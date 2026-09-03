Découvrez la liste complète des insectes de septembre dans Animal Crossing New Horizons. Dans notre guide, on vous dit leur prix de vente ainsi que où et quand les attraper.

Attrapez de nouveaux insectes en septembre dans Animal Crossing New Horizons grâce au guide du mois. Lieu d'apparition, horaires où les croiser, niveau de rareté et même prix de vente... On vous donne toutes les informations utiles pour votre chasse. Rendez-vous dans la section dédiée à l'hémisphère de votre île et sortez votre filet.

Le guide des insectes de septembre à attraper dans l'hémisphère nord

Même si l'été ne va pas tarder à s'effacer, les insectes répondent toujours présents en septembre dans Animal Crossing New Horizons. Au total, ce sont 51 espèces différentes qui vous attendent dans l'hémisphère nord. Il y a même quelques nouveaux ce mois-ci, comme le sympetrum qui n'apparaît qu'en septembre et en octobre, ou encore les grillons, le monarque et le mormolyce.

Insectes Lieu Heure d'apparition Rareté Prix de vente Acrida cinerea Par terre 8h à 19h Commun 200 clochettes Agrias Ciel 8h à 17h Rare 3 000 clochettes Anax napolitain Ciel 8h à 17h Commun 230 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Attacus Atlas Arbres et Palmiers 19h à 4h du matin Rare 3 000 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Chrysiridia rhipheus Ciel 8h à 16h Rare 2 500 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Cigale cicadelle Arbre 8h à 17h Commun 400 clochettes Citrin Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Cordulégastre Ciel 8h à 17h Commun 4 500 clochettes Criquet Par terre 8h - 19h Commun 400 clochettes Criquet pèlerin Par terre 8h - 19h Commun 600 clochettes Dytique Surface de l’eau 8h à 19h Commun 800 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Geotrupidae Par terre sur votre île d'Animal Crossing Toute la journée Commun 300 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Grillon des prés Par terre 17h à 8h du matin Commun 130 clochettes Grillon du midi Par terre 17h à 8h du matin Commun 430 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Lucane copris irisé Arbre 19h à 8h du matin Très rare 6 000 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16 à 23h Commun 300 clochettes Monarque Ciel 4h à 17h Commun 140 clochettes Mormolyce Souche d’arbre Toute la journée Commun 450 clochettes

Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Moustique Ciel 17h à 4h du matin Commun 130 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Patineur Surface de l’eau 8h à 19h Commun 130 clochettes Phasme Arbres d'Animal Crossing 4h à 8h, puis 17h à 19h Commun 600 clochettes Phyllie Par terre Toute la journée Commun 200 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Puce Sur un villageois Toute la journée Commun 70 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Punaise d’eau géante Surface de l’eau 19h à 8h du matin Rare 2 000 clochettes Rosalia batesi Souche Toute la journée Rare 3 000 clochettes Sauterelle Par terre 8h à 17h Commun 160 clochettes Scarabée Goliath Palmier 17h à 8h du matin Très rare 8 000 clochettes Scorpion Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Sympetrum Ciel 8 à 19h Commun 180 clochettes Troides Alexandrae Ciel 8h à 16h Rare 4 000 clochettes Troides Brookiana Ciel 8h à 17h Rare 2 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Le guide des insectes de septembre dans les îles du sud d'Animal Crossing New Horizons

La saison hivernale n'est pas celle qui réussit le mieux aux insectes d'Animal Crossing en septembre dans l'hémisphère sud. Néanmoins, vous aurez quand même la possibilité d'attraper 27 espèces différentes tout au long du mois. Deux types de mantes font notamment leur apparition, mais c'est aussi le cas de certains papillons ou même de la coccinelle. C'est donc une bonne occasion de compléter votre collection.

Insectes Lieu Heure d’apparition Rareté Prix de vente Abeille naine Ciel 8h à 17h Commun 200 clochettes Araignée* Arbres 19h à 8h du matin Commun 600 clochettes Bernard-l’ermite* Plage 19h à 8h du matin Rare 1 000 clochettes Capricorne des agrumes* Souches Toute la journée Commun 350 clochettes Catacanthus Fleur 19h à 8h du matin Commun 1 000 clochettes Cicindèle Par terre Toute la journée Rare 1 500 clochettes Citrin Fleur 19h à 8h du matin Commun 160 clochettes Cloporte Rocher 23h à 16h Commun 250 clochettes Coccinelle Fleurs 8h à 17h Commun 200 clochettes Escargot Buissons et rochers par temps de pluie Toute la journée Commun 250 clochettes Fourmi Navet pourri Toute la journée Commun 80 clochettes Grand Planeur* Ciel 8h à 19h Rare 1 000 clochettes Guêpe* Arbres Toute la journée Rare 2 500 clochettes Ligie* Plage Toute la journée Commun 200 clochettes Machaon Ciel 4h à 19h Commun 240 clochettes Mante orchidée Fleur blanche 8h à 17h Rare 2 400 clochettes Mante religieuse Fleur 8h à 17h Commun 430 clochettes Mille-pattes Rocher 16h à 23h Commun 300 clochettes Morpho bleu Ciel 17h à 8h du matin Rare 4 000 clochettes Mouche* Déchets et navet pourri Toute la journée Commun 60 clochettes Papilio bianor Ciel autour des fleurs hybrides 4h du matin à 19h Rare 2 500 clochettes Papillon de nuit* Source de lumière 19h à 4h du matin Commun 130 clochettes Piéride de la rave Ciel 4h du matin à 19h Commun 160 clochettes Psyché* Arbres Toute la journée Rare 600 clochettes Punaise Fleur Toute la journée Commun 120 clochettes Tarentule Par terre 19h à 4h du matin Très rare 8 000 clochettes Taupe-grillon Sous la terre Toute la journée Commun 500 clochettes *insectes qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons.

Tous nos guides des insectes dans Animal Crossing New Horizons

Complétez votre musée et le bébêtopédie en attrapant tous les insectes d'Animal Crossing sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à l'aide de nos guides. Nous vous en avons préparé un par mois :