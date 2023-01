La saison 3 de la série The Witcher marquera la fin d’Henry Cavill en tant que Geralt de Riv. L’acteur sera remplacé par Liam Hemsworth, connu pour son rôle de Hunger Games. Un choix qui n’est pas au goût de tous et les fans ont fait savoir leur mécontentement. Rien n’y changera, pas même l'éviction de Cavill en tant que Superman. Cette troisième saison devrait donc être le baroud d’honneur du Geralt si apprécié et Netflix sait qu’il tient entre ses mains un événement. Pour cause, la firme au logo rouge envisagerait de prendre une décision qui risque de frustrer plus d’un spectateur.

La saison 3 de The Witcher découpée en deux parties ?

La série The Witcher serait-elle en danger ? Face à l’échec cuisant de The Witcher : L'héritage du sang et le départ de Henry Cavill qui laisse entrevoir une baisse d’intérêt pour l’adaptation, le mastodonte du streaming pourrait opérer un changement des plus déplaisants. La solution de Netflix avant d’éventuellement laisser tomber la licence serait simple : diffuser la dernière saison avec Cavill en deux parties. L’occasion pour la plateforme de marquer le coup pour ce départ qui continue encore de faire couler beaucoup d’encre. Interrogée sur cette possibilité par The Collider, la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich a répondu :

Nous n'avons pas encore discuté de diviser la saison, mais à ce stade je ne l'exclurais pas. Je pense que nous ne mettons évidemment rien sur le marché dont nous ne soyons pas incroyablement fiers. C’est donc cela qui dicte notre date de lancement et je pense que ce serait intéressant. Encore une fois, nous avons beaucoup de temps, environ huit mois avant la sortie de la saison 3 de The Witcher. Si Dieu le veut, nous sortirons tout en même temps. Mais qui sait ? Nous verrons ce qui se passera. La décision ne revient pas uniquement à Netflix, elle peut aussi se faire pour des raisons pratiques et techniques. Lauren Schmidt Hissrich

Selon plusieurs rumeurs, la série The Witcher aurait pris du retard sur sa post-production. Des réécritures liées au départ de Henry Cavill et des effets spéciaux gourmands et chronophages seraient en cause. Avec cette option, Netflix pourrait faire une pierre deux coups. Donner plus de temps pour peaufiner la fin, et garder les fans de l’acteur en haleine pendant encore quelques mois.