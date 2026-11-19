GTA 6 comporte plusieurs fins qui peuvent être impactées par tout un tas de choix durant l’aventure. Voici la liste des fins connues et de ce qu’il faut faire pour les débloquer.

GTA 6 vous demandera près d’une cinquantaine d’heures de jeu, ne serait-ce que pour finir sa trame principale dont les fins peuvent être nombreuses. Comme dans GTA 4 ou encore GTA 5, le dernier volet de la licence propose bel et bien plusieurs fins différentes qui sont impactées par différents éléments tout au long de l’aventure.

NOTE : cet article n'est peut-être pas encore complet, il est en cours de rédaction et sera mis à jour régulièrement.

Qu’est-ce qui impacte les fins dans GTA 6 ?

SPOILERS : cette première section comprend des spoilers sur les éléments qui impactent les fins, mais rien concernant les détails de ces dernières.

Rockstar nous a directement confirmé que les fins étaient impactées par plusieurs facteurs importants. Certains points sont même directement influencés par notre façon de jouer dès le début du jeu. Soyez donc vigilants à ce que vous faites si vous visez la bonne fin ou, au contraire, la pire de toutes.

Le niveau de relation entre Jason et Lucia : celui-ci peut se verrouiller arrivé au chapitre 5

: celui-ci peut se verrouiller arrivé au chapitre 5 Le statut de votre profil criminel : il sera déterminé par vos actes. Attention, cela peut être irréversible.

: il sera déterminé par vos actes. Attention, cela peut être irréversible. Vos économies sur BuckMe : les réserves familiales ne servent pas à rien, vous pouvez économiser jusqu’à la fin du chapitre 5.

D’autres points peuvent certainement avoir un impact, mais nous sommes encore en cours d’expérimentation de notre côté.

L’argent donné à la famille de Lucia pour Tommy : à plusieurs reprises vous pouvez envoyer de l’argent pour votre fils, ce sera une quête secondaire.

Avoir décidé d’aider vos amis ou non : à l’instar de Kat & Mattia

Finir la fameuse « to-do list » au chapitre 5

Peut-on trahir Jason ou Lucia ?

C’est quelque chose que le jeu nous met sous le nez, mais dans notre cas, il ne nous a pas proposé l’option, peut-être parce que Jason et Lucia étaient un couple fusionnel. Toutefois, notre petit doigt nous dit que saccager la relation du tandem pourrait avoir des conséquences surprenantes. Nous reviendrons mettre cette section à jour lorsque nous aurons l’information.

© Rockstar Games

Toutes les fins connues de GTA 6 et comment les débloquer ?

SPOILERS IMPORTANTS : cette section dresse la liste des fins connues à l’heure où ces lignes sont écrites, ainsi que la manière d’y arriver. Le résumé de chaque fin est caché par une balise "SPOILERS IMPORTANTS".

À NOTER : Rockstar nous a confirmé que plusieurs fins existaient sans nous donner le nombre précis, ni même s’il y avait des changements mineurs à chacune d’elles en fonction des choix faits durant le jeu. Les informations qui suivent sont répertoriées selon notre propre expérience et seront mises à jour au fur et à mesure des trouvailles.

Le cinquième chapitre de GTA 6 est un tord-boyaux, d’autant plus si vous avez passé des heures à souder le couple plus que tout. Tout part en vrille pour Jason et Lucia qui se retrouvent complètement acculés et seuls contre tous. Alors que tout semble perdu, les hommes corrompus de Mendez tenteront de les liquider en transformant Leonida en véritable champ de bataille. Le combat ultime contre ce dernier marquera un point important pour les fins de GTA 6.

Conditions minimales des fins ci-dessous Avoir une relation maximale avec Jason et Lucia « À la vie à la mort ». Un profil criminel professionnel avec les deux. Avoir donné de l’argent à la tante de Lucia pour Tommy.



Le tronc commun aux fins principales : l’assaut du Penthouse et Key Lento

Si votre couple est solide, Jason et Lucia se lanceront alors dans une vendetta violente et jubilatoire en prenant d’assaut le penthouse du riche truand. Ils se feront aider d’amis de longue date avant de partir seuls contre l’armée privée du milliardaire à bord d’un hélicoptère lourdement équipé. Une fois l’assaut terminé, le tandem s’apprêtait à quitter Leonida en prenant le large, mais c’est ici que tout dérape pour la toute dernière fois. La police finit par les coincer une bonne fois et les prend en étau sur un pont au-dessus de l’océan alors qu’ils sont à bord de la décapotable de Jason. Il ne leur reste plus que deux choix.

La fin dramatique, la plus poignante

Une relation maximale avec Jason et Lucia « À la vie à la mort ».

Un profil criminel professionnel avec les deux.

Avoir donné de l’argent à la tante de Lucia pour Tommy.

Ne pas avoir économisé la somme maximale sur BuckMe

Choisir « Nage qui peut »

SPOILERS IMPORTANTS : cliquez pour afficher le résumé de la fin Jason et Lucia se regardent et échangent leur dernier mot. Jason propose alors une solution dangereuse, celle de sauter du pont pour rejoindre un banc de sable. Lucia accepte.

Les deux amoureux se rapprochent lentement du bord et, au moment de sauter, Jason libère Lucia et se sacrifie. Il est immédiatement arrêté et finit sa vie en prison sur une dernière image touchante au parloir face à son fils Tommy.Lucia retrouve son fils Tommy et peut l’élever même sans Jason.

La mauvaise fin, la plus triste

Une relation maximale avec Jason et Lucia « À la vie à la mort ».

Un profil criminel professionnel avec les deux.

Donner de l’argent à la tante de Lucia pour Tommy.

Ne pas avoir économisé la somme maximale sur BuckMe

Choisir « Pas de reddition »

SPOILERS IMPORTANTS : cliquez pour afficher le résumé de la fin C’est la fin la plus triste puisque Jason et Lucia ne renonceront pas. Dans un dernier dialogue absolument déchirant, les deux amoureux s’embrassent comme pour se dire adieu. Ils sortent leur arme alors que Jason fonce dans les forces de l’ordre au ralenti. Même si vous faucherez quelques-uns dans votre sillage, Jason et Lucia se feront abattre par la police dans un ballet sanglant. Ils laissent derrière eux leur jeune fils qui sera élevé par sa tante et Mia, la mère de Lucia. On voit ensuite tous les amis du couple leur rendre un hommage brièvement à leur manière.

La bonne fin, la plus belle

Une relation maximale avec Jason et Lucia « À la vie à la mort ».

Un profil criminel professionnel avec les deux.

Avoir donné de l’argent à la tante de Lucia pour Tommy.

Avoir économisé la somme maximale sur BuckMe

Choisir « Nage qui peut »