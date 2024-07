Après les remous provoqués par le départ d'Henry Cavill, la série The Witcher de Netflix semble être retombée plus ou moins sur ses pattes alors que la fin approche à grands pas.

La saison 4 de la série The Witcher de Netflix, qui inaugurera Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, arrive à grands pas. Le tournage débuté en avril dernier semble être déjà bien avancé, et la plateforme de SVoD a visiblement déjà une idée (plus ou moins) claire de ce qui attendra le sorceleur pour la cinquième et dernière saison.

La série The Witcher de Netflix continue d'avancer vers sa conclusion

En dépit d'une réception graduellement plus froide au fil des saisons de la série The Witcher, avec un coup de grâce porté aux fans par le départ d'Henry Cavill, Netflix ne se démonte pas. Environ la moitié des huit épisodes composant la saison 4 serait d'ores et déjà tournée. Liam Hemsworth (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) ont en effet été aperçus sur scène avec leurs nouveaux costumes, visant a priori à adresser un clin d'œil à ceux des jeux The Witcher. La prochaine saison devrait donc bien sortir courant 2025.

Nous savons d'ores et déjà qu'une partie du début de cette dernière sera consacrée à la justification du changement d'acteur pour Geralt. Les scénaristes ont en effet utilisé un autre personnage des romans d'Andrzej Sapkowski pour expliquer de manière plus ou moins respectueuse la raison derrière cela. La première scène leakée de Liam Hemsworth avec les cheveux blancs nous le montraient en effet à nouveau dans son combat très douloureux contre le sorcier Vilgefortz.

Netflix n'a en tout cas pas perdu de temps pour la suite des aventures du Loup Blanc. Le scénario de la saison 5 serait en effet déjà écrit, à quelques retouches près, le tout toujours chapeauté par Lauren Schmidt Hissrich. Les spectateurs seront-ils toutefois au rendez-vous, déjà pour la saison 4, puis pour la cinquième et dernière ? Ou la série sera emportée par un Temps du Mépris qui plane sur sa tête tel l'Épée de la Destinée depuis le départ d'Henry Cavill ? Réponse lorsque la saison 4 sera diffusée sur Netflix, très probablement courant 2025.