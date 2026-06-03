Le temps passe effroyablement vite, comme on s’en est rendu compte en réalisant que Rayman Legends remontait déjà à 2013, sorti deux ans après le déjà exceptionnel Rayman Origins. Deux titres qui ont définitivement remis la mascotte d’Ubisoft sur le devant de la scène, notamment grâce au fantastique dispositif Ubi Art leur offrant des graphismes 2D qui n’ont pris aucune ride. Pourtant, 13 ans plus tard, le géant français compte faire revenir son héros iconique avec non pas un nouveau jeu, mais un remake baptisé Rayman Legends Retold. Une initiative réussie, ou un coup de poing dans le vide ? Voici nos premières impressions après deux heures de jeu.

Sans dénaturer le déjà fabuleux jeu original, Rayman Legends Retold prend donc le pari plutôt osé d’opérer une transition vers une direction artistique en 3D, ainsi que quelques nouveautés de gameplay en lien avec cette nouvelle dynamique, tout en étoffant ce qui avait fait le sel du titre de 2013. Dans le cadre de cette preview, nous n’avons cependant pas pu voir tous les ajouts du Remake. De plus, notre prise en main a eu lieu sur une version précoce via Cloud Gaming. Il ne s’agissait donc pas de conditions pleinement représentatives du produit final. On peut en revanche d’emblée dire que le plaisir de renouer avec ce personnage emblématique et son univers coloré a été instantané, avec une belle cure de nostalgie en prime, et qu’on a déjà hâte d’y rejouer dans une forme plus complète à sa sortie prévue le 1er octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Rayman Legends Retold ouvre de nouvelles dimensions pour ses héros

Notre preview de Rayman Legends Retold nous a permis de découvrir le tout premier monde du jeu, ainsi qu’un second juste après. Il s’agit donc d’un tout petit aperçu de ce que représente le début de ce Remake. Ce qui saute en revanche immédiatement aux yeux, c’est bien sûr le passage de la 2D à la 3D pour afficher les personnages et les décors. Alors que le jeu original arborait une direction artistique sublime et pratiquement intemporelle, Ubisoft a fait le choix plutôt risqué de « moderniser » cette partie du jeu en convertissant le tout en polygones.

Malgré un passage à la 3D, le jeu reste absolument magnifique et enchanteur. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Si on peut émettre quelques possibles réserves quant au fait que la 3D a tendance à moins bien vieillir, force est de constater que, en l’état, la performance est franchement réussie. L’univers chatoyant et coloré du titre de 2013 est toujours aussi sublime à regarder dans son Remake, et les animations de Rayman et ses amis, des Lums, des Ptizêtres et des ennemis demeurent bien cartoonesques comme on les aime.

Concernant le gameplay, Rayman Legends Retold garde également parfaitement intact le plaisir que procurait le jeu original. Les déplacements et les sauts sont d’une précision et d’une fluidité aussi agréables que 13 ans plus tôt. On prend toujours autant son pied en traversant un niveau à toute vitesse et sans aucune fausse note. Qui dit Remake dit par ailleurs que Retold en profite naturellement pour apporter quelques changements. Les niveaux que nous avons parcourus semblaient globalement très fidèles à ceux du jeu de base, mais avec quelques twists bienvenus, comme par exemple des perspectives différentes qu’offre la transition à la 3D.

Le gameplay n'a rien perdu non plus de l'énorme plaisir qu'il procure. © Geralt de Reeves pour Gameblog

S’agissant de la structure de chaque stage, on est en revanche en terrain tout à fait connu, avec des Lums à ramasser pour débloquer des niveaux supplémentaires, huit Ptizêtres ainsi que le couple royal à ramener à la fin, et des pièces d’or à dénicher dans le décor. Dans certains passages, on retrouve évidemment ce bon vieux Murphy qui nous aidera dans quelques phases de plateformes ou chatouillera des ennemis pour nous permettre d’avancer.

À notre grand regret, cette preview de Rayman Legends Retold ne comportait pas de niveau musical, l’une des composantes les plus emblématiques du jeu de base. On nous a cependant assuré qu’ils seront bien présents, et qu’il y en aura même de nouveaux, et on a clairement hâte de découvrir cela. En revanche, nous avons pu essayer deux stages annexes en mode « speedrun », qui proposaient un parcours nettement plus ardu que des niveaux plus classiques. Le défi était définitivement présent, mais l’exaltation d’arriver au bout et de décrocher la médaille d’or était à nouveau présente, comme sur le titre de 2013. Nous avons également découvert une autre nouveauté majeure que le Remake réserve à propos de son level design, mais on vous laisse le plaisir de la surprise.

Malgré son univers coloré, le Remake n'a pas non plus oublié de proposer les défis inhérents au jeu original. © Geralt de Reeves pour Gameblog

On attend ce Remake d’un jeu légendaire… avec un plaisir intact même 13 ans plus tard

Une chose est sûre : jouer à Rayman Legends Retold nous a agréablement ramené 13 ans en arrière et nous a fait renouer d’une très belle manière avec l’un des meilleurs jeux mettant en scène la mascotte d’Ubisoft. Malgré son passage à la 3D, le titre reste un pur bonbon pour les yeux, avec un gameplay aussi agréable et véloce que sur le jeu original. Cette preview de deux heures ne nous a finalement donné qu’une envie : replonger dans ce Remake d’un grand classique de la plateforme, superbement remis au goût du jour, et voir plus en détails les autres nouveautés majeures qu’il apporte. Il faudra cependant repasser dans quelques mois pour constater de cela manette en main sur la version finale, et on a mine de rien hâte de Ptizêtre.