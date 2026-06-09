Paramount a ouvert sa branche jeux vidéo et en a profité pour faire quelques annonces dans la foulée, comme un jeu d'horreur dans l'univers de Star Trek par Bloober Team, les papas de Silent Hill 2 Remake. La firme a également fait une énorme surprise aux fans de jeux vidéo en lançant sur Paramount+ une série inspirée d'une licence ultra culte.

Paramount+ lance une série surprise pendant le Summer Game Fest

On savait que ce jeu Steam devenu viral et désormais disponible absolument partout allait avoir le droit à sa propre adaptation en série, mais on ne pensait pas la voir de sitôt. Annoncée à la surprise générale, la série Among Us est désormais disponible sur Paramount+. Elle nous raconte le voyage spatial rocambolesque d'un équipage dont les membres se font assassiner les uns après les autres. Un imposteur se cache parmi eux, et ils vont devoir découvrir son identité avant que leur voyage ne se termine plus tôt que prévu.

Pour son adaptation en série sur Paramount+, Among Us a mis les petits plats dans les grands avec un casting VO de qualité comprenant Ashley Johnson (The Last of Us), Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux), Randall Park (Wandavision, Blue Eye Samurai), Yvette Nicole Brown (Community), Dan Stevens (Godzilla x Kong Le Nouvel Empire), Kimiko Glenn (Hazbin Hotel), Liv Hewson (Yellowjackets) ou encore Patton Oswalt (BoJack Horseman, S.O.S. Fantômes : La Menace de glace) et Wayne Knight (Jurassic Park). Du très, très beau monde qui assure à la série Paramount une vraie valeur ajoutée. Among Us opte pour un ton adulte résolument tiré sur l'humour avec des personnages hauts en couleur (sans mauvais jeu de mots), et une ambiance très proche du bazar que peut créer une partie classique.

Casting français d'Among Us sur Paramount+ :