GTA 6 vous demandera de scanner tous les emplacements WAINK de Leonida, voici la localisation de toutes les curiosités, monuments et sculptures de Marina County.
Parmi la quantité astronomique de choses à découvrir dans GTA 6, il faut scanner de nombreux lieux importants et autres points d'intérêt WAINK. Les trouver n'est pas toujours évident et mieux vaut y aller par étapes. Voici donc tous les emplacements WAINK à scanner à Mariana County, ce qui compte : Key Lento, la base de Mile Zero, Grassrivers, Capri et leurs environs.
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Comment trouver et scanner un emplacement WAINK ?
Les découvertes WAINK ne sont notifiées nulle part sur votre carte, mais vous recevrez une notification lorsque vous vous trouverez à quelques mètres d'un lieu important. Votre manette se mettra également à vibrer plus ou moins intensément suivant votre distance.
Lorsque vous êtes à portée, vous devriez apercevoir une petite icône WAINK en forme de fleur, la même que sur votre téléphone dans GTA 6. Sortez donc votre smartphone et ciblez le point d'intérêt. Maintenez ensuite la gâchette R1 (RB) pour scanner et enregistrer votre trouvaille dans votre collection. Vous pouvez retrouver votre avancée dans le menu Progression > Collections > Emplacements Waink.
Tous les emplacements WAINK de Mariana County dans GTA 6
GTA 6 vous demandera de scanner tout un tas de curiosités, comme des bâtiments, des sculptures, des choses un peu étranges, mais toujours jolies et sympas. À noter que les scans listés ici mélangent toutes les trouvailles principales : curiosités, monuments et sculptures.
Key Lento, Goose Key, Grassrivers et Watson Bay
- 1 : À l'ouest de la base aérienne Mile Zero
- 2 : Au nord de la base aérienne Mile Zero
- 3 : Dans les Permit Keys à l'est de la base aérienne Mile Zero
- 4 : Dans les Permit Keys à l'est de la base aérienne Mile Zero
- 5 : Sur l'île sud-est de l'archipel à l'est de la base aérienne Mile Zero
- 6 : À l'ouest d'Abismo Key
- 7 : Au sud d'Abismo Key
- 8 : Près du pont ouest de Key Lento
- 9 : À côté du magasin The Wonder Whale
- 10 : Près des docks au nord du restaurant Shrimp & Save
- 11 : Près de la côte au nord du magasin Nifty Threads Island Wear
- 12 : À la grande tour à l'est du magasin Nifty Threads Island Wear
- 13 : À Corsair Key, près de la côte avant le pont menant à Shoeless Keys
- 14 : Près de Grassrivers Cafe and Deli sur la côte à Shoeless Keys
- 15 : Au sud de Cottonmouth Lake au croisement avant le pont qui part à l'ouest
- 16 : Sur une petite île de l'archipel au sud de Grassrivers
- 17 : Sur le premier banc de sable au sud de Grassrivers
- 18 : Sur le second banc de sable au sud de Grassrivers
- 19 : Sur le troisième banc de sable au sud de Grassrivers
- 20 : À la tour près du parc à thème sur les alligator de GTA 6 au nord de Grassrivers
- 21 : Près de la rivière au nord de Watson Bay
- 22 : À la pointe de la plage de Bobcat Key
Emplacements WAINK de Capri et ses environs dans GTA 6
- 23 : Sur la plage au sud de Belpoint
- 24 : Au sud-est de Capri au nord du restaurant Chang Thai & Sushi
- 25 : A l'ouest du lac de Capri