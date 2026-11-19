GTA 6 vous tiendra en haleine de nombreuses heures : voici la liste complète de tous les chapitres et de toutes les missions principales du jeu.

GTA 6 va vous absorber des dizaines et des dizaines d’heures, et ce, même si vous ne voulez faire que les missions principales. La durée de vie exacte dépendra de vous, mais elle oscille entre généreuses et absolument colossale. Au total, l’histoire s’étale sur cinq chapitres pour un peu moins d’une centaine de missions. Si les premières heures posent le décor et nous permettent de découvrir nos héros, très vite, les choses s’emballent et ne s’arrêtent plus.

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Combien y a t-il de chapitres et de missions dans GTA 6 ?

La cavale de Jason et Lucia prend une place considérable dans GTA 6, mais ils sont également obligés de parfois s’éloigner un peu de leur route. Au total, donc, vous allez pouvoir découvrir 93 missions réparties dans 5 chapitres finement rythmés. Les rebondissements sont très nombreux ; l’aventure est explosive. Si vous voulez un aperçu de ce qui vous attend, vous trouverez la liste complète des missions avec un court résumé façon série télévisée ci-dessous. Sachez sinon qu’un résumé nettement plus détaillé vous attend dans les menus du jeu lorsque vous terminez une mission ou un chapitre.

Nombre de chapitres : 5

: 5 Nombre totalement de missions : 93 (en comptant le prologue)

: 93 (en comptant le prologue) Temps de jeu pour l'histoire seule : 40 à 50 heures

La liste complète des chapitres et des missions de GTA 6 (SPOILERS)

Chapitre 1

Prologue : Lucia a une occasion en or de repartir à zéro.

: Lucia a une occasion en or de repartir à zéro. Partie de pêche : Jason doit sauver l’un de ses amis d’un mauvais deal.

: Jason doit sauver l’un de ses amis d’un mauvais deal. Aux Armes : Jason doit récupérer du matos pour la suite.

: Jason doit récupérer du matos pour la suite. Juste une égratignure : Jason répare sa voiture et fait une nouvelle rencontre.

: Jason répare sa voiture et fait une nouvelle rencontre. Frais de Labo : Jason fait quelques boulots pour l’un de ses boss.

: Jason fait quelques boulots pour l’un de ses boss. Attention indésirable : Jason et son pote Cal enchaînent quelques petits jobs.

: Jason et son pote Cal enchaînent quelques petits jobs. Plomberie : Jason doit récupérer un loyer pour l’un de ses boss chez une habitante trop collante.

: Jason doit récupérer un loyer pour l’un de ses boss chez une habitante trop collante. Hé, Arnold : Le boss de Jason a besoin d’un coup de main pour retrouver une vieille connaissance.

: Le boss de Jason a besoin d’un coup de main pour retrouver une vieille connaissance. Island Dreams : Un nouveau contact vous met sur la piste d’un moyen de se faire de l’argent facile en visitant les fonds marins.

: Un nouveau contact vous met sur la piste d’un moyen de se faire de l’argent facile en visitant les fonds marins. Feng Shui : Jason traîne avec Cal, qui lui fait découvrir le feng shui.

: Jason traîne avec Cal, qui lui fait découvrir le feng shui. Enfin Libre : Lucia sort enfin de prison ; Jason prépare tout ce qu’il faut avant qu’elle n’arrive.

: Lucia sort enfin de prison ; Jason prépare tout ce qu’il faut avant qu’elle n’arrive. Buckme : Lucia et Jason veulent ouvrir un compte en banque, sauf que…

: Lucia et Jason veulent ouvrir un compte en banque, sauf que… Nettoyer après Donnie : Jason fait un boulot pour rattraper les conneries de son pote Donnie.

: Jason fait un boulot pour rattraper les conneries de son pote Donnie. Terre à Terre : Lucia et Jason font un premier boulot ensemble pour Brian.

: Lucia et Jason font un premier boulot ensemble pour Brian. Ciel Dégagé : Jason et Donnie escortent un avion de contrebande, et Donnie fait encore des magouilles.

