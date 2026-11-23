GTA 6 multiplie les secrets, voici le guide pour résoudre l'énigme du PC de l'appartement de Boobie afin de récupérer le garage gratuit et la voiture unique.

Lorsque Jason et Lucia arrivent à Vice City au chapitre 3 de GTA 6, c'est tout sauf cosy. Toutefois, l'appartement de Boobie cache un secret qui peut être très utile et même important pour obtenir le 100% et que l'on peut très vite louper. Pourtant, tout est sous vos yeux dès que vous arrivez dans les lieux, suivez le guide.

Dès que vous avez posé les valises et que Lucia a fait un brin de ménage, vous avez certainement farfouillé un peu l'appartement. GTA 6 regorge de secrets et récompense très souvent les joueurs curieux et l'appartement de Boobie, dont l'ancienne conquête et locataire a mis les voiles, recèle lui aussi un petit secret.

Jetez donc un œil sur le PC près du lit dans la chambre, ce dernier est verrouillé par un mot de passe que vous pouvez trouver en récoltant quelques indices dans l'appartement. Il suffit en effet de rentrer le nom du chien et un petit supplément pour briser la sécurité de l'ordinateur. Vous trouverez le nom du chien sur le médaillon pendu dans un cadre posé sur le guéridon à l'entrée. Il s'agit de Muffins. L'autre indice est quant à lui visuel et il faut jeter un œil au dessin sur la table de nuit près du lit. On y voit le chien habillé comme un roi. La seconde partie du mot de passe est donc Crown.

Le mot de passe du PC dans l'appartement de Boobie dans GTA 6 est donc : Muffins Crown.





La soluce pour le code du PC de l'appartement de Boobie dans GTA 6 ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Où récupérer la voiture unique et le garage gratuit ?

Ce n'est pas encore fini puisque les ultimes récompenses sont même indispensables pour la progression 100%. Comme dit, GTA 6 récompense les curieux. Lisez donc les mails reçus par la fameuse Vanessa, ancienne locataire et star d'un site pour adultes. L'un de ses fans lui a envoyé un mail indiquant qu'il lui avait fait une énorme surprise et que son cadeau l'attendait à La Perle. Il faut donc vous y rendre.

Rendez-vous derrière le magasin de vêtements Aline's Thrift Store à La Perle au Nord de Vice City, et localisez le garage esseulé avec un petit ruban rose de tagué dessus. Approchez-vous et tapez le code 92 665 pour l'ouvrir. Vous deviendrez l'heureux propriétaire d'une Growler rose pétant, une voiture unique de la catégorie Girly et, surtout, d'un garage gratuit en plein La Perle.