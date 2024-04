Assurément, la saga The Witcher compte parmi les grandes œuvres de la fantasy occidentale. Après avoir été portés sur les supports vidéoludiques par le studio CD Projekt, les romans d'Andrzej Sapkowski sont actuellement adaptés en série TV par Netflix.

Depuis 2019, la plateforme de SVOD au N rouge nous emporte sur les traces de Geralt de Riv, le Sorceleur. Après trois saisons menée par le comédien Henry Cavill, le rôle-titre change de visage pour. Ainsi, Liam Hemsworth (Hunger Games, Poker Face) aura la lourde tâche de reprendre le flambeau pour les saisons à venir.

C'est un défi de taille qui attend le nouveau venu. Et un an après la sortie de la saison 3, autant dire que les fans attendent de pied ferme la suite, notamment pour constater si l'acteur sera à la hauteur de son prédécesseur et du personnage. Et il y a justement, Netflix nous donnait officiellement hier des nouvelles, faisant le point sur le futur de la série The Witcher.

Le casting réunit autour de la table (pas) ronde

Netflix officialise le début de la production de la suite de The Witcher. Dans un communiqué, la plateforme nous apprend que le casting est actuellement rassemblé au Royaume-Uni pour les premières lectures communes de la saison 4.

C'est également l'occasion de revenir sur le sentiment de Liam Hemsworth quant à son entrée au sein de la troupe. Le comédien vante le travail de Cavill, un « incroyable Geralt » à ses yeux. Il confie être « honoré » de prendre sa suite et se dit « ravi d'entrer dans le monde de The Witcher », d'autant plus en tant que « fan ».

© Netflix.

La saison 4 comptera huit épisodes au total. Pour accompagner Hemsworth dans les bottes du loup blanc, nous retrouvons des têtes bien connues. Ainsi, Anya Chalotra endossera à nouveau le rôle de la sorcière Yennefer, Freya Allan celui de la jeune Ciri et Joey Batey celui de l'inénarrable Jaskier. Mais Hemsworth ne sera pas le seul petit nouveau dans l'aventure, d'autres personnalités rejoignant le projet.

Quel avenir pour la série The Witcher ?

Netflix n'avait pas que des nouvelles concernant la saison 4 de la série The Witcher. De fait, la plateforme nous a également appris que la suivante serait tournée « en même temps » que celle-là. Mais, mauvaise nouvelle, cette cinquième saison sera la dernière.

Ainsi, avec les saisons 4 et 5, la série bouclera le cycle littéraire pensé par Sapkowski. Les deux premières saisons adaptaient le premier roman du Sorceleur, intitulé Le Sang du mépris. La saison 3, elle, s'appuyait sur le deuxième, Le Sang des elfes. Les prochaines saisons, elles, transposeront les trois derniers livres de la pentalogie : Le Baptême du feu, La Tour de l'hirondelle et La Dame du lac.

La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich se veut rassurante quant à la direction prise par la série. L'objectif est d'« apporter aux livres d'Andrzej Sapkowski une conclusion épique et satisfaisante ». Pour ce faire, elle et son équipe compte bien pousser les personnages dans leur « limite absolue ».

Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été précisée pour la saison 4. Toutefois, avec une production qui démarre maintenant seulement, il y a de fortes chances qu'elle n'arrive sur la plateforme de SVOD qu'en 2025. Mais le fait de tourner la saison suivante en parallèle devrait permettre de ne pas avoir à trop attendre pour découvrir le dénouement de l'épopée The Witcher sur nos écrans.