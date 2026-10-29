Après un report de quelques semaines, le déjà gargantuesque Crimson Desert va encore s'agrandir dans la soirée de ce 29 octobre 2026 chez nous avec son premier grand DLC, baptisé Charting the Unknown, qui va notamment étoffer l'histoire du jeu de base en nous proposant de naviguer dans une nouvelle région de Pywell baptisée le Grand Océan, mais aussi d'en explorer les profondeurs, entre autres ajouts majeurs de cette massive extension. Histoire de hisser vos voiles plus sereinement vers ces nouveaux horizons, voici quelques conseils pour bien préparer le cap.

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Terminer l'histoire de Crimson Desert en vue des nouveaux chapitres de Charting the Unknown

Le DLC Charting the Unknown va étoffer l'histoire de Crimson Desert en ajoutant même un arc narratif pour chacun de ses personnages jouables que sont Kliff, Damiane et Oongka. Pour les débloquer, il faut toutefois au préalable terminer l'ensemble des quêtes principales du jeu de base, et même l'épilogue qui vous emmène au fin fond du proverbial Désert Pourpre. Rien que la quête principale de Crimson Desert peut vous demander plusieurs dizaines d'heure de jeu, mais il est obligatoire d'en clôturer tous les chapitres afin de s'attaquer à ceux qu'introduit Charting the Unknown.

En revanche, la quête en lien avec la navigation maritime via la nouvelle région du Grand Océan à venir avec le DLC ne nécessite quant à elle que de terminer les quêtes visant de Crimson Desert à débloquer le premier Camp des Crinières Grises. Si vous voulez au moins accéder à cette partie du contenu de Charting the Unknown, vous devriez au moins y arriver assez rapidement.

Améliorez les compétences et l'équipement de Kliff, mais aussi de Damiane et Oongka

Puisque le DLC de Crimson Desert va proposer un nouvel arc narratif pour chacun de ses personnages jouables, il est indispensable de bien équiper tout ce beau monde. Grâce à la Enhanced Edition du jeu, il est en tout cas facile de remplir les arbres de compétence de chacun grâce notamment aux Liens Abyssaux, qui permettent d'avoir le même nombre de points de compétences dans les trois arbres de Kliff, Damiane et Oongka. Pensez également à bien faire monter la Vie, l'Endurance et l'Esprit de chacun pour qu'ils soient plus aptes à se battre.

En revanche, équiper correctement chacun des trois personnages jouables de Crimson Desert sera une autre paire de manche. Il faudra en effet leur donner des armes et armures compatibles, mais aussi de raffiner le tout, et également d'y enchasser de l'Équipement Abyssal pour en renforcer les statistiques ou ajouter des effets supplémentaires aux compétences. Si vous préférez jouer un personnage particulière, concentrez-vous d'abord sur son équipement pour finir sa série de quêtes dans le DLC, quitte à ensuite transférer ce que vous pouvez sur les autres pour terminer leurs propres séries de quêtes.







Développez le Camp des Crinières Grises pour bien vous préparer au contenu du DLC de Crimson Desert

Le Camp des Crinières Grises est un élément central de Crimson Desert, et il est essentiel de l'avoir établi pour accéder au contenu en lien avec la navigation maritime dans le Grand Océan du DLC Charting the Unknown. Au-delà de cela, développer le Camp permet de débloquer énormément de fonctionnalités qui seront alors accessibles en un seul et même endroit, comme différents marchands, un ranch d'élevage, un champ ou encore un coin de pêche.

C'est également via le Camp que vous pouvez effectuer des missions pour accumuler diverses ressources essentielles pour réaliser certaines quêtes, débloquer des technologies et autres, comme des armes, du bois, de la pierre, des vivres ou de l'argent. Gageons que ces ressources seront également cruciales dans le DLC de Crimson Desert, notamment s'agissant de construire et équiper un bateau, ou encore débloquer l'équipement permettant d'explorer les fonds aquatiques. Faire prospérer son Camp est donc un élément central à prendre en compte en préparation de Charting the Unknown.

Faites l'inventaire des technologies du Coucou à votre disposition et à débloquer

En parallèle de développer le Camp des Crinières Grises, un autre élément central de Crimson Desert a trait aux technologies du Coucou, disponibles après avoir terminé le chapitre 4 de l'histoire. Celles-ci permettent d'accéder à tout un tas d'objets extrêmement utiles comme un mécha pilotable, un réfrigérateur portable, un jetpack pour qu'Oongka puisse se déplacer dans les airs, et tant d'autres éléments bien pratiques de ce type. Ne négligez donc pas cette partie du gameplay de Crimson Desert, car le DLC Charting the Unknown risque très probablement de rajouter de rajouter de nouvelles technologies du Coucou à débloquer.

Faites le plein de vivres et de Comprimés de Palme

Bien que Pearl Abyss ait largement revu la difficulté très déséquilibrée de Crimson Desert à sa sortie, il peut arriver que vous tombiez sur un boss ou des hordes d'adversaires qui risquent de vous faire très mal, voire de vous tuer de façon subite, dans le DLC Charting the Unknown. Il est donc important de vous y préparer en faisant un large stock de vivres pour vous soigner pendant un combat, et de Comprimés de Palme pour vous resusciter en cas de décès.

Déverrouillez la personnalisation de la maison en vue des nouveautés du DLC de Crimson Desert à ce niveau

Parmi les nombreux ajouts du DLC de Crimson Desert, on peut citer une personnalisation encore plus poussée de sa maison près du Camp. En plus de pouvoir la décorer, il sera en effet possible de la construire soi-même avec plus que les simples murs de bois du jeu de base. Au-delà de notre maison près du Camp des Crinières Grises, on pourra également élire domicile dans trois châteaux à travers Pywell pour y installer des troupes et une seconde résidence, avec là encore un panel d'options pour reconstruire la forteresse selon ses envies.

Il convient donc pour se préparer à cet élément spécifique des nouveautés du DLC de Crimson Desert de déverouiller sa première maison en complétant la Requête de Luke visant à développer le Camp des Crinières Grises. Cela devrait arriver assez rapidement si vous vous y concentrez en priorité, après avoir débloqué le Camp pour accéder à la navigation maritime à venir dans le Grand Océan de Charting the Unknown.

Développez vos relations avec les PNJ en vue des romances que va rajouter le DLC

Outre un aspect simulation de vie avec sa maison à construire et des châteaux à réaménager, le DLC de Crimson Desert va également ajouter au jeu des romances tant pour Kliff que pour Damiane et Oongka. Pearl Abyss a toutefois précisé que cela ne sera possible qu'avec certains PNJ spécifiques, mais qu'il sera possible d'aller jusqu'au mariage avec eux. Préparez-vous donc à développer vos relations avec les PNJ en question, notamment en faisant des stocks de cadeau à leur donner pour faire monter leur jauge de confiance rapidement.

Entraînez-vous contre les boss de Crimson Desert en vue du Jardin des Épreuves du DLC

Enfin, pour les joueurs les plus chevronnés de Crimson Desert, son DLC ajoutera un tout nouveau mode de jeu baptisé le Jardin des Épreuves, qui prend peu ou prou la forme d'un mode Boss Rush. Puisqu'il est possible de retourner voir les boss déjà vaincus pour les affronter à nouveau dans leur forme d'origine ou à notre niveau, vous pouvez vous préparer au Jardin des Épreuves en rejouant tous les combats de boss afin d'assurer les meilleures performances possibles dans le nouveau mode de Charting the Unknown.