GTA 6 propose de très gros braquages pour se faire d'énormes sommes d'argent, voici les 5 meilleurs et comment les réussir parfaitement. Même si la casse est inévitable ici.

Les occasions de se faire de l'argent ne manquent pas dans GTA 6. Après les bijouteries ou encore les petites banques, il y a déjà de quoi faire, mais ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Les braqueurs bien rodés comme Jason et Lucia en fin de partie peuvent s'attaquer à de bien plus gros poissons que représentent les énormes banques principales et leur chambre forte. Des braquages qui demandent de la préparation et des ressources pour être menés à bien, mais peuvent rapporter très, très gros.

Les 5 plus gros braquages de GTA 6 pour faire un max d'argent

Il y a près de 8 grosses banques dans GTA 6, toutes étalées dans Vice City pour l'essentiel. Il n'y en a pas une qui sera une promenade de santé et vu que l'on va devoir transpirer, autant ne pas y aller de main morte. Pour cette sélection, on a surtout pris en compte le butin potentiel que l'on a contrebalancé avec la configuration des lieux, le placement et la difficulté globale du braquage.

Fleeca à Ocean Beach : 75 000 $ à 135 000 $

à Ocean Beach : 75 000 $ à 135 000 $ Lombank à Ocean Beach : 126 000 $ à 180 000 $

à Ocean Beach : 126 000 $ à 180 000 $ Lombank à Ocean Beach (sécu moyenne) : 66 000 $ à 110 000 $

à Ocean Beach (sécu moyenne) : 66 000 $ à 110 000 $ Shorefront à Ocean Beach : 95 000 $ à 140 000 $

à Ocean Beach : 95 000 $ à 140 000 $ Fleeca au Centre-Ville de Vice City : 100 000 $ à 150 000 $









©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Contrairement aux petites banques, si l'on veut dévaliser la totalité des coffres d'une grosse banque, il faut se préparer en amont. Déjà, achetez un renseignement auprès de Yasmani, afin qu'il vous donne l'itinéraire d'un fourgon blindé. C'est l'unique moyen pour braquer une chambre forte. Notez que vous pouvez tout à fait tomber sur un fourgon en vous baladant, l'idée sera donc de le prendre en filature jusqu'à ce qu'il s'arrête à une banque.

Pensez aussi à prendre des explosifs collants et/ou un pied de biche. C'est impératif pour vider la chambre forte.

Prenez également des armes lourdes pour vous défendre puisque ça finira quasi systématiquement en bagarre générale et les étoiles montent très vite lorsque l'on fait des braquages de ce calibre. Enfin, préparez évidemment un véhicule renforcé de type SUV, pick-up ou Kamacho pour la fuite express.

Braquez toujours en duo

Préparez un véhicule robuste avec un stock de munitions et explosifs dans le coffre

Équipez-vous d'armes automatiques et d'armes silencieuses

Prenez obligatoirement des explosifs collants et/ou un pied de biche

Achetez un renseignement auprès de Yasmani

Suivez le fourgon blindé discrètement jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une banque

Comment réussir les gros braquages facilement et sortir un maximum d'argent ?

Le fonctionnement du braquage reste presque similaire aux autres plus modestes de GTA 6 à la différence qu'ici vous êtes sûr que tout part en vrille et surtout qu'il faudra être bien plus réactif.

Après avoir suivis le fourgon blindé jusqu'à la banque, garez vous sans trop vous en approcher. Commencez par faire du repérage, c'est toujours la base. Marquez les agents de sécurité et mémorisez l'emplacement des caméras extérieures notamment. Faites bien le tour du bâtiment pour trouver une porte de service non blindée. Utilisez votre concentration pour les repérer et consulter les plans des lieux avec la carte de la même manière que cette astuce pour explorer à 100 % la carte de GTA 6.

