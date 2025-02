Comme son nom l'indique, X-Men 97 est une série empreinte d'une forte dose de nostalgie, puisqu'elle fait directement suite aux aventures des super étudiants de Charles Xavier dans la célèbre série X-Men des années 90. Sa première saison s'est révelée être un beau retour aux sources, dont la fin laissait présager des développements excitants pour une seconde saison. Via Brad Winderbaum, directeur de la branche streaming de Marvel Studios, dans une interview auprès de Collider, on a justement un début d'idée de quand celle-ci arrivera sur Disney+, mais il faudra hélas faire preuve de patience.

X-Men 97 prend son temps pour se rassembler dans une Saison 2

Tandis que les derniers films dans l'univers Marvel comme Kraven le Chasseur ou Captain America: Brave New World ont fait office de douche froide, ses séries semblent globalement bien mieux s'en sortir. Tel est notamment le cas de la toute récente Your Friendly Neighboorhood Spider-Man, avec son style visuel old-school assumé. C'est aussi le cas de X-Men 97, qui marque un retour en force du célèbre groupe de super-héros composé de personnages emblématiques comme Wolverine, Cyclope, Tornade, Jean Grey, Rogue, et tant d'autres.

Autre point commun entre la nouvelle série Spider-Man et X-Men 97 : une deuxième saison est déjà dans les cartons. Il en va de même pour leur fenêtre de sortie : une encore lointaine année 2026. La nouvelle à propos du groupe de Charles Xavier nous provient de Collider, dans le cadre d'une interview auprès de Brad Winderbaum, directeur de la branche streaming de Marvel Studios. « La Saison 2 de X-Men 97 sortira en 26. On est en plein travail dessus, c'est excitant. J'ai grandi à Marvel, et le fait de travailler sur la suite d'une série que j'adorais regarder étant enfant est une véritable joie ».

Une nouvelle qui jette cependant un froid auprès des fans, qui déplorent le fait d'avoir attendre quasiment deux ans pour voir sortir la nouvelle saison d'une série d'animation. D'autres craignent également que la prochaine saison de X-Men 97 soit de moins bonne qualité que la première, en raison de l'éviction par Marvel de Beau DeMayo, scénariste et producteur original de la série, juste avant l'arrivée de la série sur Disney+. Il faudra donc attendre 2026 pour voir si ces craintes sont fondées ou non.

Source : Collider