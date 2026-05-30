À l’approche du prochain State of Play de PlayStation, prévu pour début juin, on fait le point sur les attentes de la rédaction avec dix des annonces que l’on espère y retrouver.

Dans une petite semaine à compter d’aujourd’hui, l’une des meilleures périodes de l’année pour les joueurs débutera officiellement : celle des conférences estivales. En effet, l’E3 n’existe peut-être plus, mais le Summer Game Fest reste présent pour assurer – tant bien que mal – la relève en réunissant plusieurs éditeurs sous la coupe d’un seul et même événement. Et PlayStation a beau continuer à faire cavalier seul, cela ne l’empêchera pas de prendre la parole juste avant le début des festivités, le 2 juin plus précisément, au travers d’un State of Play de plus d’une heure qui nous promet déjà son lot d’annonces et de surprises. À ce titre, voici d’ailleurs quelques-unes des principales attentes de la rédaction pour l’événement.

L’officialisation du prochain God of War

Lors de son State of Play de février 2026, PlayStation a pris tout le monde de court avec non pas une, mais bien deux annonces liées à God of War : celle de Sons of Sparta, sorti dans la foulée ; et celle de la Trilogy Remake, qui semble bien loin de voir le jour. Pour autant, de nombreux leaks l’ont déjà mentionné, il semblerait qu’un troisième projet soit dans les tuyaux de Santa Monica en ce moment même. Il s’agirait alors d’un nouveau spin-off réalisé par Cory Barlog, qui mettrait en scène le personnage de Faye, femme de Kratos dans la saga nordique. Sera-t-il enfin de la partie lors de ce State of Play ? On l’ignore. Mais une chose est sûre : on l’espère de tout cœur !

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Des nouvelles d’Intergalactic: The Heretic Prophet

Depuis son annonce en grande pompe aux Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet est resté particulièrement discret. Bien sûr, on se doute que Naughty Dog a fort à faire avec son prochain jeu qui, au vu des échos que l’on peut en avoir, pourrait bien s’imposer comme une nouvelle révolution. Que ce soit à l’échelle du studio, ou pour le jeu d’action-aventure dans son ensemble. Après plus d’un an et demi d’attente, on espère donc naturellement que le State of Play sera l’occasion d’en découvrir davantage sur le projet avec, pourquoi pas, un nouveau trailer mettant notamment en scène le gameplay du jeu.

La révélation officielle d’Hogwarts Legacy 2

Ce n’est absolument pas un secret : face au succès phénoménal rencontré par Hogwarts Legacy, Avalanche Software planche désormais depuis plusieurs années sur Hogwarts Legacy 2, que des millions de fans d’Harry Potter trépignent déjà d’impatience de découvrir. Et avec le retour imminent du sorcier à lunettes qui se prépare du côté de chez HBO, il ne fait presque aucun doute que ce nouvel opus se trouve lui aussi aux portes de sa grande révélation. Une révélation que l’on espère donc voir survenir lors de ce State of Play, si tant est que Warner ait décidé de prolonger son partenariat marketing avec PlayStation pour ce nouvel opus.

© Avalanche Software / Portkey Games

Le temps aura été long depuis la sortie de Shadow of the Tomb Raider, mais ça y est : Lara Croft est officiellement sur le chemin du retour, et elle nous contera une nouvelle fois ses premières aventures dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, second remake du légendaire épisode sorti en 1996. Un remake qui, comme révélé aux Game Awards 2025, vise une sortie courant 2026, même si le jeu s’est fait extrêmement discret depuis son annonce. À l’aube du State of Play, on compte donc sur Flying Wild Hog pour être de la partie avec un nouveau trailer, du gameplay et surtout une date de sortie, histoire d’éteindre, on l’espère, les rumeurs d’un potentiel report.

Le retour en force de Resident Evil Code Veronica

Oui, on le sait : Resident Evil Requiem vient à peine de sortir que l’on espère déjà qu’un nouvel opus soit annoncé à l’occasion de la prochaine conférence de PlayStation. Mais il faut dire que nous avons une très bonne raison à cela, et elle s’appelle AestheticGamer aka Dusk Golem. En effet, à en croire les informations de l’insider, Resident Evil Code Veronica – aka l’un des meilleurs opus de la série – serait le prochain à passer par la case remake, avec une sortie prévue par Capcom pour 2027. À ce titre, l’idée de le retrouver au State of Play est donc loin d’être déconnante, surtout quand on connaît la proximité du studio avec PlayStation.

