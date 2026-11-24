GTA 6 vous demandera de scanner tous les emplacements WAINK de Leonida, voici la localisation de toutes les curiosités, monuments et sculptures de Marina County.

Parmi la quantité astronomique de choses à découvrir dans GTA 6, il faut scanner de nombreux lieux importants et autres points d'intérêt WAINK. Les trouver n'est pas toujours évident et mieux vaut y aller par étapes. Voici donc tous les emplacements WAINK à scanner à Mariana County, ce qui compte : Key Lento, la base de Mile Zero, Grassrivers, Capri et leurs environs.

Les découvertes WAINK ne sont notifiées nulle part sur votre carte, mais vous recevrez une notification lorsque vous vous trouverez à quelques mètres d'un lieu important. Votre manette se mettra également à vibrer plus ou moins intensément suivant votre distance.

Lorsque vous êtes à portée, vous devriez apercevoir une petite icône WAINK en forme de fleur, la même que sur votre téléphone dans GTA 6. Sortez donc votre smartphone et ciblez le point d'intérêt. Maintenez ensuite la gâchette R1 (RB) pour scanner et enregistrer votre trouvaille dans votre collection. Vous pouvez retrouver votre avancée dans le menu Progression > Collections > Emplacements Waink.

Tous les emplacements WAINK de Mariana County dans GTA 6

GTA 6 vous demandera de scanner tout un tas de curiosités, comme des bâtiments, des sculptures, des choses un peu étranges, mais toujours jolies et sympas. À noter que les scans listés ici mélangent toutes les trouvailles principales : curiosités, monuments et sculptures.

Key Lento, Goose Key, Grassrivers et Watson Bay

map via gtabase

1 : À l'ouest de la base aérienne Mile Zero

2 : Au nord de la base aérienne Mile Zero

3 : Dans les Permit Keys à l'est de la base aérienne Mile Zero

4 : Dans les Permit Keys à l'est de la base aérienne Mile Zero

5 : Sur l'île sud-est de l'archipel à l'est de la base aérienne Mile Zero

6 : À l'ouest d'Abismo Key

7 : Au sud d'Abismo Key

8 : Près du pont ouest de Key Lento

9 : À côté du magasin The Wonder Whale

10 : Près des docks au nord du restaurant Shrimp & Save

11 : Près de la côte au nord du magasin Nifty Threads Island Wear

12 : À la grande tour à l'est du magasin Nifty Threads Island Wear

13 : À Corsair Key, près de la côte avant le pont menant à Shoeless Keys

14 : Près de Grassrivers Cafe and Deli sur la côte à Shoeless Keys

15 : Au sud de Cottonmouth Lake au croisement avant le pont qui part à l'ouest

16 : Sur une petite île de l'archipel au sud de Grassrivers

17 : Sur le premier banc de sable au sud de Grassrivers

18 : Sur le second banc de sable au sud de Grassrivers

19 : Sur le troisième banc de sable au sud de Grassrivers

20 : À la tour près du parc à thème sur les alligator de GTA 6 au nord de Grassrivers

21 : Près de la rivière au nord de Watson Bay

22 : À la pointe de la plage de Bobcat Key

Emplacements WAINK de Capri et ses environs dans GTA 6

map via gtabase