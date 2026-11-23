Partez à l'assaut des coffres de GTA 6 avec notre guide des codes pour ouvrir chaque coffre-fort du jeu et même les portes avec serrure électronique. À vous le butin !

En plein braquage ou en douce, vous allez pouvoir trouver bien des trésors dans le dernier jeu Rockstar. Découvrez la liste de tous les codes pour ouvrir les coffres de GTA 6 avec notre guide. On vous indique même les portes avec une serrure électronique, pour obtenir un max de récompense. Attention cependant aux codes aléatoires, dont nous vous parlons en conclusion.

NB : l'article est en cours de rédaction et pourra être mis à jour selon nos autres découvertes.

La liste des codes de coffres de GTA 6

La plupart des coffres et portes de GTA 6 peuvent être ouverts à l'aide d'un code immuable. Celui-ci reste le même quel que soit le moment de l'aventure ou la mission, vous êtes sûr de pouvoir ouvrir le coffre-fort ou la serrure derrière laquelle se cache généralement une belle récompense (argent, drogue, arme, voire véhicule, la chaque au trésor vaut le détour !).

Plus besoin de vous casser la tête à chercher les codes avec notre guide GTA 6.

Les coffres et portes à ouvrir pendant les missions de l'histoire de GTA 6

Chapitre Mission Lieu Code 1 Frais de labo Labo de Moonstone Boutique 0420 1 Frais de labo Cave de Brian (code porte) 7700 2 Afternoon Delight Club Delights 2008 3 Missions de la joaillerie Yasmani Casa de Empeño 1680 3 Missions de la joaillerie Yasmani Richardson Jewelry & Diamonds 6815 3 Missions de la joaillerie Yasmani Donovan Banks & Co 0104 4 The Last Mile: Passing the Torch Hangar de Pete (Sundown Private Airfield) 3718

Les codes de coffres des repaires de gangs et opérations illégales

Lieu Code Brooks Boatworks (Port Gellhorn) 6823 Kingpin Bowling (Port Gellhorn) 0300 La Cascara Motel (Port Gellhorn) 6969 Sunrise RV Park (Grassrivers) 6769 Nova Auto Junkyard (Hamlet) 7777 Garage de Janjak (La Perle) 4444 Farm Fix Meth Lab (ferme McKittrick) 2121 Trafic de sneakers (Drip Drops, La Perle) 4124 Casa Guardia (Little Cuba) 1965 Saber Shipping Yard 8046 Ordinateur du poste de recherche (Pelican Valley) CLEAVES Avant-poste de Pelican Valley 0072 Hangar à bateaux de Pelican Valley 0212

Les autres codes de coffres cachés, portes et garages

Lieu Code Type Caravane du lac Cottonmouth 44017 Coffre-fort Laverie abandonnée de Belville 62412 Coffre-fort au mur Marbelle Hotel (Crosstown) 955214 Coffre-fort Garage derrière Aline's Thrift Store (La Perle) 92665 Porte de garage Garage de la Declassé Vamos (Grayson) 2727 Porte Mont Kalaga Firewatch Shed 69185 Porte Southpoint Airfield 2341 Porte

Une belle surprise vous attend au garage derrière le magasin de vêtements Aline's Thrift Store.

Les coffres à code aléatoire dans GTA 6

Tous les coffres à ouvrir dans GTA 6 n'ont pas un code fixe. En effet, ceux des commerces et des banques que vous braquez en dehors des missions voient leur clé de déverrouillage changer à chaque nouveau braquage. Après tout, cela ajoute un peu de réalisme, comme si les propriétaires l'avait changée manuellement.

Cependant, les codes aléatoires de coffre dans GTA 6 sont donc des codes uniques. Or, cela compliquent forcément l'ouverture des coffres. Dès lors, vous avez trois solutions pour trouver le bon code :