Cette édition 2026 du Summer Game Fest aura été extrêmement riche en surprises et en révélations. Voici les 15 nouvelles annonces qu’il ne fallait pas manquer ces derniers jours.

Et voilà. Les festivités sont d’ores et déjà terminées. Depuis la semaine dernière, on peut dire que les conférences se sont enchaînées à un rythme effréné. Du State of Play au Nintendo Direct, en passant par le Summer Game Fest, le Xbox Games Showcase et toutes les prises de parole qui ont gravité autour, les éditeurs nous ont littéralement inondé de nouvelles sur leurs prochains jeux. Dans le lot se trouvaient alors naturellement des titres très attendus, mais aussi des annonces que personne n’avait vu venir… ou presque (merci les leaks). Et c’est précisément de celles-là dont il va être question ici, puisque nous allons revenir sur les 15 nouvelles annonces qu’il ne fallait surtout pas manquer en cette période de Summer Game Fest 2026.

God of War Laufey change de visage pour la future exclu PS5

Le nouveau jeu des créateurs de God of War faisait malheureusement partie des annonces ayant fuité bien avant le Summer Game Fest 2026, mais une chose est sûre : cela n’a pas empêché Sony de frapper très fort avec son énorme présentation de God of War Laufey. Dévoilé au travers d’une grosse séquence de gameplay de plus de 20 minutes, ce nouvel opus, qui se déroulera en parallèle de la saga nordique, mettra en scène Faye au cœur de l’Everywhen, l’au-delà des dieux. La femme de Kratos s’y retrouvera alors confrontée à des divinités issues d’autres mythologies, bien décidées à en découdre avec toute la violence et la démesure si propres à la licence.

« Bientôt disponible » en exclusivité sur PS5

Rayman Legends Retold a de nouvelles histoires à raconter

Autre victime des leaks ayant précédé le Summer Game Fest 2026, Rayman Legends Retold était devenu un véritable secret de polichinelle avant même son annonce. Logo, nom, date de sortie, tout s’était, dans la pure tradition d’Ubisoft, retrouvé sur la toile à plusieurs jours du State of Play, où il a finalement été officialisé. Et même si des doutes avaient émergé concernant la pertinence d’offrir un remake à un tel jeu, il est maintenant clair que le studio a su taper dans le cœur des fans avec ce titre, qui proposera de chouettes nouveautés à découvrir pour l’occasion. En plus, il n’y aura pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir y jouer.

Sortie le 1er octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

Spyro A Realm Beyond va faire revenir l’une des mascottes de la PS1

Restons dans le thème avec une autre des belles surprises de ce Summer Game Fest 2026 qui, cette fois-ci, a eu la chance de le rester jusqu’au bout : celle du retour de Spyro. Huit ans après la Reignited Trilogy, et bientôt vingt ans après la sortie du dernier opus original, le dragon violet d’Insomniac Games va enfin pouvoir redéployer ses ailes entre les mains de Toys for Bob, qui a annoncé Spyro: A Realm Beyond à l’occasion du Xbox Games Showcase. Au programme de ce futur titre notamment : la possibilité d’explorer en toute liberté terres et cieux, au sein d’une aventure qui s’annonce pleine de surprises.

Sortie au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

TMNT: The Last Ronin renaît entre les mains de PlatinumGames

Des surprises, le Summer Game Fest 2026 n’en manquait assurément pas. Et parmi celles qu’absolument personne n’aurait pu anticiper, il y avait celle du retour de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Car oui, on le sait, il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle annonce dans le sens où l’existence du titre avait déjà été officialisée en mars 2023. À l’époque, le projet était toutefois entre les mains de Black Forest et THQ Nordic. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, où il est désormais passé sous la coupe de Paramount Games Studio… et PlatinumGames. Un véritable reboot, donc, sur lequel on a maintenant hâte d’en découvrir davantage.