© Capcom

Ces dernières semaines, Remedy Entertainment n’a pas manqué d’accélérer la communication autour de Control Resonant. Extraits de gameplay, vidéos making-of, posts sur les réseaux sociaux, interviews… Le studio polonais ne recule devant rien pour promouvoir son prochain titre. Pourtant, une information cruciale continue de manquer à l’appel : sa date de sortie. Ce qui, à ce stade de l’année, est tout de même étonnant quand on sait qu’il est annoncé pour 2026. Autant dire, donc, que le State of Play pourrait bien être l’occasion idéale pour Remedy de remédier à ce problème, avec un nouveau trailer dont lui seul a le secret.

De nouvelles images pour Tides of Annihilation

Annoncé au State of Play de février 2025, Tides of Annihilation a rapidement tapé dans l’œil de nombreux joueurs. Il faut dire aussi que depuis quelque temps, les studios chinois ont le vent en poupe, et que cette nouvelle production signée Eclipse Glow Games a déjà l’air d’avoir de sacrés arguments à son actif. Outre la présence de Jennifer English (Clair Obscur Expedition 33) au casting, le titre n’est clairement pas sans rappeler des jeux comme Devil May Cry, Final Fantasy 16 et Stellar Blade, ce qui donne furieusement envie. On ne cracherait ainsi pas sur un nouvel aperçu du titre au State of Play avec, pourquoi pas, une fenêtre de sortie pour l’occasion.

Des informations inédites pour Exodus

Dans l’attente d’avoir, enfin, des nouvelles du prochain Mass Effect en développement chez BioWare, les fans du RPG spatial sont relativement nombreux à avoir jeté leur dévolu sur Exodus, qui se présente d’ores et déjà comme une alternative très prometteuse. Et même si Archetype Entertainment a déjà confirmé que le titre aura droit à un gros coup de projecteur lors du Future Games Show, on ne serait tout de même pas contre une petite apparition de ce dernier à l’occasion du State of Play. Après tout, en bon RPG, Exodus a sans doute plein de belles choses à nous révéler. Et pour ce faire, deux conférences valent mieux qu’une.

À l’instar de Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Control Resonant, Silent Hill Townfall ne dispose pour l’heure que d’une vague fenêtre de sortie fixée à 2026. Pourtant, ce futur titre signé Screen Burn Interactive avait déjà eu droit à une belle présentation à l’issue du dernier State of Play au mois de février, où le studio avait longuement présenté les coulisses du jeu. Histoire de continuer sur une bonne lancée, on espère donc que Konami sera de la partie pour cette nouvelle conférence de PlayStation, avec peut-être davantage de gameplay à la clé et surtout, une date de sortie définitive pour le successeur de Silent Hill f.

Une présentation approfondie pour Kena: Scars of Kosmora

C’était l’une des plus grosses surprises du State of Play de février 2026. À une époque où il devient de plus en plus difficile pour les studios de passer au travers des fuites, Ember Lab avait réussi l’exploit de prendre tout le monde de court avec l’annonce de Kena: Scars of Kosmora, suite de l’excellent Kena: Bridge of Spirits sorti en 2021. Sachant que le jeu est annoncé pour cette année, on imagine donc assez mal le studio faire l’impasse sur ce nouveau State of Play, qui pourrait non seulement nous en dire davantage sur ce que nous réservent les prochaines aventures de Kena ; mais aussi nous dévoiler la date de sortie du jeu pour l’occasion.

Marvel’s Wolverine, la véritable star du State of Play de juin 2026 ?

Si votre lecture vous a conduits jusqu’ici – tout d’abord, merci. Et ensuite, vous vous demanderez peut-être pourquoi la véritable star de cette future conférence, à savoir Marvel’s Wolverine, n’a pas été cité jusqu’à présent. On vous rassure : ce n’est absolument pas parce que la rédaction de Gameblog n’a que faire de l’exclusivité la plus attendue de la PS5 cette année. C’est uniquement parce que nous avons souhaité mettre l’accent sur nos attentes qui n’ont, pour l’heure, été confirmées d’aucune manière pour le State of Play. Contrairement au titre d’Insomniac Games, qui est précisément le seul dont la présence est garantie.

De ce State of Play, nous attendons aussi…

Bien sûr, nos attentes pour l’événement ne se limitent pas non plus à la dizaine de titres que nous avons cités. En une heure de temps, la conférence de PlayStation a de quoi multiplier les annonces, ce qui pourrait permettre à des jeux comme The Blood of Dawnwalker, Phantom Blade Zero, Marvel Tokon: Fighting Souls, Onimusha: Way of the Sword ou encore Marvel 1943: Rise of Hydra de pointer le bout de leur nez pour nous donner quelques nouvelles. Aux côtés, pourquoi pas, du grand retour d’Uncharted, conformément aux récentes rumeurs à ce sujet ; mais aussi et surtout de quelques surprises. Car c’est aussi cela qui fait le sel d’un State of Play : l’inattendu.

Et vous, quelles sont les annonces que vous attendez le plus du State of Play de juin 2026 ?