Un fois la porte trouvée, garez votre véhicule tout près. Entrez en utilisant le pistolet à pression. Vous devriez arriver dans les bureaux en toute discrétion, commencez donc à faire le ménage. Neutralisez en priorité les caméras, puis les agents de sécurité et les civils. ATTENTION, il est nécessaire de faire ça en silence puisque la sécurité est renforcée lorsque la chambre forte est ouverte. Repérez bien son emplacement sur la carte du bâtiment (une grande pièce carrée toute simple) puisque à partir du moment où vous entrez dedans, c'est là que tout va se corser. Fouillez les bureaux et essayez d'ouvrir le ou les coffres avec le code qui se trouve en général dans la salle de sécurité sur l'écran du PC. Tant que c'est possible, dévalisez tout ce qui peut l'être, puis attaquez le gros morceau.

©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Comment attaquer et vider la chambre forte des grosses banques

Maintenant que les bureaux sont vides, direction la chambre forte. Neutralisez la sécurité (souvent renforcée) à la chambre forte, puis dans le hall principal de la banque. Menacez tous les civils par la même occasion pour les forcer à sortir l'argent des tiroirs. Foncez ensuite à la chambre forte et récupérez tous les billets dans un premier temps en donnant les 2 premiers sacs pleins à votre partenaire. Si vous avez toujours le temps, ouvrez les coffres de la chambre forte soit discrètement au pied de biche si vous avez le temps et que la police n'est pas alertée, soit en posant un explosif sur tous les murs. Pillez tous les contenants, ramassez l'argent des guichets et repartez rapidement.

Dans GTA 6, braquer une grosse banque lorsqu'un fourgon est dans le coin est condamné de 4 étoiles directement. Le moindre dérapage, la moindre résistance vous passera directement à 5 étoiles. Pour vous échapper facilement, vous pouvez entrer dans un parking souterrain ou à étage et changer de vêtement et véhicule lorsque vous êtes hors de vue. Attendez sagement dans votre nouveau véhicule que la police passe en baissant la tête, l'une des 20 interactions cachées et très utiles du jeu. Quoi qu'il en soit, ne lâchez jamais vos sacs à butin et ne les mettez pas dans votre coffre, c'est une perte de temps lorsque vous êtes en cavale.

Les étapes faciles pour réussir les plus gros braquages de GTA 6

Préparez-vous bien : explosifs, voitures robustes, armes automatiques et silencieuses

: explosifs, voitures robustes, armes automatiques et silencieuses Achetez les infos sur les fourgons à Yasmani contre 10 000 $ : en allant le voir ou en lui téléphonant (il faut alors avoir l'argent sur le compte BuckMe)

: en allant le voir ou en lui téléphonant (il faut alors avoir l'argent sur le compte BuckMe) Suivez le fourgon jusqu'à la banque sans le toucher ni l'attaquer.

Faites le repérage : marquez les agents et mémorisez les emplacements des caméras.

: marquez les agents et mémorisez les emplacements des caméras. Faites le tour du bâtiment pour trouver les entrées secondaires et garez votre véhicule à côté.

Dévalisez les bureaux discrètement : neutralisez les caméras, les agents et les civils également.

: neutralisez les caméras, les agents et les civils également. Pillez les coffres si possible : le code est affiché sur l'écran du PC dans la salle de sécurité.

: le code est affiché sur l'écran du PC dans la salle de sécurité. Attaquez la chambre forte : neutralisez la sécurité

: neutralisez la sécurité Attaquez le hall principal : neutralisez la sécurité et faites la prise d'otage.

: neutralisez la sécurité et faites la prise d'otage. Dévalisez la chambre forte : prenez d'abord les billets, donnez les sacs à votre partenaire directement et ouvrez les coffres au pied de biche ou à l'explosif.

: prenez d'abord les billets, donnez les sacs à votre partenaire directement et ouvrez les coffres au pied de biche ou à l'explosif. Récupérez l'argent des guichets si possible

Partez par la porte de service avec votre véhicule