Le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert a ajouté son lot de nouvelles armes, et voici ce qui se présente comme les meilleures d'entre toutes.

Après les armures, on s'intéresse maintenant aux nouveautés du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert du côté des armes. Là encore, il y'a de très beaux trésors à dénicher dans le vaste monde ouvert de Pywel et dans les fonds marins du Grand Océan, la nouvelle région explorable du jeu. On vous propose donc de voir ce qui se fait vraiment de mieux dans le domaine pour Kliff, mais également Oongka et Damiane.

Quelles sont les toutes meilleures armes ajoutées par le DLC Charting the Unknown dans Crimson Desert ?

Pour départager les meilleures armes du DLC de Crimson Desert, nous avons dégagé à trois critères : l'attaque de base de l'arme une fois raffinée au niveau 10, son utilité face au nouveau contenu (et notamment les phases sous-marines), et enfin sa facilité d'obtention. Voici donc la meilleure arme dans chacune des trois grandes catégories que sont les armes à une main, les armes à deux mains et les armes à distance.

Quelle est la meilleure arme à une main du DLC de Crimson Desert ?

Dans cette catégorie, c'est l'Épée de Lumen qui écrase totalement la concurrence dans le DLC de Crimson Desert. Cette lame de lumière alimentée par l'Abysse, qui vrombit comme un sabre laser à chaque coup, grimpe en effet jusqu'à 51 points d'attaque une fois raffinée au niveau 10, là où la grande majorité des armes à une main du jeu plafonnent entre 30 et 40. Autrement dit, vous avez là une arme qui distance largement tout ce que vous avez pu croiser jusqu'ici, et qui fera le bonheur de Kliff comme d'Oongka, les deux seuls personnages à pouvoir manier les épées à une main.

Pour l'obtenir, aucune quête n'est nécessaire : il suffit de posséder le DLC de Crimson Desert et une combinaison de plongée capable de tenir une descente profonde. Rendez-vous alors à l'île de Carcano, puis mettez le cap au sud-est jusqu'aux Ruines océaniques oubliées. Plongez à l'est de ces ruines en longeant la falaise sous-marine, repérez l'entrée d'une grotte, suivez le tunnel jusqu'à la structure engloutie et remontez jusqu'à son dernier étage, où un coffre renferme la précieuse lame. Un requin apprivoisé vous fera gagner pas mal de temps pour atteindre le fond.

Quelle est la meilleure arme à deux mains de Charting the Unknown ?

Côté armes à deux mains, c'est l'Épée Longue du Vide qui s'impose, mais pas pour son attaque brute de 38 points au raffinement maximal. Sa vraie force réside dans l'équipement abyssal Juge de la Ruine inclus, qui projette une grande lame d'énergie en ligne droite devant vous à la fin de votre cinquième attaque légère. Ajoutez à cela un bonus de vitesse d'attaque, du taux de critique et un Siphon d'Esprit de niveau 1 intégrés, et vous obtenez une arme au potentiel comparable aux meilleures du jeu, d'autant que les épées longues sont accessibles à Kliff, Oongka et Damiane.

Pour l'obtenir, il faudra battre le Chevalier du Vide, un boss caché dans la région du Désert Pourpre, qui donne son nom à Crimson Desert. Rendez-vous sur les falaises situées juste au nord du premier « E » de « Désert » sur la carte, puis traversez le mur illusoire qui dépasse de leur flanc sud pour pénétrer dans une grotte secrète. Suivez le Couloir Enfoui jusqu'au bout, actionnez le levier sur la gauche pour ouvrir la salle du boss, et vous n'aurez plus qu'à le vaincre. Pensez aussi à ouvrir le coffre de la salle, qui contient la première pièce de l'armure du Vide.

Alternativement, l'Épée Longue de Lumen, la version deux mains de l'Épée de Lumen, est statistiquement l'arme la plus puissante de tout Crimson Desert, avec 64 points d'attaque avec l'affinage au niveau 10. Elle inclut aussi un Siphon de Vie niveau 2, un niveau en Critique et en Dégât. Ajoutez-y l'équipement abyssal de l'Épée du Vide, et vous avez une arme proprement monstrueuse. Le hic, c'est qu'il faut l'arracher au Jardin des Épreuves, le mode « Boss Rush » accessible depuis l'Archive de l'Axiom après avoir terminé la quête finale du jeu de base : chaque défi y enchaîne trois boss d'affilée et la nourriture n'y soigne pas, ce qui rend l'obtention de cette épée particulièrement ardue.

Quelle est la meilleure arme à distance du DLC de Crimson Desert ?

Enfin, pour ceux qui préfèrent garder leurs distances, c'est le Fusil Harpon qui fait figure de référence dans le DLC de Crimson Desert. Avec ses 40 points d'attaque au raffinement maximal et son petit bonus de taux critique, il n'est pas le plus impressionnant sur le papier, mais sa polyvalence fait toute la différence. Il fonctionne en effet sous l'eau, là où se déroule une bonne partie du nouveau contenu, et devient même indispensable pour apprivoiser un requin : il permet de l'affaiblir à distance sans l'achever avant de l'étourdir d'un coup de Paume de Force.

Pour le récupérer, il vous faudra suivre la quête qui permet d'accéder à un bateau afin de commencer à explorer le Grand Océan qu'introduit le DLC de Crimson Desert. Celle-ci débute juste après avoir établi le tout premier campement des Crinières Grises sur la Colline Hurlante. Vous pourrez donc obtenir le Fusil Harpon très rapidement, ce qui en fait l'une des armes les plus faciles à obtenir de l'extension.