Depuis quelques années nous avons le droit à une multiplication des adaptations de jeux vidéo sur grand et petit écran. On se rappelle notamment d'Uncharted en 2022 et plus récemment The Last of Us chez Amazon en 2023. Et dans ce domaine Nintendo est particulièrement prolifique avec le très bon Pokémon : Détective Pikachu en 2019 ou encore Super Mario Bros. le film cette année. Dans ce contexte assez particulier, un long métrage Zelda serait en train de pointer le bout de son nez.

Zelda dans les salles obscures

Selon un insider d'Hollywood du nom de Jeff Sneider, le prochain gros film en collaboration avec Nintendo serait... The Legend of Zelda! Rien que ça. Nous avons pu apprendre la nouvelle au sein du podcast The Hot Mic assez connu dans le milieux. Les choses avanceraient bien et un contrat avec Universal serait même actuellement en signature.

Ce n'est pas une grande surprise, mais d'après ce que l'on m'a dit - c'est presque officiel... on m'a dit qu'Universal était en fait en train de conclure un énorme contrait ... pour The Legend of Zelda. Cela ressemble à la prochaine grande franchise d'Illumination Nintendo

Habituellement fiable sur ses informations, il y a fort à parier que quelque chose soit effectivement en train de se dérouler. L'autre bonne nouvelle c'est que ça serait le studio Illumination Entertainment qui se chargerait du projet, déjà derrière le film Mario mais pas que, puisqu'on lui doit Moi, moche et méchant ou encore Les Minions. Autant dire que l'équipe américaine dont le siège se trouve à Santa Monica a un certain bagage.

À quoi s'attendre ? Un film Zelda ça sort quand ?

Pour le moment les informations sont assez succinctes et on ne sait pas grand chose sur la date de sortie d'un film Zelda. Si le projet est en signature cela voudrait dire que la production n'est pas encore en route et qu'il faut compter encore plusieurs années de travail. Mais quand on connait la qualité du dernier film en date en terme du respect de l'œuvre originelle, on peut au moins s'épargner quelques douloureuses inquiétudes. Pour mémoire, le succès du film Mario a dépassé les attentes de Shigeru Miyamoto en personne avec plus de 1 milliard de recette au box office et cela en a peine 1 mois de présence dans les salles.

Que pensez-vous du choix du studio Illumination Entertainment pour un film Zelda ? Est-ce une bonne nouvelle pour vous ou auriez-vous préféré une équipe japonaise à l'image de Studio Ghibli ?