Partez à l'assaut des coffres de GTA 6 avec notre guide des codes pour ouvrir chaque coffre-fort du jeu et même les portes avec serrure électronique. À vous le butin !
En plein braquage ou en douce, vous allez pouvoir trouver bien des trésors dans le dernier jeu Rockstar. Découvrez la liste de tous les codes pour ouvrir les coffres de GTA 6 avec notre guide. On vous indique même les portes avec une serrure électronique, pour obtenir un max de récompense. Attention cependant aux codes aléatoires, dont nous vous parlons en conclusion.
NB : l'article est en cours de rédaction et pourra être mis à jour selon nos autres découvertes.
La liste des codes de coffres de GTA 6
La plupart des coffres et portes de GTA 6 peuvent être ouverts à l'aide d'un code immuable. Celui-ci reste le même quel que soit le moment de l'aventure ou la mission, vous êtes sûr de pouvoir ouvrir le coffre-fort ou la serrure derrière laquelle se cache généralement une belle récompense (argent, drogue, arme, voire véhicule, la chaque au trésor vaut le détour !).
Les coffres et portes à ouvrir pendant les missions de l'histoire de GTA 6
|Chapitre
|Mission
|Lieu
|Code
|1
|Frais de labo
|Labo de Moonstone Boutique
|0420
|1
|Frais de labo
|Cave de Brian (code porte)
|7700
|2
|Afternoon Delight
|Club Delights
|2008
|3
|Missions de la joaillerie Yasmani
|Casa de Empeño
|1680
|3
|Missions de la joaillerie Yasmani
|Richardson Jewelry & Diamonds
|6815
|3
|Missions de la joaillerie Yasmani
|Donovan Banks & Co
|0104
|4
|The Last Mile: Passing the Torch
|Hangar de Pete (Sundown Private Airfield)
|3718
Les codes de coffres des repaires de gangs et opérations illégales
|Lieu
|Code
|Brooks Boatworks (Port Gellhorn)
|6823
|Kingpin Bowling (Port Gellhorn)
|0300
|La Cascara Motel (Port Gellhorn)
|6969
|Sunrise RV Park (Grassrivers)
|6769
|Nova Auto Junkyard (Hamlet)
|7777
|Garage de Janjak (La Perle)
|4444
|Farm Fix Meth Lab (ferme McKittrick)
|2121
|Trafic de sneakers (Drip Drops, La Perle)
|4124
|Casa Guardia (Little Cuba)
|1965
|Saber Shipping Yard
|8046
|Ordinateur du poste de recherche (Pelican Valley)
|CLEAVES
|Avant-poste de Pelican Valley
|0072
|Hangar à bateaux de Pelican Valley
|0212
Les autres codes de coffres cachés, portes et garages
|Lieu
|Code
|Type
|Caravane du lac Cottonmouth
|44017
|Coffre-fort
|Laverie abandonnée de Belville
|62412
|Coffre-fort au mur
|Marbelle Hotel (Crosstown)
|955214
|Coffre-fort
|Garage derrière Aline's Thrift Store (La Perle)
|92665
|Porte de garage
|Garage de la Declassé Vamos (Grayson)
|2727
|Porte
|Mont Kalaga Firewatch Shed
|69185
|Porte
|Southpoint Airfield
|2341
|Porte
Les coffres à code aléatoire dans GTA 6
Tous les coffres à ouvrir dans GTA 6 n'ont pas un code fixe. En effet, ceux des commerces et des banques que vous braquez en dehors des missions voient leur clé de déverrouillage changer à chaque nouveau braquage. Après tout, cela ajoute un peu de réalisme, comme si les propriétaires l'avait changée manuellement.
Cependant, les codes aléatoires de coffre dans GTA 6 sont donc des codes uniques. Or, cela compliquent forcément l'ouverture des coffres. Dès lors, vous avez trois solutions pour trouver le bon code :
- Fouiller les lieu à la recherche d'indices grâce à la concentration.
- Menacer celui qui tient la caisse pour qu'il donne le code du coffre, mais attention à ce qu'il ne devienne pas un témoin pour les forces de l'ordre après.
- Faire sauter le coffre à la bombe collante, au risque de perdre une partie du butin et d'alerter la police.