Pas de fenêtre de sortie ni de plateformes annoncées

FF7 Revelation fait enfin les révélations tant attendues

Depuis la sortie de FF7 Rebirth en 2024, il aura été au cœur de toutes les discussions auprès des fans de Final Fantasy. Que ce soit au sujet de son nom, de ses potentielles nouveautés de gameplay, ou encore bien sûr de son scénario, le dernier volet de la trilogie remake de FF7 aura fait l’objet de toutes les spéculations possibles et imaginables. Et le Summer Game Fest 2026 fut l’occasion pour Square Enix de commencer à lever le voile sur ce que nous réserve ce prochain opus, baptisé FF7 Revelation, avec une première grosse présentation de son gameplay. Mais aussi une grande annonce : le jeu sortira simultanément sur toutes les plateformes !

Sortie au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

Persona 6 se dévoile timidement, mais devient enfin concret

Au même titre que les fans de Final Fantasy brûlaient d’impatience de voir l’annonce de FF7 Revelation tomber, les fans de Persona, de leur côté, n’attendaient qu’une seule chose : celle de l’annonce de Persona 6. Et c’est maintenant chose faite. Annoncé aux côtés de Persona 4 Revival au Xbox Games Showcase, ce sixième opus est désormais bien plus qu’un simple secret de polichinelle chez Atlus. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce Summer Game Fest 2026 nous ait appris grand-chose à son sujet, en dehors du fait qu’il propose « une toute nouvelle histoire inédite et audacieuse ». C’est déjà mieux que rien, dira-t-on.

Pas de fenêtre de sortie ni de plateformes annoncées

Until Dawn 2 nous réserve une nouvelle nuit d’enfer à ses côtés

Cela faisait un petit moment maintenant qu’il se murmurait qu’une suite à Until Dawn pourrait être en développement chez PlayStation… et il s’avère que c’était vrai. Annoncé par l’éditeur à l’occasion de ce Summer Game Fest 2026, Until Dawn 2 reprendra le concept de son aîné en nous plongeant dans un nouveau cauchemar cinématographique, cette fois-ci porté par un nouveau casting, une nouvelle intrigue et un nouveau décor. Notons toutefois que cette suite ne sera pas développée par Supermassive Games mais Firesprite, qui va alors avoir fort à faire pour parvenir à égaler l’aura du premier opus.

Sortie en 2027 en exclusivité sur PS5

Stellar Blade: Blood Rain montre ses courbes au Summer Game Fest 2026

Après avoir fait les beaux jours de la PS5 en 2024, puis fait tomber les joueurs PC sous son charme l’année suivante, Stellar Blade s’est assurément imposé comme une franchise à fort potentiel pour Shift Up. Voilà qui explique donc pourquoi le studio n’a pas perdu de temps pour annoncer Stellar Blade: Blood Rain, dévoilé à l’occasion du Summer Game Fest 2026. Et le projet n’a beau être qu’au début de son développement, il s’annonce déjà très prometteur. En tout cas si l’on se fie à la première séquence de gameplay musclée que nous avons pu voir, et qui mettait en scène Evie, la nouvelle protagoniste du jeu.

Pas de fenêtre de sortie ni de plateformes annoncées

Senua reviendra pour une troisième aventure après Hellblade 2

Parmi les annonces que nous n’avions pas vues venir pour ce Summer Game Fest 2026, celle du retour de Senua se trouve probablement parmi les premières de la liste. Dévoilé par Ninja Theory à l’occasion du Xbox Games Showcase, ce nouvel opus délaisse l’appellation « Hellblade » pour mieux nous traduire sa volonté de proposer quelque chose de différent aux joueurs. Le manque de gameplay et d’interaction de Hellblade 2 vous a déçu ? Dans Senua, tout cela se trouvera plus que jamais au cœur de l’expérience, cette fois-ci présentée comme un véritable jeu d’action-aventure mêlant combats, exploration et énigmes.

Sortie en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC

Xenoblade Genesis marquera un nouveau départ pour la série

De la même manière que Senua, l’annonce de Xenoblade Genesis au Nintendo Direct fut assurément l’une des plus grosses surprises de ce Summer Game Fest 2026. Et tout comme Ninja Theory espère bousculer un peu sa formule avec son nouvel opus, Monolith Soft semble vouloir faire de même avec le successeur de Xenoblade Chronicles 3, qui pourrait bien aller au-delà d’une simple suite. « Un nouveau commencement approche », révèlent en effet les créateurs du jeu, qui nous plongera au cœur d’un nouveau monde baptisé Anshar. Voilà qui s’annonce intéressant, même si les détails se font encore assez rares.

