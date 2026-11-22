GTA 6 a plein de banques qui ne demandent qu'à être pillées. Voici notre top 5 des meilleures banques de petite taille pour faire de grosses sommes d'argent avec peu d'effort.

Le braquage de banque est un véritable sport dans GTA 6. Il y a des dizaines de lieux à dévaliser, parfois très bien gardés. Mais avant de vous attaquer aux immenses banques et à leur chambre forte, qui sont clairement les plus gros braquages de tout le jeu, vous pouvez viser un peu plus bas avec des banques plus modestes. On y gagne en rapidité, ça coûte beaucoup moins de ressources et demande moins d'effort.

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Les meilleures banques, petites et moyennes, à braquer dans GTA 6

Il y a un paquet de banques dans Leonida, mais certaines sont clairement plus faciles à braquer que d'autres. Pour établir ce classement, on a pris en compte le gain potentiel et la sécurité des lieux. Mais aussi leur emplacement et le coût moyen des ressources demandées pour les braquer.

Meilleur receleur pour les billets marqués : Yasmani

Les banques petites et moyennes sans chambre forte les plus facile à braquer : Shorefront à Ocean Beach : 5 000 $ à 15 000 $ sécurité faible Shorefront à Watson Bay : 5 000 $ à 20 000 $ sécurité moyenne Lombank à Bayside : 15 000 $ à 45 000 $ difficulté moyenne Lombank à Ocean Beach : 15 000 $ à 45 000 $ sécurité élevée Druthers à State Banks : 15 000 $ à 45 000 $ sécurité élevée

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Comment braquer facilement une petite banque ?

Toutes les banques de GTA 6 ne sont pas des bastions imprenables, certaines ont de vrais problèmes de sécurité. C'est le cas notamment des banques de cette liste qui, même en sécurité élevée, restent parfaitement abordables et peuvent souvent être braquées pratiquement sans heurts.

La méthode sera la même pour la plupart d'entre elles. Une fois sur les lieux, commencez par faire du repérage : caméras, agents de sécurité, coffre potentiel, où est l'argent etc. Entrez, regardez où sont les gardes et les caméras et faites de même à l'extérieur. Neutralisez les caméras extérieures éventuelles qui peuvent surveiller les portes secondaires. Ne vous faites surtout pas remarquer par les civils, dans GTA 6 ces derniers n'hésiteront pas à vous balancer. Garez ensuite un véhicule près de cette porte, une voiture plutôt lourde de type pick-up ou Kamacho.

Ouvrez la porte discrètement pour atteindre les bureaux. Il est impératif de neutraliser systématiquement les agents de sécurité, mais aussi les caméras avec votre arme silencieuse. Prévoyez un soda avant le braquage pour booster votre concentration. Assommez ou tuez aussi tous les civils que vous croiserez dans les bureaux. Commencez par vider tous les bureaux calmement en faisant attention à ce qu'aucun agent de sécurité ne vienne mettre son nez dans vos affaires. Trouvez le code du coffre en regardant dans les bureaux (écran de PC, post-it…) si c'est possible. Passez ensuite à la prise d'otage.

Entrez donc dans la salle principale en braquant immédiatement les civils et neutralisez directement les agents de sécurité avant qu'ils ne tirent. Si vous êtes un champion, détruisez aussi les caméras, mais à ce stade, votre visage devrait être sur le cloud et il faut donc prendre la police de vitesse. Menacez tous les civils, volez-les et demandez aux banquiers derrière le guichet de vider les tiroirs. Empochez le butin et quittez rapidement la banque par l'arrière. Normalement, la police ne vient que d'arriver sur les lieux et n'a pas encore encerclé le bâtiment, dans tous les cas l'assaut n'est pas donné vous avez donc l'avantage. Néanmoins si ça dérape, n'envenimez pas la situation. Prenez votre voiture et foncez pour semer la police. Gardez vos sacs sur vous le temps de la cavale au cas où vous devriez changer de véhicule.

Toutes les étapes du braquage parfait de petites banques dans GTA 6

Faites votre braquage en duo avec une arme silencieuse.

Repérez d'abord les lieux : si les caméras ne changent pas de place, la sécurité peut varier (nombre d'agents, positionnement…). Marquez-les tous.

: si les caméras ne changent pas de place, la sécurité peut varier (nombre d'agents, positionnement…). Marquez-les tous. Direction l'arrière de la banque près d'une porte secondaire, garez votre véhicule : pick-up amélioré ou Kamacho si vous voulez fuir sans problème.

: pick-up amélioré ou Kamacho si vous voulez fuir sans problème. Neutralisez les caméras externes discrètement et ouvrez la porte avec le pistolet à pression : il est important de ne pas se faire repérer par les civils.

: il est important de ne pas se faire repérer par les civils. En entrant, neutralisez tous les agents, les caméras et les civils : ne menacez personne sous peine d'alerter tout le monde. On peut être discret dans GTA 6 autant en profiter.

: ne menacez personne sous peine d'alerter tout le monde. On peut être discret dans GTA 6 autant en profiter. Cherchez le code du coffre et si possible, videz-le : tant que tout est calme, profitez-en pour piller les bureaux tout en neutralisant toutes les caméras.

: tant que tout est calme, profitez-en pour piller les bureaux tout en neutralisant toutes les caméras. Attaquez le hall principal en neutralisant directement les agents de sécurité : vous pouvez aussi détruire les caméras si vous n'êtes pas encore repéré, mais à ce stade c'est rare.

: vous pouvez aussi détruire les caméras si vous n'êtes pas encore repéré, mais à ce stade c'est rare. Menacez les civils qu'ils vident les tiroirs et volez tout le monde.

Partagez vos sacs avec votre partenaire et partez par la porte arrière.

Ne tirez pas sur la police et ne rangez pas vos sacs dans la voiture : l'idée est de fuir sans envenimer la situation, tout en gardant les sacs en cas de changement de véhicule.





Aperçu de la Druthers State Bank ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Les cas spéciaux comme la Druthers State Bank ou les Lombank

Dans GTA 6, la plupart des bâtiments ne se ressemblent pas du tout. La configuration des lieux peut même parfois varier du tout au tout. Dans le cas des banques, vous ne retrouverez jamais le même agencement de l'espace, même s'il se dessine souvent une architecture similaire avec un hall principal, et une zone de bureau à l'arrière, accessible ou non par l'extérieur. Dans le cas de la Druthers States Bank à Belville c'est différent. La banque est faite dans un ancien bâtiment et dispose d'un étage. Les bureaux sont accessibles par l'arrière, mais le coffre se trouve dans le bureau de la direction. Vous pouvez y accéder par le balcon.

Autres banques atypiques, les Lombank, dont la porte de service est à l'intérieur de la banque. Ici, il faudra crocheter la porte discrètement lorsque l'agent de sécurité a le dos tourné, et être très rapide pour neutraliser ceux qui se trouvent dans la salle de sécurité.