L'actualité est brûlante pour la firme de Kyoto. Le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025 s'accompagne de plusieurs nouveautés bienvenues pour des titres phare de la précédente console. Parmi les concernés, on ne peut passer outre les mises à niveau pour les jeux The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, sans compter la mise à jour gratuite pour Echoes of Wisdom. Cependant, une mauvaise nouvelle vient de frapper la licence.

Changement de plan pour le film Zelda

Vous n'êtes certainement pas sans savoir que Nintendo s'est lancé de façon très concrète sur le marché du cinéma. Le film Super Mario Bros a rencontré un succès gigantesque en salles, au point qu'une suite a déjà été annoncée pour 2026. Ce n'est d'ailleurs pas le seul projet du genre prévu pour les années à venir. Un film The Ledgend of Zelda est aussi en préparation.

Toutefois, les détails sont encore relativement flous autour de ce film. Pour le moment, nous savons simplement qu'il s'agira d'une adaptation en live-action avec une envergure potentiellement colossale. Compte tenu des moyens déployés sur Super Mario Bros, nul doute que la forme de Kyoto compte poursuivre sur cette voie avec le film Zelda.

Ce dernier avait également trouvé sa date de sortie au trimestre dernier, s'annonçant alors pour le 26 mars 2027. Or, le couperet vient de tomber. Dans un message sur les réseaux sociaux officiels de Nintendo, Shigeru Miyamoto en personne a pris la parole. Le père de la licence a dévoilé qu'il y avait quelques changements dans les plans. Le film Zelda est finalement repoussé de plusieurs semaines. Toujours prévu pour 2027, il sortira le 7 mai au Japon.

Ici Miyamoto. Pour des raisons liées aux contraintes de production, la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda est décalée au 7 mai 2027. Cela représente quelques semaines de plus par rapport au calendrier initialement annoncé. Mais nous allons prendre le temps nécessaire pour que le film soit aussi bon que possible. Merci de votre patience. Shigeru Miyamoto.