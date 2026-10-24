À l’occasion des 30 ans de Tomb Raider, on vous propose de revenir sur l’héritage de cette grande licence avec notre classement de tous les épisodes principaux de la franchise.

Pour Tomb Raider, ce 24 octobre 2026 n’est définitivement pas une journée comme les autres. En effet, cela fait officiellement trente ans jour pour jour que la franchise est née, en faisant ses tout premiers pas en exclusivité sur Sega Saturn en 1996. Car oui, certains l’ignorent peut-être encore, mais avant de devenir l’une des grandes figures de la première PlayStation, la belle Lara Croft a bénéficié d’une sortie en avant-première sur la console 32-bits de Sega. Et on peut dire que l’aventurière créée par Core Design aura parcouru un sacré bout de chemin depuis.

Passée entre les mains de plusieurs grands studios et éditeurs à travers le monde, Tomb Raider aura réussi, parfois non sans difficultés, à traverser les époques et les générations, au point de rester aujourd’hui encore l’une des franchises les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Et à l’occasion du trentième anniversaire de la saga, mais aussi de l’arrivée prochaine de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, on vous propose de replonger dans trois décennies d’aventures avec un top de tous les épisodes principaux de la série, classés du pire au meilleur.

#12 Sur les traces de Lara Croft (2000, Core Design)

Certains seront peut-être surpris de ne pas trouver le décrié L’Ange des Ténèbres à la dernière place de ce classement, mais n’est-ce pas pire d’être un épisode que même ses créateurs ont qualifié de « tas de vieilles merdes » en interview qu’un épisode qui s’est cassé les dents à tenter quelque chose de nouveau ? Si vous voulez notre avis, la réponse est oui. Tout n’est pas à jeter dans Tomb Raider : Sur les traces de Lara Croft, qui a quelques bonnes idées sous le capot, mais il est indéniable que ce jeu n’avait ni besoin d’exister, ni envie d’être conçu par Core Design.

#11 L’Ange des Ténèbres (2003, Core Design)

L’épisode qui a bien failli précipiter Tomb Raider dans la tombe une bonne fois pour toutes, et qui aura définitivement brûlé les ailes de Core Design. Né d’une volonté tout à fait louable de la part du studio de réinventer les codes de la franchise, il aura souffert d’un développement aussi éprouvant que chaotique ; en plus de trahir l’esprit initial ayant fait le succès des aventures de Lara Croft. Alors certes, déambuler dans les rues de Paris et s’infiltrer dans le Louvre a un charme indéniable, mais ce n’est pas le jeu que l’on retiendra dans la série.

#10 Rise of the Tomb Raider (2015, Crystal Dynamics)

Oui, on vous entend d’ici hurler au sacrilège en voyant un épisode comme Rise of the Tomb Raider se retrouver à ouvrir le top 3 des pires jeux de la licence. Mais on vous rassure : cela ne veut pas dire qu’il est forcément mauvais. À vrai dire, il corrige même certains des défauts de son prédécesseur, et reste une aventure globalement sympa à découvrir. Mais ses problèmes d’écriture, ses difficultés à se renouveler après l’épisode de 2013 et sa tendance à vouloir constamment trop en faire en font finalement l’un des jeux les moins intéressants de la saga.

#9 Shadow of the Tomb Raider (2018, Eidos Montréal)

Pour beaucoup, Shadow of the Tomb Raider est l’épisode le moins convaincant de la dernière trilogie. Et il est indéniable qu’il possède de gros défauts, en particulier à partir du moment où Lara arrive à Paititi. Mais il faut tout de même reconnaître qu’il a réussi à nous offrir un sentiment que nous n’avions plus ressenti depuis le reboot : l’impression de jouer à un véritable Tomb Raider, avec ses jungles luxuriantes, ses tombeaux relativement chiadés, et surtout ses énigmes et ses pièges redoutables. Et rien que pour ça, il n’a pas volé sa place.

#8 Tomb Raider (2013, Crystal Dynamics)

Repartir de zéro est toujours un pari extrêmement risqué. Surtout quand on parle d’une franchise aussi iconique que Tomb Raider. Mais Crystal Dynamics nous l’a prouvé, cela s’avère parfois largement payant. Certes, cette réécriture des origines de Lara Croft a eu de quoi déboussoler les fans de la première heure, mais elle a surtout permis à la franchise de repartir de plus belle auprès du grand public pour atteindre de nouveaux sommets. Et bien que tout ne soit pas parfait, c’est une prouesse qui force indéniablement le respect.

