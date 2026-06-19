Big N s’est fait très discret pendant cette période de Summer Game Fest. Mais ce n’est pas parce que la marque rouge était en retrait qu’il n’y a pas du nouveau de son côté. La Nintendo Switch 2 a eu droit à de nombreuses annonces, dont de très grosses surprises.

En amont du nouveau Nintendo Direct, la console hybride est repartie du Summer Game Fest 2026 avec un tas de nouveautés à son catalogue. Après un tour d’horizon complet du week-end, voici les 20 jeux annoncés sur Nintendo Switch 2 qui nous ont le plus marqués durant cette période intense de conférences.

Les 20 jeux Nintendo Switch 2 à surveiller après le Summer Game Fest

De la grande soirée d’ouverture du Summer Game Fest au Xbox Games Showcase, en passant par le State of Play ou encore le Wholesome Direct, la semaine dernière a été très riche. Chaque console a eu droit à son lot de nouveautés de poids, y compris la Nintendo Switch 2. Alors que la console vient de fêter son premier anniversaire, le futur s’annonce très ambitieux avec de très gros jeux à venir et des propositions complètement en accord avec cette console si propice aux expériences familiales et cosy.

Alien Isolation 2

Pas de date de sortie.

Douze ans après le premier épisode, Creative Assembly officialise enfin Alien Isolation 2. Après avoir traumatisé toute une génération de joueuses et de joueurs, l’expérience survival-horror dans l’univers culte de Ridley Scott promet une nouvelle traque oppressante. Même si l’aventure reste encore mystérieuse, le trailer du Summer Game Fest place le cadre à la station Kurosaki. Nous incarnerons pour l’occasion un nouveau personnage, toujours en vue à la première personne. Préparez-vous au grand frisson sur Nintendo Switch 2.

Among Us Story: On Guard

Pas de date de sortie.

Alors que nous ne nous attendions qu’au trailer du dessin animé, le Summer Game Fest réservait en fait une surprise pour les fans d’Among Us. Le multijoueur phénomène prépare une aventure narrative et solo sous le nom Among Us Story: On Guard. Cette fois, il s’agira d’incarner un agent de sécurité devant mener l’enquête sur un meurtre survenu pendant un voyage afin de protéger les autres membres à bord. L’équipe d’Innersloth garde la fenêtre de sortie pour elle pour le moment, mais on sait déjà que le jeu arrivera, entre autres, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Attack on Titan 3

Sortie prévue courant 2026.

Hajime Isayama a beau avoir mis un point final à L’Attaque des Titans, son univers n’est pas prêt à faire ses adieux. Après le film La Dernière Attaque l’an dernier, le grand final du manga va se rejouer sur PC et consoles cette année. Nous avons découvert le premier trailer d’Attack on Titan 3 durant la soirée d’ouverture du Summer Game Fest. Une annonce surprise qui promet de faire revivre l’ultime affrontement entre humains et leurs ennemis voraces. Le jeu est donc prévu sur Nintendo Switch 2 et devrait redonner de ses nouvelles dans les semaines à venir.

Crazy Taxi: World Tour

Sortie prévue en 2027.

Après des années de rumeurs, SEGA ressuscite officiellement l’une de ses franchises les plus iconiques. D’autant plus qu’il n’est pas question ici d’un remaster ou remake quelconque, mais bien d’un épisode inédit. Crazy Taxi World Tour va raviver la flamme des conducteurs les plus déjantés d’entre vous pour une nouvelle campagne scénarisée en prise avec une mystérieuse organisation de voleurs automobiles. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris sur Nintendo Switch 2 l’année prochaine.

Deer & Boy

Sortie annoncée pour le 23 juin 2026.

Celui-ci, ça fait quelque temps qu’on l’a à l’œil. Avec son esthétique digne d’un film d’animation, Deer & Boy promet d’être la nouvelle pépite indé made in France. Développé par le studio Lifeline, il nous invite à suivre le voyage poétique et contemplatif d’un jeune garçon et un jeune renne. Mêlant plateforme et énigmes environnementales, le gameplay misera sur la coopération entre les deux amis, afin de les voir progresser et grandir ensemble dans leur périple en pleine nature. Et grâce à ce Summer Game Fest, nous savons enfin que le jeu sortira la semaine prochaine sur Nintendo Switch.

Final Fantasy Revelation

Sortie prévue au printemps 2027.

