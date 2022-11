Naughty Dog co-développe peut-être Uncharted 5 mais ce n'est pas le sujet du jour. La série PlayStation incontournable va faire le grand saut dans le monde des montagnes russes.

Un rollercoaster Uncharted arrive en 2023

Mario a sa zone thématique Super Nintendo World dans les parcs Universal, et bientôt, Nathan Drake et ses amis auront leur rollercoaster. C'est un parc d'attractions européen qui va rendre cela possible et pas n'importe lequel.

En effet, Sony a signé un partenariat avec PortAventura World, l'un des plus grands d'Europe situé à Tarragone en Espagne, pour des montagnes russes autour de la franchise conçue par Naughty Dog.

Bienvenue à Uncharted dans le monde de PortAventura. Nouvelle attraction, plus d'émotions.

Un chantier déjà en cours qui s'achèvera l'année prochaine pour une ouverture dans la foulée.

Selon les premières informations d'HobbyConsolas (via VGC), l'attraction Uncharted sera dans la zone Far West de PortAventura World. Une aire comparable à Frontierland de Disneyland composée, entre autres, d'une descente de rapides du Grand Canyon et de décors en rapport avec l'Ouest sauvage.

Si l'on se réfère au teaser vidéo, ce sera inspiré par le film live-action avec Tom Holland et Mark Wahlberg, plus que par les jeux des Dogs.