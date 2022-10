C'est un fait, Wonder Woman 84 a été accueilli bien plus froidement que le premier film. Suffisamment pour stopper la réalisatrice Patty Jenkins et Warner Bros ? Non, les deux ont plus d'un tour dans leur sac.

Un Wonder Woman 4 après le troisième film ?

Après l'échec de Wonder Woman 84 face à son aîné, on aurait pu croire que Warner Bros n'allait pas rempiler ou chercher une autre metteuse en scène. Sur IMDb, la suite est seulement à une moyenne de 5,4 contre 7,4/10 pour le premier volet. Même tendance sur Rotten Tomatoes où WW1 a obtenu 93% au Tomatomètre avec le macaron « Certified Fresh » attribué aux films et séries les mieux notés. Et WW84 ? 53% avec une éclaboussure verte en mode Splatoon. Cela représente les films ou séries avec moins de 60% de critiques positives...

Chez nos confrères de CinéSéries, ce n'est pas passé :

Wonder Woman 1984 est un blockbuster ennuyeux, mal huilé, et bourré de clichés. Alors qu’elle tente d’offrir un cinéma old school, presque parodique, Patty Jenkins signe un film de super-héros qui a 20 ans de retard. Voir la critique complète de WW84 sur CinéSéries.

Beaucoup n'ont pas compris comment le résultat pouvait être aussi différent entre les deux opus alors qu'ils sont réalisés tous deux par Patty Jenkins. Nous n'avons malheureusement pas la réponse mais préparez-vous car cette dernière vient déjà de teaser Wonder Woman 4...