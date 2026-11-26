Si vous cherchez à obtenir la supercar la plus rapide de GTA 6, c'est la Truffade Thrax d'Andrew Node que vous cherchez, et voici comment l'obtenir facilement.

Vous cherchez la voiture la plus rapide de GTA 6 ? Elle s'appelle la Truffade Thrax et vous pouvez en trouver une facilement dans le garage d'Andrew Node sur Starfish Island. Pas de mission, pas d'achat en concession : il faut ruser avec un petit glitch pour mettre la main dessus. Emplacement exact, infiltration, manipulation à réaliser et coût d'immatriculation, on vous explique tout dans ce guide.

Qu'est-ce qui fait de la Truffade Thrax la supercar la plus rapide de GTA 6 ?

La Truffade Thrax est l'une des supercars de GTA 6, mais c'est sa déclinaison personnelle, propriété d'un certain Andrew Node, qui décroche le titre de véhicule le plus rapide du jeu. Le modèle de base sert de socle, la version d'Andrew Node pousse les performances encore plus loin.

Autre avantage de taille : cette voiture n'est équipée d'aucun traceur. Vous pouvez donc la dérober à n'importe quel moment de l'aventure, sans attendre d'avancer dans l'histoire de GTA 6 ni de débloquer un outil spécifique.

À noter toutefois que, à l'heure actuelle, aucune méthode « légitime » ne permet de l'obtenir. La seule solution connue consiste à exploiter un bug de collision pour traverser la porte du garage. Si vous préférez jouer sans glitch, mieux vaut donc passer votre chemin pour le moment.

Où trouver la Truffade Thrax d'Andrew Node dans GTA 6 ?

La voiture est garée dans le garage double du manoir d'Andrew Node, sur Starfish Island. Cette petite île résidentielle huppée se situe entre le centre de Vice City et Vice Beach, au milieu de la baie.

Repérez sur la carte de GTA 6 la grande villa en bord d'eau équipée d'un garage à double porte et d'une allée où stationne déjà un véhicule : c'est votre cible. Pensez à y poser un marqueur pour ne pas vous perdre une fois sur place.

Comment s'infiltrer dans le manoir d'Andrew Node ?

Starfish Island est un quartier très surveillé comme il en existe beaucoup dans GTA 6 : des agents de sécurité patrouillent et réagissent mal à la présence d'inconnus. Une approche discrète est donc fortement conseillée.

Arrivez par la mer. C'est l'option la plus simple. Volez un bateau sur l'un des nombreux pontons de Vice City et accostez directement au ponton du manoir.

C'est l'option la plus simple. Volez un bateau sur l'un des nombreux pontons de Vice City et accostez directement au ponton du manoir. Neutralisez les deux gardes du jardin. Deux vigiles surveillent l'entrée de la propriété. Éliminez-les en silence, soit au corps-à-corps soit avec une arme équipée d'un silencieux : la manipulation qui suit demande du temps et de la patience, et vous ne voulez pas être interrompu.

Deux vigiles surveillent l'entrée de la propriété. Éliminez-les en silence, soit au corps-à-corps soit avec une arme équipée d'un silencieux : la manipulation qui suit demande du temps et de la patience, et vous ne voulez pas être interrompu. Récupérez la voiture de l'allée. Le véhicule déjà garé devant la maison va vous servir d'appui pour le glitch.

Le glitch du garage pour obtenir la Truffade Thrax d'Andrew Node gratuitement dans GTA 6

La Truffade Thrax d'Andrew Node se trouve derrière une porte de garage impossible à ouvrir de l'extérieur. L'astuce consiste à exploiter un bug de collision de GTA 6 en vous coinçant entre une voiture et la porte pour passer à travers le décor. Voici la marche à suivre :

Conduisez la voiture de l'allée jusqu'au garage double et garez-la tout contre, pare-chocs arrière tourné vers la porte .

. Sortez du véhicule et placez votre personnage dans l'espace étroit entre l'arrière de la voiture et la porte du garage.

Appuyez simultanément sur la touche pour vous accroupir et sur celle qui ouvre le téléphone dans GTA 6.

sur la touche pour vous accroupir et sur celle qui ouvre le téléphone dans GTA 6. Dans cette position, déplacez-vous légèrement dans tous les sens jusqu'à ce que votre personnage passe à travers la porte.

Une fois à l'intérieur, ouvrez les portes du garage depuis le dedans, montez dans la Truffade Andrew Node's Thrax et filez.

À noter que la manipulation réussit rarement du premier coup. N'hésitez pas à repositionner la voiture plusieurs fois, en la collant davantage ou en modifiant légèrement son angle. D'après Insider Gaming, le glitch fonctionne toujours après le dernier patch de GTA 6, mais Rockstar pourrait le corriger à tout moment.

Combien coûte l'immatriculation de la Truffade Thrax ?

La voiture est gratuite à récupérer, mais l'enregistrer à votre nom vous coûtera 70 000 $. Une somme définitivement conséquente dans les premiers chapitres de GTA 6. Si vos finances ne suivent pas encore, pas de panique : garez simplement la Thrax sur la place de parking de votre appartement. Elle y restera en sécurité le temps que vous réunissiez le montant nécessaire.