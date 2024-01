Le président de Sony est venu nous parler du film Zelda en prises de vues réelles, et visiblement, ça va être totalement dingue. On peut définitivement être excité.

Les adaptations de jeu vidéo en film ou série, c'est monnaie courante depuis quelques années. Parmi les projets en développement, on retrouve le live-action Zelda qui a été confirmé l'année dernière. Aux commandes de ce chantier massif, Wes Ball, plus connu pour la trilogie Maze Runner (Le Labyrinthe). Récemment, le CEO de Sony a lui aussi décidé de prendre la parole pour parler de ce long-métrage tant attendu par les fans. Et de toute évidence, son objectif était de nous donner l'eau à la bouche.

Le live-action Zelda s'annonce fort prometteur

Le rêve est devenu réalité pour beaucoup de fans : Nintendo a officialisé la création d'un film The Legend of Zelda, en prises de vues réelles. Il est également co-produit par Sony, et écrit par Derek Connolly (Jurassic World). Quant à Wes Ball, il n'est pas le seul réalisateur, puisqu'il y a aussi Joe Hartwick Jr. Pourquoi est-ce qu'on fait une telle liste ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le projet. Le casting, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs, ne s'est pas encore dévoilé. Même si Hunter Schafer (Euphoria) n'est pas contre l'idée d'incarner la princesse Zelda.

Par contre, on a eu des informations plutôt encourageantes de la part des têtes pensantes derrière le film Zelda. Selon Ball, ce sera une aventure fantastique unique en son genre. « C'est un film fantastique-aventure incroyable qui n'est pas comme Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose de différent. J'ai toujours dit que j'aimerais voir un Miyazaki en prise de vues réelle ». Bon, il y a déjà de quoi être excité, en particulier vis-à-vis de son admiration pour les productions d'Hayao Miyazaki. Mais aujourd'hui, c'est le patron de Sony qui est venu en remettre une couche.

En effet, Kenichiro Yoshida a expliqué que le live-action Zelda sera un « conte fabuleux sur l'aventure et la découverte ». Il n'est évidemment pas rentré dans les détails, mais ça colle plutôt bien à l'ambiance de cet univers. On a encore plus envie de voir le résultat, mais il faut garder en tête quelque chose de bien précis. Le financement du film est issu d'un partenariat entre Nintendo et Sony Pictures Entertainment. Du coup, la firme a tout intérêt à vendre le long-métrage, et on se doute qu'elle va le laver de compliments. Il vaut mieux attendre les premières images pour se faire un vrai avis sur la question, et ce sera sûrement pour cette année.