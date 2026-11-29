À l’approche de sa sortie le 12 février 2027, Tomb Raider Legacy of Atlantis n’en finit plus de se dévoiler. Voici les 7 informations confirmées à côté desquelles il ne fallait pas passer.

Il lui aura fallu du temps avant de s’annoncer, mais ça y est : le retour de Tomb Raider est maintenant imminent. Huit ans après le dernier opus de la trilogie reboot, l’aventurière est enfin prête à revenir sous le feu des projecteurs avec Legacy of Atlantis, un nouvel épisode co-développé par Flying Wild Hog et Crystal Dynamics qui marquera le début d’une nouvelle ère pour la franchise. Et tandis que l’on approche de sa sortie à grands pas, l’heure est venue de faire le point sur les 7 informations confirmées qui vont assurément plaire aux joueurs.

Tous les moments iconiques du Tomb Raider original seront présents

Si Tomb Raider est toujours là 30 ans après la sortie du premier opus, c’est parce que ce dernier a profondément marqué l’histoire du jeu vidéo. Il faut dire qu’entre sa Vallée Perdue et son célèbre T-Rex, son vertigineux Monument St Francis et ses nombreuses épreuves ou encore sa fameuse main de Midas capable de transformer Lara en or, le jeu de Core Design ne manquait pas de moments iconiques. Et cela a été confirmé : ils seront tous de retour !

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Beaucoup de nouveautés seront aussi de la partie

Les créateurs du jeu insistent toutefois largement sur ce point : Legacy of Atlantis ne sera pas un simple remake. Il s’agira d’une véritable réinvention du mythe fondateur qui, au-delà de recréer ce qui existait déjà, en profitera pour enrichir et améliorer tout ce qui peut l’être niveau après niveau. De fait, même les fans de la première heure auront leur lot de choses à découvrir avec ce nouvel opus, qui entend bien allier nostalgie et nouveauté dans un cocktail mémorable.

L’action sera moins prononcée que dans la trilogie Survivor

C’est vrai, l’action a toujours occupé une place assez importante dans l’histoire de Tomb Raider, et ce dès la sortie du deuxième opus. Mais pour beaucoup de joueurs, ce qui fait tout le sel de la série, c’est évidemment sa dimension aventure. Et si le virage très action opéré par la dernière trilogie vous a déçu, alors vous serez probablement ravi d’apprendre que les créateurs de Legacy of Atlantis nous ont déjà confirmé que cet aspect sera ici moins prononcé.

Tomb Raider Legacy of Atlantis proposera des tombeaux optionnels à explorer

En revanche, ce qui ne changera pas par rapport aux trois derniers Tomb Raider, c’est la présence d’une multitude de contenus annexes à découvrir. Les développeurs nous l’ont confirmé lors de notre dernière interview : Legacy of Atlantis proposera une multitude de tombeaux facultatifs à explorer, aux côtés de salles optionnelles et d’énigmes supplémentaires à résoudre. Voilà qui devrait ravir les grands fans d’exploration et de réflexion, donc.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Les mécaniques light-RPG seront facultatives

Flying Wild Hog et Crystal Dynamics se sont montrés très clair : l’objectif de ce nouvel opus est d’offrir la possibilité aux joueurs « de personnaliser leur expérience ». C’est donc à ce titre que les mécaniques light-RPG du reboot feront leur grand retour dans Legacy of Atlantis, sans pour autant s’imposer comme une nécessité. Car le directeur du jeu nous l’a confirmé, ceux qui souhaitent profiter de leur aventure sans en passer par-là n’en seront pas pénalisés pour autant.

La difficulté sera encore une fois à la carte

D’ailleurs, tout comme dans Shadow of the Tomb Raider, les joueurs auront la possibilité de personnaliser leur expérience autour de trois critères : la difficulté des combats, la difficulté des énigmes, et enfin le niveau d’exploration. Car les créateurs du jeu l’ont assuré : « Nous ne voulons pas tenir les joueurs par la main ». Grâce à cela, chacun sera ainsi en mesure de pousser les curseurs de son aventure selon ses goûts, ce qui est extrêmement appréciable.

Lara parlera couramment français dans Tomb Raider Legacy of Atlantis

Et non, on ne fait évidemment pas référence à la présence d’une version française, mais bien à la version originale assurée par Alix Wilton Regan. Car la nouvelle actrice choisie pour incarner Lara Croft dans Legacy of Atlantis et Catalyst ne parle pas seulement anglais : elle parle aussi couramment le français. À sa demande, cette compétence a ainsi été intégrée à l’histoire de Legacy of Atlantis, où certains de ses échanges avec Pierre Dupont seront en français.