Avec Charting the Unknown, Pearl Abyss ouvre les portes de l'océan du vaste monde ouvert de Crimson Desert et de ses îles lointaines, et apporte avec lui une nouvelle fournée d'équipements à récupérer. Entre plongée, navires légendaires et ruines englouties, la question de l'armure à privilégier se pose vite, d'autant que certains ensembles brillent en combat quand d'autres sont plutôt taillés pour les longues explorations sous l'eau. Faisons le point sur les quatre ensembles d'armure du DLC qui sortent du lot, personnage par personnage.

Quelles sont les meilleures armures du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert ?

Le DLC Charting the Unknown ajoute de nombreuses pièces d'armure dans Crimson Desert, mais quatre ensembles se démarquent nettement : le set du Vide, le set du Vœu Brisé, le Vague d'Azur et le set du Conseil de Demeniss. Nous allons les passer en revue en précisant à chaque fois le personnage auquel ils conviennent le mieux et l'usage pour lequel ils sont pensés, du combat contre les boss à l'exploration des fonds marins.

Quelle est la meilleure armure du DLC de Crimson Desert pour Kliff et Oongka ?

Si vous cherchez avant tout de l'efficacité en combat, c'est le set du Vide qui s'impose comme le meilleur ensemble du DLC pour Kliff comme pour Oongka. Son premier atout est son taux de critique : il vous permet d'atteindre plus facilement les paliers de statistiques qui comptent, sans avoir à empiler les équipements abyssaux correspondants. Son second atout est le siphon d'Esprit, un vrai tournant en fin de partie, quand la plupart des attaques, des compétences et même des esquives réclament de l'Esprit.

Résultat, ce set fait des merveilles en affrontement classique comme face aux boss, surtout si vous l'associez à l'épée longue du Néant (Longsword of Void), qui forme avec lui un duo particulièrement redoutable. Pour trouver ce set complet, il faudra visiter différentes tombes à travers le monde ouvert de Crimson Desert et traverser des murs invisibles, d'où le nom du set.

Quelle est la meileure armure pour explorer l'océan avec Kliff et Oongka dans Charting the Unknown ?

Si vous comptez plutôt passer votre temps à fouiller les épaves et les ruines englouties, le set du Vœu Brisé est l'ensemble qu'il vous faut dans le DLC de Crimson Desert. Ses effets intégrés augmentent sensiblement la vitesse de nage et la capacité respiratoire maximale, ce qui en fait une amélioration bienvenue par rapport à l'équipement de plongée de départ pour les sessions sous-marines prolongées.

Autre argument de poids, il est bien plus simple à compléter que le set de plongée. Plutôt que de farmer des Ancient Relics, il suffit en effet de plonger à des emplacements précis dans le Grand Océan pour récupérer chacune des pièces.

Quelle est la meilleure du DLC de Crimson Desert pour Damiane ?

Du côté de Damiane, c'est le set de la Vague d'Azur qui décroche la première place dans le DLC de Crimson Desert. Il offre tout simplement la meilleure défense de sa catégorie et s'accompagne de très bons équipements abyssaux défensifs, afin d'encaisser des dégâts sans broncher. Surtout, il ne se contente pas de briller sur la terre ferme : comme le set précédent, il augmente la vitesse de nage et la capacité respiratoire maximale, ce qui le rend tout aussi performant dans les combats sous-marins.

Si vous prévoyez de faire de Damiane votre plongeuse attitrée, c'est donc une mise à niveau incontournable par rapport à sa combinaison de plongée de base. Pour l'obtenir, il faut également plonger à des endroits précis dans le Grand Océan du DLC de Crimson Desert.

Quelle est la meilleure armure du DLC pour Damiane si on ne compte pas explorer l'océan ?

Enfin, si vous n'avez pas l'intention d'envoyer Damiane explorer les profondeurs de Crimson Desert, le set du Conceil de Demeniss constitue la meilleure alternative. Il combine en effet une bonne défense et un léger bonus de vitesse, avec en prime une touche de vitesse d'attaque et de résistance à la foudre. Seul bémol, il faudra patienter pour l'obtenir, puisqu'il ne se débloque qu'en fin de parcours, une fois la quête principale de Damiane dans le DLC terminée.