Plus que son arrivée sur la console hybride de Big N, c’est son annonce en tant que telle qui a créé la surprise lors de la grande soirée du Summer Game Fest 2026. C’est maintenant officiel, on sait que l’ultime partie du remake de Final Fantasy VII s’intitulera FF7 Revelation et qu’elle sortira dans un an. Cloud et ses compagnons prendront de nouveaux les armes pour la bataille finale contre leur adversaire mythique, dans un monde qui promet de vous surprendre encore et toujours. Comme les deux précédents volets de ce triptyque moderne, vous pourrez y jouer sur Nintendo Switch 2, et ce, dès le lancement cette fois.

Fourleaf Fields

Sortie prévue au printemps 2027.

Que serait la Nintendo Switch 2 sans ses jeux cosy ? Parmi les nouveautés qui nous ont le plus tapé dans l’œil, Fourleaf Fields a déjà tout pour plaire aux fans de Stardew Valley. En tant que simulation de vie à la ferme, l’enjeu est d’entretenir votre exploitation à votre rythme, tout en prenant part à la vie sociale locale. Mais la particularité ici, c’est que vous incarnez un tout petit personnage dans un monde plus grand que vous. C’est un peu comme si le jeu de ConcernedApe rencontrait Zelda Minish Cap finalement.

Kingdom Hearts 4

Pas de date de sortie.

Personne ne l’attendait là et, pourtant, c’est bien le Nintendo Direct que Square Enix a choisi pour enfin donner un nouvel aperçu du très attendu Kingdom Hearts 4. Ce trailer spectaculaire vient encore confirmer la tournure plus sombre des événements dans ce chapitre toujours entouré de mystère. Toujours est-il qu’à présent, on sait officiellement que le jeu sortira day one sur Nintendo Switch 2.

Minecraft Dungeons 2

Sortie annoncée le 29 septembre 2026.

6 ans après le premier épisode, Mojang et Double Eleven ont décidé de vous faire vivre de nouvelles péripéties en voxels. Comptant parmi les surprises du Xbox Games Showcase, Minecraft Dungeons 2 va vous faire découvrir d’autres régions avec un arsenal enrichi tout en conservant l’ADN de la licence. Entre action-RPG et dungeon crawler, les aventuriers devraient s’en donner à cœur joie, y compris sur Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Wilds et son DLC

Pas de date annoncée.

Capcom a décidément de nombreuses cartes dans sa manche pour entretenir l’appétit du public. Si Monster Hunter Wilds compte parmi les sorties événements de 2025, son histoire va prochainement prendre de la hauteur avec un premier DLC intitulé “Ascendance”. Mais ce n’est pas la seule annonce de ce Summer Game Fest concernant le jeu. Les rumeurs étaient avérées : il va bien débarquer sur Nintendo Switch 2, à une date encore inconnue. Mais qui sait ? L’arrivée du DLC en 2027 pourrait bien être liée au portage sur la console de Big N.

One Piece Grand Gourmet

Sortie annoncée le 23 octobre 2026.

Sanji passe aux fourneaux pour un jeu One Piece complètement inattendu mais déjà indispensable. One Piece Grand Gourmet est sorti de l’eau pour le Nintendo Direct, prenant tout le monde de cours avec son design en pixel art digne des plus beaux jeux GBA, un casting de plus de 400 personnages et un surtout un genre surprenant. De fait, il s’agira d’un jeu de gestion de restaurant, avec des plats inspirés du manga d’Eiichiro Oda, cuisinés avec des techniques iconiques. Et comme la bonne nouvelle n’arrive pas seule, le jeu arrivera sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Rayman Legends Retold

Sortie annoncée le 1er octobre 2026.

Lui aussi faisait l’objet de nombreux bruits de couloir depuis plusieurs semaines, c’est finalement au Summer Game Fest 2026 qu’il s’est officialisé. Rayman Legends Retold, le remake du jeu de 2013, va ramener le plateformer rythmique sur le devant de la scène cet automne. Plus que redessiner son titre culte, Ubisoft prévoit même du contenu supplémentaire pour cette refonte que vous pourrez, entre autres, découvrir sur Nintendo Switch 2.

Resident Evil Veronica

Sortie prévue en 2027.

