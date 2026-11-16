En plus des armures et armes, le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert a évidemment rajouté tout un tas d'équipements abyssaux, les fameux orbes qu'on enchasse dans notre équipement, pour obtenir des effets uniques ou d'importants bonus. Pearl Abyss s'est permis quelques folies de ce côté-là, et voyons donc ce qui se fait de meilleur dans le Grand Océan de Pywel et au-delà.

Quels sont les meilleurs équipements abyssaux ajoutés par Charting the Unknown dans Crimson Desert ?

Les nouveaux équipements abyssaux du DLC de Crimson Desert ne se valent pas tous, et leur efficacité dépend surtout de l'action qui les déclenche. Nous avons donc retenu les meilleurs dans chacune des quatre grandes catégories : armes de mêlée, armes à distance, combat à mains nues et défense.

Quel est le meilleur équipement abyssal de mêlée du DLC de Crimson Desert ?

La première place revient sans surprise à Juge de la Ruine. Sa grande force, c'est sa simplicité : il se greffe naturellement sur votre combo d'attaques faibles, ne demande aucune manipulation particulière et ne consomme ni Endurance ni Esprit. Vous continuez à jouer comme d'habitude, mais chaque enchaînement frappe plus fort. Il est d'ailleurs déjà enchâssé dans l'Épée Longue du Vide, l'une des meilleures armes à deux mains de l'extension.

Si vous aimez tournoyer au milieu des groupes d'ennemis, Surcharge de Puissance est l'alternative qu'il vous faut dans le DLC de Crimson Desert. Déclenché par la Taillade Tournoyante, il génère en effet un champ électrique en forme de cube qui ne cesse de s'agrandir et blesse tous les ennemis pris à l'intérieur. Idéal pour nettoyer un camp de pirates en quelques secondes, à condition de bien placer votre rotation. Il faudra toutefois le fabriquer chez une Sorcière à partir d'un plan à obtenir auprès du Vendeur de Reliques de l'Île Satyros contre 22 Reliques Anciennes.

Quel est le meilleur équipement abyssal à distance de Charting the Unknown ?

Pour les archers et les tireurs, c'est Tir Concentré qui s'impose en tant que meilleur équipement abyssal du DLC de Crimson Desert. Il fait en effet tomber une pluie de flammes depuis le ciel, ce qui le rend redoutable contre les ennemis regroupés : vous touchez plusieurs cibles d'un coup tout en gardant vos distances. Parfait pour affaiblir une meute avant qu'elle ne vous atteigne. Il faudra toutefois le fabriquer auprès d'une Sorcière après avoir obtenir son plan via la mission d'excavation des ruines de l'Île d'Iliya.

Juste derrière, Jugement par le Feu séduira les joueurs mobiles. Il ajoute en effet des dégâts à vos tirs évasifs en projetant des flammes à tête chercheuse qui suivent les ennemis et explosent à l'impact. Résultat : vous attaquez tout en esquivant, sans jamais vous soucier de viser parfaitement. Pour l'obtenir, il faudra vaincre le Poisson-Chat Écraseur Dansant dans la série de quêtes en lien avec le village marin.

Quel est le meilleur équipement abyssal pour le combat à mains nues dans le DLC de Crimson Desert ?

Les amateurs de bagarre à mains nues ont droit à Ruée de Cendre, sans doute l'équipement abyssal exclusif au DLC de Crimson Desert le plus satisfaisant de sa catégorie. Il déclenche en effet une explosion de feu à la fin de votre combo d'attaques rapides, ce qui ajoute des dégâts de feu et fait grimper la jauge de déséquilibre de l'ennemi. Comme Le Juge de la Ruine, il ne demande aucune commande supplémentaire : un vrai finisher gratuit. Pour l'obtenir, il faudra vaincre Geago le Pyromane, dans la série de quêtes du DLC exclusives à Damiane.

En seconde position pour ce qui est des meilleurs équipements abyssaux à mains nues du DLC de Crimson Desert, on a Écho de la Tempête, qui fait apparaître une bourrasque perçante qui balaie les ennemis. On l'active avec un coup de pied sauté ou chargé, ce qui en fait un excellent prolongement de vos attaques au corps à corps pour repousser un adversaire trop collant. Pour l'obtenir, il faudra vaincre Goyen dans le cadre des quêtes du DLC exclusives à Oongka.

Quel est le meilleur équipement abyssal défensif du DLC ?

Enfin, côté défensif, notre choix du meilleur équipement abyssal du DLC de Crimson Desert se porte sur Explosion Magnétique. Son intérêt est avant tout le contrôle des foules : il rassemble plusieurs ennemis au même endroit avant de les frapper d'une seule explosion. Une manière de rester protégé tout en gardant l'initiative quand vous êtes encerclé. Pour l'obtenir, il faudra toutefois obtenir son plan via la mission d'excavation des ruines de l'Île d'Iliya et le fabriquer auprès d'une Sorcière.