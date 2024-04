Une manière comme une autre pour Netflix d'essayer de rallier les fans de l'autre adaptation des romans The Witcher d'Andrzej Sapkowski. En plus du départ d'Henry Cavill, des choix discutables quant au déroulé de la série n'ont pas été du goût de tout le monde. La Saison 4 a donc beaucoup de choses à prouver pour reconquérir son public.

The Witcher Netflix va renforcer sa filiation avec les jeux

La Saison 4 de The Witcher se rapproche de sa sortie chez Netflix. Reste maintenant à voir si l'audience sera au rendez-vous pour y assister. Liam Hemsworth dans la peau de Geralt de Riv risque d'avoir un baptême du feu compliqué. Il doit en effet passer après la très convaincante performance d'un Henry Cavill particulièrement passionné s'agissant des livres et des jeux de CD Projekt RED.

À ce titre, Netflix pourrait essayer de jouer sur la corde sensible des fans des adaptations vidéoludiques des livres The Witcher. En plus d'un nouvel acteur pour le jouer, Geralt devrait en effet encore avoir droit à une nouvelle tenue. Et celle-ci s'inspirerait justement grandement de la version Grand-Maître de celle de l'École du Loup dans The Witcher 3. D'après des premiers retours proches de la série, le résultat global serait de bonne facture sur Liam.

Netflix essaie de se rapprocher encore plus des jeux pour séduire les fans. © CD Projekt RED

Ciri va aussi changer de garde-robe

Ce n'est d'ailleurs pas que Liam dans la peau de Geralt qui aura droit à un nouveau look dans la prochaine saison de The Witcher par Netflix. Celle-ci portera en effet une attention très particulière à Ciri. À la fin de la troisième saison, rappelons qu'elle a rejoint le gang des Rats. Ainsi, elle devra adapter sa tenue à cette nouvelle vie peu recommandable faite notamment de larcins.

En ce sens, Netflix aurait apparemment tiré encore quelques inspirations du côté de The Witcher 3. Freya Allan devrait donc porter un costume similaire à celui de Ciri dans le jeu. Puisque la Saison 4 serait attendue si tout va bien fin 2024 ou début 2025, nous devrions bientôt avoir droit à un trailer. L'occasion de voir ce que donne Liam dans son nouveau rôle, ainsi que ces fameux nouveaux costumes, mais aussi acteurs. Rappelons en effet que de talentueux comédiens rejoignent le show pour incarner des personnages iconiques des livres. Tout cela suffira-t-il à faire revenir les fans déçus ? Verdict prochainement.