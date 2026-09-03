Découvrez la liste complète des insectes de septembre dans Animal Crossing New Horizons. Dans notre guide, on vous dit leur prix de vente ainsi que où et quand les attraper.
Attrapez de nouveaux insectes en septembre dans Animal Crossing New Horizons grâce au guide du mois. Lieu d'apparition, horaires où les croiser, niveau de rareté et même prix de vente... On vous donne toutes les informations utiles pour votre chasse. Rendez-vous dans la section dédiée à l'hémisphère de votre île et sortez votre filet.
Le guide des insectes de septembre à attraper dans l'hémisphère nord
Même si l'été ne va pas tarder à s'effacer, les insectes répondent toujours présents en septembre dans Animal Crossing New Horizons. Au total, ce sont 51 espèces différentes qui vous attendent dans l'hémisphère nord. Il y a même quelques nouveaux ce mois-ci, comme le sympetrum qui n'apparaît qu'en septembre et en octobre, ou encore les grillons, le monarque et le mormolyce.
|Insectes
|Lieu
|Heure d'apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Acrida cinerea
|Par terre
|8h à 19h
|Commun
|200 clochettes
|
Agrias
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Anax napolitain
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|230 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Attacus Atlas
|Arbres et Palmiers
|19h à 4h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Chrysiridia rhipheus
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Cigale cicadelle
|Arbre
|8h à 17h
|Commun
|400 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Cordulégastre
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|4 500 clochettes
|
Criquet
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|400 clochettes
|
Criquet pèlerin
|Par terre
|8h - 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Dytique
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|800 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Geotrupidae
|Par terre sur votre île d'Animal Crossing
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Grillon des prés
|Par terre
|17h à 8h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Grillon du midi
|Par terre
|17h à 8h du matin
|Commun
|430 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Lucane copris irisé
|Arbre
|19h à 8h du matin
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16 à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Monarque
|Ciel
|4h à 17h
|Commun
|140 clochettes
|
Mormolyce
|Souche d’arbre
|Toute la journée
|Commun
|450 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Moustique
|Ciel
|17h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Patineur
|Surface de l’eau
|8h à 19h
|Commun
|130 clochettes
|
Phasme
|Arbres d'Animal Crossing
|4h à 8h, puis 17h à 19h
|Commun
|600 clochettes
|
Phyllie
|Par terre
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Puce
|Sur un villageois
|Toute la journée
|Commun
|70 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Punaise d’eau géante
|Surface de l’eau
|19h à 8h du matin
|Rare
|2 000 clochettes
|
Rosalia batesi
|Souche
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
|
Sauterelle
|Par terre
|8h à 17h
|Commun
|160 clochettes
|
Scarabée Goliath
|Palmier
|17h à 8h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Scorpion
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Sympetrum
|Ciel
|8 à 19h
|Commun
|180 clochettes
|
Troides Alexandrae
|Ciel
|8h à 16h
|Rare
|4 000 clochettes
|
Troides Brookiana
|Ciel
|8h à 17h
|Rare
|2 500 clochettes
Le guide des insectes de septembre dans les îles du sud d'Animal Crossing New Horizons
La saison hivernale n'est pas celle qui réussit le mieux aux insectes d'Animal Crossing en septembre dans l'hémisphère sud. Néanmoins, vous aurez quand même la possibilité d'attraper 27 espèces différentes tout au long du mois. Deux types de mantes font notamment leur apparition, mais c'est aussi le cas de certains papillons ou même de la coccinelle. C'est donc une bonne occasion de compléter votre collection.
|Insectes
|Lieu
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Abeille naine
|Ciel
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Araignée*
|Arbres
|19h à 8h du matin
|Commun
|600 clochettes
|
Bernard-l’ermite*
|Plage
|19h à 8h du matin
|Rare
|1 000 clochettes
|
Capricorne des agrumes*
|Souches
|Toute la journée
|Commun
|350 clochettes
|
Catacanthus
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cicindèle
|Par terre
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Citrin
|Fleur
|19h à 8h du matin
|Commun
|160 clochettes
|
Cloporte
|Rocher
|23h à 16h
|Commun
|250 clochettes
|
Coccinelle
|Fleurs
|8h à 17h
|Commun
|200 clochettes
|
Escargot
|Buissons et rochers par temps de pluie
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Fourmi
|Navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|80 clochettes
|
Grand Planeur*
|Ciel
|8h à 19h
|Rare
|1 000 clochettes
|
Guêpe*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|2 500 clochettes
|
Ligie*
|Plage
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Machaon
|Ciel
|4h à 19h
|Commun
|240 clochettes
|
Mante orchidée
|Fleur blanche
|8h à 17h
|Rare
|2 400 clochettes
|
Mante religieuse
|Fleur
|8h à 17h
|Commun
|430 clochettes
|
Mille-pattes
|Rocher
|16h à 23h
|Commun
|300 clochettes
|
Morpho bleu
|Ciel
|17h à 8h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Mouche*
|Déchets et navet pourri
|Toute la journée
|Commun
|60 clochettes
|
Papilio bianor
|Ciel autour des fleurs hybrides
|4h du matin à 19h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Papillon de nuit*
|Source de lumière
|19h à 4h du matin
|Commun
|130 clochettes
|
Piéride de la rave
|Ciel
|4h du matin à 19h
|Commun
|160 clochettes
|
Psyché*
|Arbres
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Punaise
|Fleur
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Tarentule
|Par terre
|19h à 4h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Taupe-grillon
|Sous la terre
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
Tous nos guides des insectes dans Animal Crossing New Horizons
Complétez votre musée et le bébêtopédie en attrapant tous les insectes d'Animal Crossing sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à l'aide de nos guides. Nous vous en avons préparé un par mois :