: Jason et Donnie escortent un avion de contrebande, et Donnie fait encore des magouilles. Permission de sortie : Mattia invite Jason et Lucia pour une folle virée à Vice City.

: Mattia invite Jason et Lucia pour une folle virée à Vice City. Bourbier : Jason, Brian et Lori veulent régler le conflit entre Donnie et le gang des Kingfishers.

: Jason, Brian et Lori veulent régler le conflit entre Donnie et le gang des Kingfishers. ByeBye Don : Jason doit faire le ménage après la disparition de Donnie.

: Jason doit faire le ménage après la disparition de Donnie. Recalibrage : Cal est dans le mal absolu ; Jason et Lucia lui viennent en aide.

: Cal est dans le mal absolu ; Jason et Lucia lui viennent en aide. Piège à touristes : Jason et Lucia acceptent le travail de Mattia, et ça dérape.

: Jason et Lucia acceptent le travail de Mattia, et ça dérape. Home Sweet Home : Lucia doit tout faire pour survivre à l’attaque de la maison et retrouver Jason avant qu’il ne soit trop tard.

: Lucia doit tout faire pour survivre à l’attaque de la maison et retrouver Jason avant qu’il ne soit trop tard. Sortie d’Hôpital : Lucia sauve Jason, et le couple s’enfuit sous les balles.

Chapitre 2

Y a quoi dans le sac ? : Lucia et Jason sont en sécurité et repartent de zéro.

: Lucia et Jason sont en sécurité et repartent de zéro. Traque Ambulance : Lucia doit faire le ménage derrière elle.

: Lucia doit faire le ménage derrière elle. Nouvelle adresse : Lucia doit trouver rapidement des provisions.

: Lucia doit trouver rapidement des provisions. Virées entre filles : Après une rencontre inattendue, Lucia part en virée avec sa nouvelle alliée.

: Après une rencontre inattendue, Lucia part en virée avec sa nouvelle alliée. Moses : Un nouveau contact permet à Lucia d’approcher son but.

: Un nouveau contact permet à Lucia d’approcher son but. Véhicule Quotidien : Lucia montre qu’elle n’a pas perdu la main.

: Lucia montre qu’elle n’a pas perdu la main. Et moi Dunk ! : Un enchaînement de péripéties plus tard, Lucia est dans de beaux draps.

: Un enchaînement de péripéties plus tard, Lucia est dans de beaux draps. Course Matinale : Jason et Lucia sortent ensemble pour la première fois depuis un bail.

: Jason et Lucia sortent ensemble pour la première fois depuis un bail. Pause café : Le couple décide de passer à la vitesse supérieure.

: Le couple décide de passer à la vitesse supérieure. Délits et délices : Jason et Lucia s’embarquent dans un nouveau coup.

: Jason et Lucia s’embarquent dans un nouveau coup. Thrillbilly : Le duo est prêt à se salir pour quelques billets supplémentaires.

: Le duo est prêt à se salir pour quelques billets supplémentaires. Self-défense : Une nouvelle rencontre permet à Jason et Lucia de voir plus grand.

: Une nouvelle rencontre permet à Jason et Lucia de voir plus grand. Heurts de départ : Les choses s’enveniment brutalement pour le couple.

Chapitre 3

Bienvenue à Vice City : Les évènements ont pris une tournure inattendue ; Jason et Lucia arrivent à Vice City.

: Les évènements ont pris une tournure inattendue ; Jason et Lucia arrivent à Vice City. Came de Choix : À peine arrivés en ville, les embrouilles commencent pour Jason et Lucia.

: À peine arrivés en ville, les embrouilles commencent pour Jason et Lucia. Rencontre avec les Herder : Le duo retrouve de vieux amis et a besoin d’aide.

: Le duo retrouve de vieux amis et a besoin d’aide. Origine douteuse : En quête d’argent et de vérité, Jason et Lucia se rendent à Capri.

