ©e Goliath d'AC New Horizons sur Switch 1 et Switch 2.

Scarabée Goliath

 Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes
Scorpion dans Animal Crossing New Horizons.

Scorpion

 Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes
Sympetrum dans Animal Crossing New Horizons.

Sympetrum

 Ciel 8 à 19h Commun 180 clochettes
Troides Alexandrae dans Animal Crossing New Horizons.

Troides Alexandrae

 Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes

Troides Brookiana d'Animal Crossing New Horizons.

Troides Brookiana

 Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes
*insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Le guide des insectes de septembre dans les îles du sud d'Animal Crossing New Horizons

La saison hivernale n'est pas celle qui réussit le mieux aux insectes d'Animal Crossing en septembre dans l'hémisphère sud. Néanmoins, vous aurez quand même la possibilité d'attraper 27 espèces différentes tout au long du mois. Deux types de mantes font notamment leur apparition, mais c'est aussi le cas de certains papillons ou même de la coccinelle. C'est donc une bonne occasion de compléter votre collection.

Insectes Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Abeille naine dans Animal Crossing New Horizons.

Abeille naine

 Ciel 8h à 17h Commun 200 clochettes
Une araignÃ©e dans Animal Crossing New Horizons.

Araignée*

 Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes
Bernard-lâermite.

Bernard-l’ermite*

 Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes
Capricorne des agrumes dans AC New Horizons sur Nintendo Switch 1 et 2.

Capricorne des agrumes*

 Souches Toute la journée Commun 350 clochettes
Catacanthus, un insecte d'Animal Crossing New Horizons.

Catacanthus

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes
CicindeÌle Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Cicindèle

 Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes
Un papillon citrin, l'un des insectes dans Animal Crossing New Horizons.

Citrin

 Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes
Attrapez un cloporte dans Animal Crossing New Horizons.

Cloporte

 Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes
Insecte d'Animal Crossing New Horizons, la coccinelle.

Coccinelle

 Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes
Trouvez un escargot dans Animal Crossing New Horizons.

Escargot

 Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes
Fourmi.

Fourmi

 Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes
Grand planeur dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Planeur*

 Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes
Attention Ã  la guÃªpe dans ACNH.

Guêpe*

 Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes
Ligie dans Animal Crossing New Horizons.

Ligie*

 Plage Toute la journée Commun 200 clochettes
Le papillon machaon d'AC New Horizons.

Machaon

 Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes
Mante orchidÃ©e.

Mante orchidée

 Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes
La mante religieuse Ã  attraper dans Animal Crossing New Horizons.

Mante religieuse

 Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes
Un mille-pattes dans ACNH sur les consoles Nintendo Switch.

Mille-pattes

 Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes
Le morpho bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Morpho bleu

 Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes
Une mouche d'Animal Crossing New Horizons.

Mouche*

 Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes
Un papilio bianor dans Animal Crossing New Horizons.

Papilio bianor

 Ciel autour des fleurs hybrides 4h du matin à 19h Rare 2 500 clochettes
Le papillon de nuit est prÃ©sent dans Animal Crossing New Horizons.

Papillon de nuit*

 Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes
PiÃ©ride de la rave dans Animal Crossing New Horizons.

Piéride de la rave

 Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes
PsychÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Psyché*

 Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes
La punaise dans ACNH.

Punaise

 Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes
Une tarentule dans Animal Crossing sur les consoles Nintendo Switch.

Tarentule

 Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes
Taupe-grillon sur Switch 1 et 2 dans ACNH.

Taupe-grillon

 Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes
*insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous nos guides des insectes dans Animal Crossing New Horizons

Complétez votre musée et le bébêtopédie en attrapant tous les insectes d'Animal Crossing sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à l'aide de nos guides. Nous vous en avons préparé un par mois :