Un autre remake a fait couler beaucoup d’encre pendant ce Summer Game Fest 2026, et pas des moindres. Quand on dit que Capcom avait de belles cartouches en réserve, on ne rigole pas. L’éditeur japonais a choisi le State of Play pour officialiser, avec un trailer d’ambiance inquiétant, la refonte complète de Resident Evil Code Veronica. Ou, RE Veronica tout court devrions-nous dire pour cette nouvelle version. L’histoire de Claire et Chris Redfield va ainsi profiter d’une mise en scène complètement repensée, à l’instar des précédents remakes de la licence. Mais déjà, on peut se réjouir du retour de ce survival-horror qui se jouera notamment sur Nintendo Switch 2.

Stellar Blade

Pas de date annoncée.

La fin de l’exclusivité est définitivement signée pour Stellar Blade. Développé par Shift Up avec l’aide de PlayStation, ce jeu d’action-aventure sulfureux va débarquer sur la nouvelle console de Big N après avoir fait des émules sur PS5 et PC. Ce sera l’occasion pour les millions de possesseurs de Nintendo Switch 2 de découvrir l’un des titres phares de 2024. Et qui sait, cette surprise pourrait préfigurer un futur portage de Blood Rain, sa suite fraîchement annoncée.

Spyro: A Realm Beyond

Sortie prévue au printemps 2027.

Tant qu’on parle de retour surprise, on ne peut pas passer à côté de l’annonce de Spyro A Realm Beyond. Le dragon star d’Activision va enfin avoir droit à une nouvelle aventure presque 20 après le dernier épisode en date. Pour cette histoire inédite, le studio Toys for Bob va nous emmener dans de nouveaux royaumes peuplés de créatures fantastiques. Si cet épisode tendra à moderniser la formule pour parler à un nouveau public, il semble néanmoins vouloir préserver l’ADN d’origine. Un compromis à découvrir sur Nintendo Switch 2 d’ici à un an.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake

Sortie prévue fin 2026.

Peut-on vraiment parler de surprise quand tous les leaks indiquaient que le projet était réel ? Pourtant, l’émotion était bien palpable lorsque le remake de Zelda Ocarina of Time s’est présenté pour clore le Nintendo Direct. Finalement, la firme de Kyoto aura su comment célébrer les 40 ans de sa franchise avec cette future exclusivité Switch 2 qui promet de revisiter l’épisode mythique de 1998 avec des graphismes totalement modernisés.

Thief: The Dark Project Remastered

Pas de date annoncée.

Ce Summer Game Fest 2026 a indubitablement été marqué par de nombreux titres familiers. Certes moins célèbre que les licences citées juste avant, on ne peut pas passer à côté du remaster de Thief The Dark Project. Véritable pionnier des jeux d’infiltration, il proposera une version retravaillée de l’histoire de Garrett, le voleur aussi retors que gourmand. Les joueuses et joueurs Nintendo Switch vont donc enfin pouvoir découvrir la licence avec l’ajout futur de cette revisite moderne au catalogue.

Tomb Raider Legacy of Atlantis

Sortie annoncée le 2 février 2027.

Entre les remakes, notre cœur balance. Mais incontestablement, l’un des plus attendus des prochains mois n’est autre que Tomb Raider Legacy of Atlantis. Avec ce titre, Crystal Dynamics veut proposer une relecture complète de la toute première aventure de Lara Croft sur les traces d’une cité engloutie. Renouant avec l’esprit des débuts de la licence, cette refonte va en même temps proposer une nouvelle manière d’aborder l’histoire originale afin de surprendre et de mieux coller aux standards actuels. En tout cas, les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 ne seront pas oubliés pour cette sortie événement de 2027.

Wo Long 2: Wings of Ember

Sortie prévue début 2027.

Également attendu pour l’an prochain, Wo Long 2 faisait partie des nombreuses surprises du Xbox Games Showcase. Ce deuxième volet du Souls-like de Team Ninja replongera les joueuses et joueurs dans la Chine antique habités de créatures démoniaques qu’il vous reviendra de défaire. Elden Ring ne sera donc pas le seul jeu à vous challenger à l’avenir sur Nintendo Switch 2, tenez-le-vous pour dit.

Xenoblade Genesis

Sortie prévue en 2027.

Après 4 volets de Chronicles, Monolith est prêt à faire entrer sa licence dans une nouvelle ère avec Xenoblade Genesis. D’une part, la saga promet un saut technique certain au regard des premières images sur Nintendo Switch 2. D’autre part, cette nouvelle approche semble, comme son nom l’indique, revenir à la genèse avec une aventure qui misera moins sur les technologies futuristes que sur une magie et un arsenal qui collerait parfaitement à un univers de medieval-fantasy. Voilà qui devrait susciter beaucoup de curiosité chez les fans.