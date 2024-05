C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une interview par Deadline de Tom Rothma, président du groupe Sony Pictures Motion. Rappelons en effet que Nintendo et Sony travaillent main dans la main pour adapter Zelda en live-action sur le grand écran. D'après lui, le résultat sera proprement énorme, à plus d'un titre.

Après Mario, une autre adaptation éclatante à venir pour Zelda ?

En novembre 2023, Nintendo officialisait la production d'un film en prise de vues réelles visant à adapter l'iconique univers de The Legend of Zelda. Dire que cette annonce a suscité un énorme engouement relève de l'euphémisme, compte tenu de l'immense aura de cette licence légendaire. Afin de donner littéralement vie à ce projet ambitieux, la firme nippone s'est bien entourée, avec notamment Sony Pictures Motion qui participe également à son financement. Au niveau du staff, nous avons Derek Connolly à l'écriture (Jurassic Park), ainsi que Wes Ball (The Maze Runner) et Joe Hartwick Jr. à la réalisation.

Quand bien même le débat est encore entier s'agissant du casting, le président du groupe Sony Pictures Motion, Tom Rothma, s'est montré au micro de Deadline très confiant concernant ce futur film Zelda. « Il s'agit d'un de nos films les plus emblématiques à venir. Il va être énorme pour nous. Massif. C'est notamment dû au fait qu'il est développé en collaboration la plus étroite possible avec Shigeru Miyamoto, une légende absolue de Nintendo. L'homme est un véritable génie dans ce monde, avec une vision très forte qui motive la production du film. C'est lui qui a créé cet univers et il le comprend profondément. Vous n'avez qu'à voir les résultats du film Super Mario Bros. pour le constater ».

Un autre carton au cinéma en vue pour Nintendo ? © Universal Pictures

Il faudra le voir pour le croire

Après justement l'énorme succès de Super Mario Bros. au cinéma, les voyants semblent donc au vert pour que le film Zelda suive le même chemin. De nombreuses inconnues demeurent toutefois à son sujet. Outre le casting, reste à déterminer quelle période de ce vaste univers sera explorée. Il faudra également voir ce qu'une performance en live-action de cette licence colorée pourra donner. Tout cela nécessitera visiblement beaucoup de patience. Les fans peuvent toutefois être rassurés de savoir que l'adaptation semble être entre des mains compétentes et désireuses de bien faire.