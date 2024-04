Le passage des épées et du médaillon du Geralt de Riv d'Henry Cavill à celui de Liam Hemsworth dans la saison 4 de la série The Witcher ne tombera a priori pas comme un cheveu blanc sur la soupe.

Netflix prévoit en effet d'utiliser un élément des livres The Witcher dont la série s'inspire en ce sens. C'est en tout cas ce que l'on peut glaner d'une vidéo mettant en avant les acteurs alors qu'ils lisent leur partition autour d'une table.

Le nouveau Geralt de Riv de la série The Witcher justifié par le lore

Dans la plupart des cas, le changement d'acteur pour un rôle donné n'est pas vraiment justifié, les showrunners comptant sur la suspension d'incrédulité. Pour la saison 4 de la série The Witcher, la transition du Geralt de Riv d'Henry Cavill à celui de Liam Hemsworth disposera toutefois d'une justification collant avec les livres dont elle est adaptée. Nous avons en effet pu voir dans une récente vidéo différents membres du casting.

Parmi ceux-ci se trouvait Serrana Su-Ling Bliss. La jeune fille incarnera Nimue, autrement connue sous le pseudonyme de la Dame du Lac. Pour rappel, il s'agit dans les livres The Witcher d'une sorcière qui entretient une certaine fascination pour la légende de Geralt de Riv et Ciri. Dans les derniers romans, c'est à travers ses yeux que nous retraçons les aventures du sorceleur et de sa fille adoptive, plusieurs années plus tard. Qui dit légende dit donc différentes versions. C'est donc par ce biais que Netflix viendra justifier le nouveau visage de Geralt dans la saison 4.

Que les fans soient prêts ou non pour la saison 4 de The Witcher, Liam Hemsworth semble en tout cas l'être. © Liam Hemsworth

Une adaptation fidèle au cas par cas

C'est toutefois une version jeune de Nimue que nous allons rencontrer au début de la prochaine saison de la série The Witcher. Pour justifier sa passion pour Geralt et ses amis, cela passera par un autre personnage des livres : Stribog. Celui-ci sera incarné par Clive Russel (le Silure dans Game of Thrones). Il s'agit d'un conteur itinérant, qui sera de passage dans le village natal de Nimue. C'est à travers ses récits que la Dame du Lac en devenir développera sa fascination pour le sorceleur et ses aventures.

Voilà en tout cas une manière plus ou moins habile et fidèle aux livres de justifier ce changement majeur d'acteur. Reste maintenant à voir si l'ensemble des dernières saisons 4 et 5 à venir de la série The Witcher le seront également. Rappelons en effet que c'est la manière parfois curieuse d'adapter les livres qui a semé la discorde entre Henry Cavill et les showrunners, et donc entraîné son départ. Doug Cockle, la voix de Geralt dans les jeux, partageait par ailleurs l'avis de l'acteur. La saison 4 de la série Netflix parviendra-t-elle à recoller les morceaux ? Nous le saurons normalement courant fin 2024 ou début 2025.