La franchise The Witcher est en pleine effervescence ! Après le succès des romans, puis des jeux vidéo, c'est sur Netflix qu'elle vit de belles heures depuis quelques années maintenant. La plateforme de SVOD s'est en effet accaparé l'univers du Sorceleur pour l'adapter encore et encore.

De fait, la plateforme de SVOD multiplie — quitter à annuler — les projets autour de la franchise The Witcher. Mais, bien sûr, c'est avant tout la série adaptant les aventures de Geralt de Riv et ses compagnons de route qui captivent le plus ! La saison 4 est actuellement en tournage et les images commencent à fuiter, révélant une scène qui a des airs de déjà-vu...

Pourquoi la saison 4 de The Witcher revisite d'anciennes scènes ?

La semaine dernière, nous découvrions les premières images de Liam Hemsworth dans le costume de Geralt. Le benjamin de la fratrie Hemsworth prend en effet le relai après le départ du très apprécié Henry Cavill. Ce changement de faciès n'est évidemment pas sans inquiéter les fans, même si la série prévoit bien de l'expliquer.

Ces images volées nous donnent donc un aperçu du rendu de l'acteur et de sa doublure dans la saison 4 de The Witcher. Mais, elles nous interpellent pour un autre point : elles montrent un événement déjà vu dans la série. De fait, nous reconnaissons l'affrontement qui a eu lieu entre Geralt et Vilgefortz dans la troisième saison. Comment expliquer cela ?

© Redanian Intelligence.

C'est le fansite Redanian Intelligence qui nous éclaire sur cette redite. Il semblerait que la prochaine saison s'ouvre sur plusieurs flashback relatant les faits d'arme du Sorceleur. Ces retours en arrière seraient lancés amenés par un conteur, un certain Stribog, bien connu des lecteurs des ouvrages d'Andrzej Sapkowski.

Stribog raconterait les péripéties de notre héros à un groupe d'enfants intervenant à plusieurs reprises dans son histoire. Chacun ayant sa propre version, cela explique non seulement le fait de revisiter le combat avec Vilgefortz, mais contribue également à justifier le relooking de Geralt.

On peut dès lors se demander si Henry Cavill aparaîtra également à l'écran. Il n'est pas impossible que la série use d'anciennes de ses scènes. Cela permettrait de renforcer l'idée que l'image de Geralt varie selon les points de vue. Mais tout ça, nous ne le saurons probablement qu'en 2025, année où est attendue la saison 4 de The Witcher. En attendant, on peut retrouver le Sorceleur dans un fanfilm d'animation très prometteur !