#7 Legend (2006, Crystal Dynamics)

Alors que beaucoup pensaient que Tomb Raider ne parviendrait jamais à se relever de la débâcle L’Ange des Ténèbres, Legend s’est imposé comme le parfait exemple de la façon dont il est toujours possible de rebondir. Entre les mains du studio californien, la franchise a connu un véritable nouveau souffle avec ce septième opus, qui a brillamment réussi là où son prédécesseur avait échoué en modernisant les codes de la série. Certes, le jeu est court et bien trop facile, mais il n’en reste pas moins le symbole de la renaissance inespérée de Lara Croft.

#6 Anniversary (2007, Crystal Dynamics)

À l’occasion du dixième anniversaire de Tomb Raider, Crystal Dynamics nous a offert un premier remake de l’épisode fondateur de la saga, qu’il a intégré à sa première trilogie sous forme de préquel. Le résultat ? Un jeu bourré de nostalgie qui nous a non seulement permis de revivre les plus grands moments du Tomb Raider de 1996, tels que la rencontre avec le T-Rex dans la Vallée Perdue, mais aussi de confirmer qu’après une décennie d’existence et quelques malheureux déboires, Lara n’avait finalement rien perdu de sa superbe.

#5 Tomb Raider 2 (1997, Core Design)

Un an seulement après nous avoir livré l’un des jeux d’aventure les plus cultes de l’histoire du jeu vidéo, Core Design réitérait l’exploit avec un deuxième opus repoussant les limites encore plus loin. Nouvelles destinations à travers le globe, mouvements inédits, introduction de véhicules dans le gameplay… Tomb Raider 2 a tout de la suite parfaitement réussie. Même si, il est vrai, sa propension à verser davantage dans l’action que son prédécesseur et son côté plus urbain en font peut-être un épisode un chouïa moins mémorable.

#4 Underworld (2008, Crystal Dynamics)

Point culminant de la première trilogie post-Core Design, Tomb Raider Underworld nous a incontestablement offert l’un des épisodes les plus savoureux de l’histoire de la franchise. Des niveaux qui respirent l’aventure, un gameplay aussi varié que complet, une Lara au sommet de sa forme physique… Oui, cet opus avait décidément tout pour lui. Excepté, peut-être, un scénario réellement convaincant, qui vient expédier de façon on ne peut plus décevante tout ce que le studio avait progressivement mis en place depuis Legend. Dommage.

#3 Tomb Raider (1996, Core Design)

Le jeu qui a tout lancé. À la fois pour Tomb Raider, en marquant le point de départ de trente belles années d’histoire, mais aussi pour le jeu d’aventure dans son ensemble, dont il a indéniablement contribué à définir les fondations. Véritable coup de maître de la part de Core Design, ce premier opus reste aujourd’hui encore un épisode fondateur en son genre, marquant à la fois par l’ingéniosité de son level design, la conception de ses énigmes, et son ambiance inégalable. Pas étonnant qu’il ait eu droit à deux remakes en l’espace de trois décennies.

#2 Les Aventures de Lara Croft (1998, Core Design)

C’est vrai, placer un épisode aussi clivant en deuxième position de ce classement est un choix audacieux. Mais Tomb Raider 3 faisant partie des volets préférés de plusieurs membres de la rédaction, on lui devait bien cela. Car on peut peut-être lui reprocher un level design cauchemardesque, des pièges excessivement punitifs et des niveaux inégaux, mais cela ne l’empêche pas de rester un jeu au charme unique en son genre. Est-ce la nostalgie qui parle ? Sans doute. Mais qu’importe. Réhabilitons cet opus parfois bien trop injustement boudé par les joueurs.

#1 La Révélation Finale (1999, Core Design)

Épuisé par des années successives de crunch, Core Design n’avait qu’une seule envie : se débarrasser une bonne fois pour toutes de Lara Croft. Et pourtant, avec La Révélation Finale, le studio nous a finalement offert la meilleure aventure de l’héroïne. C’est en effet avec celui-ci que la franchise a probablement atteint son paroxysme en termes de construction de niveaux, d’énigmes, de pièges tortueux et de tombeaux aussi fascinants que terrifiants. Le tout au beau milieu de l’une des meilleures destinations pour le genre : l’Égypte.