: En quête d’argent et de vérité, Jason et Lucia se rendent à Capri. Mami a toujours raison : Lucia retrouve sa mère, qui se lance dans l’immobilier.

: Lucia retrouve sa mère, qui se lance dans l’immobilier. Urgence Immobilière : Mia et Lucia sont dans de sales draps.

: Mia et Lucia sont dans de sales draps. Tyrone : Jason demande du travail à l’un de ses contacts.

: Jason demande du travail à l’un de ses contacts. Litière cachotière : Jason poursuit un toxico et tout dérape.

: Jason poursuit un toxico et tout dérape. Labos de litière : Une drogue dure tue à Vice City ; Jason et Lucia font le ménage.

: Une drogue dure tue à Vice City ; Jason et Lucia font le ménage. Service de voiture : Un nouveau contact de Jason et Lucia pourrait bien leur sauver la mise.

: Un nouveau contact de Jason et Lucia pourrait bien leur sauver la mise. En vedette : Un ami de longue date de Jason demande un coup de main.

: Un ami de longue date de Jason demande un coup de main. Boobie Time : Après avoir emménagé, Jason et Lucia doivent donner un coup de main à leur proprio de fortune.

: Après avoir emménagé, Jason et Lucia doivent donner un coup de main à leur proprio de fortune. Premières impressions : Le duo rencontre enfin le fameux contact mystère de Brian.

: Le duo rencontre enfin le fameux contact mystère de Brian. La main dans le sac : Le couple se fait cambrioler et ils prennent une mesure radicale.

: Le couple se fait cambrioler et ils prennent une mesure radicale. Crosstown Traffic : Jason et Lucia travaillent sur un coup avec leur nouvel ami.

: Jason et Lucia travaillent sur un coup avec leur nouvel ami. Enquête de solvabilité : Jason et Lucia font équipe avec des pros pour un très gros braquage.

: Jason et Lucia font équipe avec des pros pour un très gros braquage. Voler la Zorrusso pour Randy : L’un des contacts de Lucia demande un coup de main.

: L’un des contacts de Lucia demande un coup de main. Sinfrontera National Bank : Jason et Lucia préparent le casse du siècle.

: Jason et Lucia préparent le casse du siècle. Experte en sécurité : Le couple doit faire un kidnapping pour leur braquage.

: Le couple doit faire un kidnapping pour leur braquage. Conduire ou mourir : L’ami de jeunesse de Jason a de nouveaux plans.

: L’ami de jeunesse de Jason a de nouveaux plans. En Bonne Compagnie : Brian a besoin d’aide ; Jason et Lucia lui prêtent main-forte.

: Brian a besoin d’aide ; Jason et Lucia lui prêtent main-forte. Le chaînon manquant : Lucia fait équipe avec une complice pour infiltrer un gang ultradangereux.

: Lucia fait équipe avec une complice pour infiltrer un gang ultradangereux. Un plan bien monté : Jason doit s’infiltrer à son tour et devient une star de film… pour adultes.

: Jason doit s’infiltrer à son tour et devient une star de film… pour adultes. Cooties : Lucia aide l’ami de Jason pour un clip endiablé.

: Lucia aide l’ami de Jason pour un clip endiablé. Une banlieue came : Jason et Lucia ont une mauvaise surprise en rentrant chez eux et doivent rendre un service à leur proprio.

: Jason et Lucia ont une mauvaise surprise en rentrant chez eux et doivent rendre un service à leur proprio. Explosifs cachés : Le casse du siècle s’amorce ; Jason et Lucia font les ultimes préparatifs.

: Le casse du siècle s’amorce ; Jason et Lucia font les ultimes préparatifs. Le coup du cartel : Le couple et toute l’équipe braquent la banque du cartel le plus dangereux de Leonida.

Chapitre 4

Ocean Beach : Jason et Lucia ont enfin atteint le rêve américain… ou presque.

: Jason et Lucia ont enfin atteint le rêve américain… ou presque. Une autre Vie : Lucia fait de terribles cauchemars et tout s’explique.