Sortie en 2027 en exclusivité sur Nintendo Switch 2

Crazy Taxi: World Tour signe le retour d’une licence longtemps disparue

Licence culte de SEGA, Crazy Taxi a fait les beaux jours de nombreuses consoles entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Pourtant, en dépit de son succès, cela faisait bientôt deux décennies maintenant qu’elle avait totalement disparue des radars de l’éditeur, qui promettait depuis des mois de la faire revenir sur le devant de la scène. Et c’est désormais chose faite grâce à l’annonce de Crazy Taxi: World Tour lors du Summer Game Fest 2026, qui promet aux joueurs les plus nostalgiques de leur offrir une « nouvelle aventure survoltée » les conduisant aux trousses de criminels masqués à travers les continents.

Sortie en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC

Crossfire affûte ses armes entre les mains de vétérans de l’industrie

Fondé par d’anciens membres d’Infinity Ward (Call of Duty) et Naughty Dog (The Last of Us), That’s No Moon a profité de ce Summer Game Fest 2026 pour dévoiler le tout premier projet de son histoire : Crossfire. S’inscrivant comme une nouvelle entrée indépendante dans la franchise de Smilegate, le titre, qui prendra la forme d’un tactical-shooter à la troisième personne, entend nous offrir une simulation militaire de premier ordre à la pointe de la technologie. Mécaniques de gameplay complexes et narration très prononcée nous sont alors promises par le studio, qui nous a déjà impressionné par la teneur de son premier trailer.

Sortie à une date inconnue sur PS5, Xbox Series et PC

Resident Evil Veronica fait vibrer le Summer Game Fest 2026

Il s’agissait peut-être là encore de l’un des secrets les moins bien gardés de cette période de conférences, mais une chose est sûre : l’annonce de Resident Evil Veronica aura encore fait trembler le Summer Game Fest 2026. Un an après l’annonce de Requiem, Capcom a en effet profité de l’événement de Geoff Keighley pour dévoiler le remake de Code Veronica, épisode hautement sous-côté de sa franchise horrifique. L’officialisation de son existence était ainsi un rêve pour de nombreux fans de Resident Evil, qui n’espèrent désormais qu’une seule chose : que ce titre puisse enfin être reconnu à sa juste valeur.

Sortie en 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2

1666 Amsterdam lance sa chasse aux sorcières avant Assassin’s Creed Hexe

Drôle de hasard ou véritable coup du sort ? Alors que les fans d’Assassin’s Creed attendent depuis des années de nouvelles informations sur Hexe, le futur opus qui aura pour cadre la chasse aux sorcières dans l’Europe du XVIème siècle, Patrice Désilets, créateur de la franchise d’Ubisoft, a profité du Summer Game Fest 2026 pour annoncer son prochain projet : 1666 Amsterdam. Décrit comme un jeu d’action-aventure narratif et sombre, celui-ci invitera alors les joueurs à manier la sorcellerie pour démasquer des entités démoniaques ayant élu domicile en plein cœur d’Amsterdam. Vous avez dit cocasse ?

Sortie en 2026 en accès anticipé sur PC

Zelda: Ocarina of Time clôture le Summer Game Fest 2026 en beauté

Resident Evil Veronica, FF7 Revelation, Rayman Legends Retold… Ce Summer Game Fest 2026 n’aura pas manqué d’annonces susceptibles de faire vibrer la corde nostalgique des fans des plus grandes franchises du jeu vidéo. Et comme on pouvait s’y attendre avec les leaks, Nintendo a su conclure les festivités de la plus belle des manières avec l’annonce du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dont de nombreux joueurs rêvent depuis des années. Et le meilleur dans tout cela ? Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de pouvoir y jouer, même si le Nintendo Direct s’est révélé plus que timide sur ce qu’il nous a dévoilé à son sujet.

Sortie en 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2

Et vous ? Quelles sont les nouvelles annonces qui vous ont le plus marqué lors du Summer Game Fest 2026 ?