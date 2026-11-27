Braquer est à la portée de tous dans GTA 6, mais réussir son braquage à la perfection, c'est une autre histoire. Si l'on s'amusera certainement à faire de véritables hold-up dans les supérettes ou les prêteurs sur gages sans défense particulière, mieux vaut la jouer fine pendant l'attaque des banques ou des bijouteries les plus rentables dans GTA 6 et encore plus lors des plus gros braquages du jeu. Il est donc essentiel de trouver rapidement les codes des coffres-forts pour maximiser les gains rapidement et en toute discrétion.

Il n'existe pas de secret miracle pour réussir à faire un braquage en maximisant un maximum ses gains, il faut simplement de la pratique. Soyez discret et méthodique, deux mots que l'on n'avait pas l'habitude d'associer à un GTA et pourtant, GTA 6 nous récompense plutôt bien. Faites donc toujours une phase de repérage pour marquer la sécurité, repérer les caméras et les potentiels coffres à portée. Si les coffres ont des panneaux numériques sur la façade, il vous faudra forcément un code pour les ouvrir. Pour le trouver, il existe plusieurs solutions.

Interroger les civils importants (directeur d'établissement, caissier…) : en utilisant la concentration, vous pouvez voir si un civil a une information importante. Sa silhouette passera alors au vert, ce qui veut dire qu'il faudra le prendre en otage et le menacer parfois plusieurs fois pour le faire parler. Ne lui faites pas de mal, sinon c'est cuit.

Trouver le code dans l'environnement : il est aussi possible de trouver les codes directement dans les environnements dans GTA 6. Post-it, mémo, mail sur un ordinateur… Là encore vous pouvez utiliser votre concentration pour repérer les objets avec lesquels vous pouvez interagir. Lorsque vous avez bien le mémo ou le mail en visuel, vous devriez voir une loupe apparaître. Attention, si le code passe juste sous vos yeux sans que vous vous arrêtiez, il ne sera pas nécessairement mis en évidence.

: il est aussi possible de trouver les codes directement dans les environnements dans GTA 6. Post-it, mémo, mail sur un ordinateur… Là encore vous pouvez utiliser votre concentration pour repérer les objets avec lesquels vous pouvez interagir. Lorsque vous avez bien le mémo ou le mail en visuel, vous devriez voir une loupe apparaître. Attention, si le code passe juste sous vos yeux sans que vous vous arrêtiez, il ne sera pas nécessairement mis en évidence. Cas spéciaux des bases d'opérations illégales de GTA 6 : le code est généralement dans l'atelier principal, une zone de repos ou ce qui fait office de bureau pour les trafiquants.

Ouverture de coffre dans une grosse banque de GTA 6 ©Jérémy H. KiKiToès pour Gameblog

Où trouver les codes lors des braquages facilement ?

Il n'y a pas de science exacte, mais il y a une certaine répétition lorsque vous attaquez un même lieu. GTA 6 ne vous permettra pas de mémoriser l'intégralité des codes du jeu, lors des braquages certains peuvent changer par exemple, mais l'emplacement reste plus ou moins le même.

Salle de sécurité « Security » : sur l'écran du PC de la pièce, un post-it au-dessus du clavier ou accroché sur le tableau.

: sur l'écran du PC de la pièce, un post-it au-dessus du clavier ou accroché sur le tableau. Bureau principal « Office » : un post-it sur le bureau ou le tableau.

: un post-it sur le bureau ou le tableau. Salle de réunion « Réunion » : un mémo près d'un bloc-notes, sur l'écran d'un PC portable.

: un mémo près d'un bloc-notes, sur l'écran d'un PC portable. Salle de repos, salle commune : dans les petits établissements, un post-it est parfois collé au tableau de la salle commune où se trouve de quoi déjeuner.

: dans les petits établissements, un post-it est parfois collé au tableau de la salle commune où se trouve de quoi déjeuner. Directeur d'établissement : c'est souvent une personne importante en costume, derrière un bureau, son guichet protégé ou dans son bureau.

: c'est souvent une personne importante en costume, derrière un bureau, son guichet protégé ou dans son bureau. Caissier/guichet : dans les petits établissements de GTA 6, ce sont simplement les civils derrière la caisse qui ont les codes en général.