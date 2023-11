L'annonce d'une adaptation cinématographique en prise de vues réelles d'un jeu vidéo est un événement qui suscite systématiquement l'effervescence parmi les fans. C'est actuellement le cas pour The Legend of Zelda, où les fans s'adonnent déjà à imaginer le casting idéal.

La concrétisation d'un film The Legend of Zelda en prise de vues réelles(live action), autrefois au stade de rumeur, est désormais une réalité palpable. Naturellement, la communauté des fans a déjà ses favoris pour les rôles emblématiques du jeu. Les débats sont particulièrement vifs concernant les personnages de Zelda et Link. Cela peut se comprendre...

Zelda et Link, qui pour le casting ?

Pour le rôle de Link, les fans s'écartent des plaisanteries récurrentes sur Tom Holland pour se pencher sur des choix plus réfléchis. Thomas Brodie-Sangster, célèbre pour son rôle dans Game of Thrones et aguerri aux mondes de la fantasy, se retrouve parmi les favoris. Nicolas Cantu, quant à lui, pourrait incarner une version juvénile de Link, tandis que Caleb McLaughlin de Stranger Things et William Gao de Heartstopper font également partie des noms évoqués. Avec un peu moins d'enthousiasme que pour les autres.

Pour incarner la princesse Zelda, les propositions vont de Hunter Schafer, star montante du préquel de The Hunger Games, à Anya Taylor-Joy de The Queen’s Gambit et Zendaya de chez Marvel, toutes aptes à endosser le rôle d'une figure à la fois royale et sage. Mais de son côté, Hunter Schafer se montre très enthousiaste à l'idée de pouvoir incarner Zelda (et non Link). Elle exprime son désir de jouer ce rôle dans une interview accordée à Variety. Elle a même mentionné être une joueuse assidue de la série Zelda. Les spéculations s'étendent aussi aux personnages secondaires, avec Gwendoline Christie envisagée pour Cotera, Idris Elba pour Ganondorf, et Werner Herzog pour le sorcier Ganon.

Cependant, une partie de la communauté prône l'option d'un casting rafraîchissant de nouveaux talents, une perspective excitante pour ancrer ces rôles iconiques dans une nouvelle ère, surtout si le projet devait se décliner en plusieurs opus cinématographiques.

Hunter Schafer.

Que sait t-on du film ?

C'est vrai que des acteurs connus, c'est bien, mais de nouveaux visages qui ne sont pas familiers pourraient être une très bonne option, particulièrement viable quand il s'agit de jeux vidéo. Pour le reste la réalisation de cette œuvre très attendue a été confiée à Wes Ball, le réalisateur de la saga The Maze Runner et du futur Kingdom of the Planet of the Apes.

Pour le financement de ce film, un partenariat a été établi entre Nintendo et Sony Pictures Entertainment. Shigeru Miyamoto, le créateur emblématique de la série Zelda et figure de proue chez Nintendo, collaborera avec le producteur Avi Arad, à l'origine de nombreux films à succès dont Spider-Man: Into the Spider-Verse. Qui s'est distingué aux Oscars. À travers une publication sur la plateforme X (anciennement connue sous le nom de Twitter), Miyamoto a exprimé son enthousiasme pour ce projet de longue date. Il a d'ailleurs invité les fans à anticiper avec enthousiasme sa réalisation.