Outre Nightmare of the Wolf de Netflix, The Witcher a eu droit à une autre adaptation en animation de la part du petit studio Lihtar, et leur court-métrage vaut vraiment le coup d'œil !

Pour donner un peu de contexte, Lihtar Studio est un studio d'animation 2D parisien, composé de créateurs ayant travaillé notamment pour Amazon, Adult Swim, HBO ou encore Netflix. Fans de The Witcher, ces artistes ont voulu lui rendre hommage avec un premier court-métrage qui donne très envie d'en voir plus.

Une adaptation de The Witcher par des fans pour des fans

D'une durée beaucoup trop courte d'une minute, ce court-métrage The Witcher s'intéresse à un événement bien connu des livres du romancier polonais Andrzej Sapkowski. Il s'agit en effet de la nouvelle impliquant Geralt et Nivellen, un jeune noble transformé en monstre suite à une malédiction. Cela lui a également octroyé des pouvoirs sur sa maison, et il s'est mis à accueillir des jeunes femmes, payant grassement leurs parents pour leur séjour. Son intérêt professionnel piqué, notre chasseur de monstres préféré se penche sur la question de sa malédiction.

Cette nouvelle avait déjà été représentée dans le premier épisode de la Saison 2 de la série The Witcher chez Netflix. Lihtar Studios nous propose cependant sa propre vision des choses, sous la forme d'un court-métrage d'animation extrêmement convaincant et visuellement très réussi. L'équipe se dit passionnée par cet univers dark-fantasy, et ça se voit littéralement ! Le studio en profite pour indiquer avoir d'autres choses à partager pour cette belle lettre d'amour aux aventures de Geralt.

Pourra-t-on en dire autant de la saison 4 de The Witcher chez Netflix, avec Liam Hemsworth à la place d'Henry Cavill dans le rôle de l'iconique sorceleur aux cheveux blancs ? Nous le découvrirons a priori fin 2024 ou début 2025. Pour rappel, Netflix s'était déjà fendu de son côté d'une série d'animation dans cet univers, baptisé Nightmare of the Wolf et centrée sur Vesemir. Geralt n'a pas encore eu droit à sa propre adaptation en animation de la part du géant américain.