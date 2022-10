Coup de tonnerre. La saison 4 de The Witcher se fera sans Henry Cavill. L'acteur abandonne le rôle de Geralt de Riv et la relève a d'ores et déjà été trouvée.

Alors que la saison 3 de The Witcher a terminé son tournage, Netflix annonce que la série rempilera pour une quatrième saison mais avec changement majeur. Henry Cavill quitte la série et son remplaçant a déjà été trouvé.

La saison 4 de The Witcher se fera sans Henry Calvill

Clap de fin pour Henry Cavill dans The Witcher. Après trois saisons à incarner le Sorceleur, celui qui reprendra son rôle de Superman dans le nouveau DCU fera ses adieux à Geralt De Riv. Netflix a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse officiel et son remplaçant a déjà été désigné. Ce sera donc Liam Hemsworth, connu pour son rôle dans Hunger Games, qui aura la lourde de tâche de reprendre le flambeau pour la saison 4.

Mon voyage en tant que Geralt De Riv a été rempli de monstres et d'aventures. Hélas je vais déposer le médaillon et mes épées pour la saison 4. Le fantastique Mr. Liam Hemsworth reprendra le manteau du loup blanc à ma place. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau en vénérant le temps passé à incarner Geralt et j’ai hâte de voir comment Liam s'empare de cet homme des plus fascinants et des plus nuancés. Liam, ce personnage a une telle profondeur merveilleuse, amuse-toi à te plonger dedans et à voir ce que tu peux trouver. Henry Cavill

Un contrat juteux pour Superman ?

Liam Hemsworth sera donc le nouveau visage de Geralt pour la saison 4 de The Witcher. L'intéressé se décrit lui-même comme un fan du Sorceleur. «Henry Calvill a été un Geralt incroyable et je suis honoré qu’il me laisse reprendre les rennes et permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure. La tâche sera ardue, mais je suis très excité à l’idée d’entrer dans le monde de The Witcher », a déclaré l’acteur.

Si les raisons officielles de ce départ n'ont pas été invoquées, impossible de ne pas faire le rapprochement avec le retour de Cavill en tant que Superman. Le DCU sera en effet relancé avec de nouvelles têtes pensantes qui ont très certainement sécurisé l'emploi du temps de l'acteur pour les années à venir. Évidemment, la nouvelle des déçus et les fans sont partagés par le choix de Hemsworth. On attendra évidemment de la voir dans la peau de Geralt avant d'émettre tout jugement.