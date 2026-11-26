Faites-vous de l'argent comme jamais dans GTA 6 grâce à la revente de voitures. On a préparé pour vous le top 10 des véhicules qui valent le plus cher.

Même si Grand Theft Auto 6 a revu pas mal de ses mécaniques par rapport aux précédents jeux de la licence, l'un des moyens les plus efficaces de gagner beaucoup d'argent reste la revente de véhicules volés. Bien sûr, la valeur du véhicule a tendance à grimper avec la solidité de sa sécurité. Mais, il faut savoir prendre des risques à Vice City. Voici pour vous le top 20 des meilleures voitures à revendre dans GTA 6.

NB : cet article repose sur les voitures recensée au 26 novembre 2026, mais il pourra être mis à jour selon les nouvelles découvertes si elles font varier les prix.

Comment et à qui revendre les voitures dans GTA ?

Votre capacité à voler des voitures est mise à rude épreuve avec le nouveau système de gameplay de GTA 6. Cependant, si vous vous en sortez bien, le jeu en vaut vraiment la chandelle. En effet, à partir du chapitre 2, des receleurs sont près à racheter les véhicules que vous vous seriez procurés illégalement :

Moses à Port Gellhorn : n'accepte que les voitures sans traceur et rachète en moyenne entre 1 000 et 1 500 dollars

à Port Gellhorn : n'accepte que les voitures sans traceur et rachète en moyenne entre 1 000 et 1 500 dollars Randy du Balsero de Vice City : rachète les voitures de luxe même avec traceur avancé (à condition d'avancer dans ses missions).

du Balsero de Vice City : rachète les voitures de luxe même avec traceur avancé (à condition d'avancer dans ses missions). Pay 'n' Spray : rachète les voitures à partir du chapitre 3, la formule qu'ils proposent évolue au fil de votre avancée.

Notez que ces receleurs restent ouverts à vos propositions même après la fin de GTA 6. Ainsi, le retour au monde ouvert vous permet de continuer à vous faire de l'argent facilement avec la revente de voitures volées. Mais avant ça, il faut savoir comment estimer leur valeur.

© Rockstar Games

L'application Waink de GTA 6, disponible sur le téléphone de Jason et de Lucia, est une vraie mine d'or. Parmi tout ce que vous pouvez scanner avec, on compte notamment les véhicules. Cela vous permet à la fois de compléter les collections de l'encyclopédie, mais aussi de connaître la valeur d'une voiture. Pour l'utiliser, voici la méthode :

À pied avec Jason ou Lucia, ouvrez l'application Waink avec '↑' (touche directionnelle haut)

Visez ensuite le véhicule à scanner avec le téléphone

Scannez-le avec le bouton R1 (PS5) ou RB (XBOX)

Une fois le véhicule scanné avec Waink, vous découvrez ses différentes caractéristiques. Vous apprenez notamment s'il a une alarme et, plus important, un traceur. Mais, surtout, vous connaissez l'estimation de la valeur de la voiture. Après cela, à vous de voir si vous voulez tenter de la voler pour la revendre dans GTA 6.

Enfin, notez bien que toute détérioration du véhicule avant la revente au receleur va faire baisser sa valeur. Dès lors, prenez garde à la manière dont vous compter le voler. Comprenez par là qu'il vaut mieux éviter de briser la vitre et plutôt conduire prudemment jusqu'au point de vente. Maintenant que vous savez cela, découvrez notre top 10 des voitures qui se revendent le plus cher dans GTA 6.

Le top des voitures qui se revendent le plus cher dans GTA 6

Vous allez pouvoir vous faire un bon paquet d'argent dans GTA 6 grâce à la revente de véhicules volés. Voici les 20 modèles qui se revendent le plus cher :

Progen Royal Rubys Emerus* et Progen Purple Drank Emerus* : 33 000$ Buckingham Bourbon Windsor* : 24 000$ Granforma Tsunami Zorrusso* : 23 375$ Truffade Andrew Node's Thrax* : 23 375$ Piccia Furia : 23 045$ Pegassi Charred Toros* : 22 835$ Benefactor Schutzen de DWNPLY* : 22 000$ Bravado Devil's Rope Gauntlet* : 21 890$ Pegassi Vitello : 18 865$ Pegassi Tempesta : 17 930$ Pegassi Infernus '96 : 17 610$ Pfister Comet '88 : 17 160$ Grotti Cheetah '95 : 16 775$ Ascot Paragon : 16 555$ Canis Black Moth Kamacho* : 16 315$ Canis Gunrunner Kamacho* : 16 140$ Vapid Cultivator Sandking* : 16 095$ Dundreary Cherry Bomb Chino* : 13 695$ Invetero Coquette '64 : 12 320$ Mammoth Patriot '92 : 10 835$

Tous les véhicules suivis d'un * sont des véhicules uniques. On comprend mieux leur valeur ! Notez que certains de ceux-là sont liés à des missions, alors soyez attentif si vous voulez en tirer profit. Enfin, trouvez comment trouver les voitures à revendre et comment vous faire de l'argent avec nos autres guides GTA 6.