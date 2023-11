Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo connaissent un véritable essor. Et Nintendo a déjà connu de francs succès avec des films tels que Detective Pikachu et Super Mario Bros. le film. Ces derniers ont été salués tant par la critique que par le public. Fort de ces réussites, le géant du jeu vidéo japonais entend maintenant porter à l'écran son titre phare : Zelda.

Encore du culte au cinéma pour Nintendo avec Zelda

L'entreprise pionnière du jeu vidéo, Nintendo, a donc officialisé le lancement d'un film en prise de vue réelle (live action) inspiré de sa franchise culte de jeux The Legend of Zelda. La réalisation de cette œuvre très attendue a été confiée à Wes Ball, le réalisateur de la saga The Maze Runner et du futur Kingdom of the Planet of the Apes. Nintendo et Sony Pictures Entertainment s'associent pour le financement du projet.

Shigeru Miyamoto, créateur de la série Zelda et directeur chez Nintendo, se joint à Avi Arad, producteur de plusieurs films à succès dont Spider-Man : Into the Spider-Verse, récompensé aux Oscars, pour la production de ce long-métrage. Dans une déclaration sur la plateforme X (anciennement Twitter), Miyamoto a partagé son excitation. Notamment quant à ce projet de longue haleine, et a encouragé le public à attendre avec impatience sa concrétisation.

Une annonce puissante

L'annonce de ce film a déja dynamisé l'action de Nintendo. Cell-ci a grimpé de 6,46% le jour suivant, enregistrant sa plus importante croissance quotidienne depuis presque trois ans. Depuis son premier jeu 2D en 8 bits en 1986, Zelda s'est imposée comme une franchise de jeu vidéo incontournable. Avec ses 19 opus et trois remakes, Zelda a conquis plus de 130 millions de joueurs à travers le monde. Les derniers jeux, The Legend of Zelda : The Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom sont acclamés comme étant parmi les meilleurs jeux vidéo jamais créés.

Nintendo aspire à créer de nouvelles voies pour que le public international découvre son univers. Allant au-delà de ses consoles de jeux. Comme l'entreprise l'indique elle même, en participant directement à la production cinématographique, elle souhaite continuer à offrir des divertissements inédits et à les diffuser au plus grand nombre. En conclusion, on peut dire que son objectif est de viser toujours plus haut.