: Lucia fait de terribles cauchemars et tout s’explique. Voitures de fonction : Le tandem va à la concession recevoir d’immenses cadeaux.

: Le tandem va à la concession recevoir d’immenses cadeaux. Avocat : Les choses sérieuses commencent pour Jason et Lucia.

: Les choses sérieuses commencent pour Jason et Lucia. Fête de cristal : Responsables de la sécurité d’une grande star, Jason et Lucia doivent la sauver d’une attaque pendant une fête.

: Responsables de la sécurité d’une grande star, Jason et Lucia doivent la sauver d’une attaque pendant une fête. Poids Lourd : Un nouveau gros coup se dessine ; le couple doit commencer le repérage.

: Un nouveau gros coup se dessine ; le couple doit commencer le repérage. Shooting Photo : L’ami de jeunesse de Jason appelle encore le duo à la rescousse pour ses nouvelles stars.

: L’ami de jeunesse de Jason appelle encore le duo à la rescousse pour ses nouvelles stars. Prise de masse : Lucia est en infiltration et doit donner de sa personne plus que jamais.

: Lucia est en infiltration et doit donner de sa personne plus que jamais. Montre en main : Jason aide encore son ami de toujours pour une affaire en or.

: Jason aide encore son ami de toujours pour une affaire en or. Afflux de liquidités : Lucia se rapproche de ses cibles et aide ses faux alliés.

: Lucia se rapproche de ses cibles et aide ses faux alliés. Amat’heure : Lucia doit aider de nouveau l’un de ses faux amis pour s’en rapprocher.

: Lucia doit aider de nouveau l’un de ses faux amis pour s’en rapprocher. Sale Boulot : Jason doit à son tour se donner pour préparer le prochain gros braquage.

: Jason doit à son tour se donner pour préparer le prochain gros braquage. Bagage encombrant : Jason infiltre l’aéroport de Vice City.

: Jason infiltre l’aéroport de Vice City. Babysitting Nocturne : Jason est contraint de rejouer les nounous pour une grande star.

: Jason est contraint de rejouer les nounous pour une grande star. Nouvelles pièces à conviction : Jason et son ami d’enfance s’infiltrent chez une star du rap aux mœurs étranges.

: Jason et son ami d’enfance s’infiltrent chez une star du rap aux mœurs étranges. Mise à sac musclée : Lucia aide son nouveau groupe sur un braquage ultraviolent.

: Lucia aide son nouveau groupe sur un braquage ultraviolent. Jeu d’Enfant : Jason et Lucia doivent sauver un enfant qui vient d’être kidnappé.

: Jason et Lucia doivent sauver un enfant qui vient d’être kidnappé. Têtes d’affiche : Le couple joue une fois de plus les agents de sécurité pendant la fête du […].

: Le couple joue une fois de plus les agents de sécurité pendant la fête du […]. Surveillance rapprochée : Jason aide l’un de ses camarades à espionner la concurrence.

: Jason aide l’un de ses camarades à espionner la concurrence. Méthode de livraison : Jason infiltre un bâtiment de sécurité pour préparer le nouveau gros coup.

: Jason infiltre un bâtiment de sécurité pour préparer le nouveau gros coup. Une équipe en béton : Lucia se rapproche toujours plus de son nouveau groupe.

: Lucia se rapproche toujours plus de son nouveau groupe. Restauration complète : Jason et Lucia volent un camion pour le prochain braquage.

: Jason et Lucia volent un camion pour le prochain braquage. Trafic Aérien : Le nouveau coup XXL est lancé : Jason et Lucia doivent tout donner, tout est millimétré.

: Le nouveau coup XXL est lancé : Jason et Lucia doivent tout donner, tout est millimétré. La dernière chevauchée : Tout part en vrille ; Jason et Lucia n’ont plus d’autre choix que de fuir.

: Tout part en vrille ; Jason et Lucia n’ont plus d’autre choix que de fuir. Repartir de Zéro : Jason et Lucia sont aux prises avec l’un des criminels les plus puissants de Vice City.

Chapitre 5 de GTA 6