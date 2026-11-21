En quête d'argent facile dans GTA 6 ? Voici les 5 meilleures bijouteries à braquer pour un max de butin avec un minimum d'effort et peu de casse. C'est presque icognito.

GTA 6 propose une tonne de moyens de se faire de l'argent, mais si les petits braquages seront votre quotidien en début de partie, rapidement, les choses vont prendre une toute autre tournure. Bijouterie de luxe, prêteur sur salaire et, bien entendu, les banques deviendront vos cibles privilégiées. Voici une petite liste des meilleurs coins à braquer et comment bien s'y préparer.

Les meilleures bijouteries à braquer dans GTA 6

Il existe de grands types de bijouteries dans GTA 6 : les classiques et celles de luxe. Pour un braquage rapide et efficace, les petites bijouteries sont des cibles parfaites, généralement très peu gardées, mais le mieux reste encore les bijouteries de luxe.

Gain potentiel Bijouterie classique : 1 000 $ à 10 000 $ Bijouterie de luxe : 9 000 $ à 25 000 $



Meilleur receleur pour les bijoux : Yasmani

Liste des 5 meilleures bijouteries de luxe qui peuvent rapporter gros avec le moins d'effort : Brillant Cuts à Belville Icegem Diamonds & Watches au centre-ville de Vice City Kowalski à Waning Sands au nord de Vice City Rococorich à Ocean Beach à l'est de Vice City Donovan banks & Co à Peacock au sud de Vice City













Toutes les bijouteries de la liste ont des accès directs à leur arrière-boutique, ce qui permet d'y entrer facilement et discrètement. On a aussi rapidement accès aux bureaux et donc aux caméras et à l'alarme. Ces cinq boutiques de GTA 6 ne disposent que d'une sécurité moyenne et sont assez étroites pour être vidées rapidement.

La technique sera la même à chaque fois : allez-y en duo avec un gros véhicule de type Kamacha ou autre SUV au cas où les choses déraperaient. Garez-vous à l'arrière et entrez discrètement en prenant soin de neutraliser les caméras. Assommez ou tuez les gardes sur votre chemin, assommez aussi les civils tant que vous n'êtes pas dans la boutique principale. Neutralisez caméras et alarme dans les bureaux, cherchez éventuellement si le code n'est pas exposé dans les bureaux également. Finissez par entrer dans la boutique principale en faisant une prise d'otage et en neutralisant la sécurité. Votre partenaire tiendra la porte, vous n'aurez plus qu'à vider la boutique et à repartir incognito.

Les étapes du braquage de bijouterie parfait dans GTA 6 :

Garez votre véhicule à l'arrière de la bijouterie .

. Entrez discrètement avec une armes silencieuses et utilisez le pistolet à pression pour ouvrir la porte.

pour ouvrir la porte. Neutralisez les agents de sécurité s'il y en a et assommez aussi les civils.

Coupez l'alarme et détruisez les caméras : repérez le bureau « Office » rapidement pour ce faire.

: repérez le bureau « Office » rapidement pour ce faire. Cherchez le code du coffre et videz-le si possible : s'il n'est pas sur un post-it sur les murs du bureau, il est détenu par le civil à la caisse.

: s'il n'est pas sur un post-it sur les murs du bureau, il est détenu par le civil à la caisse. Allez dans la boutique principale, neutralisez les agents de sécurité et menacez les civils : faites parler celui ou celle qui tient la caisse pour avoir le code du coffre.

: faites parler celui ou celle qui tient la caisse pour avoir le code du coffre. Pillez les vitrines, la caisse, les civils et le coffre : utilisez la concentration pour repérer les objets de valeur

: utilisez la concentration pour repérer les objets de valeur Fuyez par la porte à l'arrière de la bijouterie, gardez les sacs sur vous le temps d'être en sécurité.