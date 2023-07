Depuis qu'Henry Cavill a annoncé son départ de la série The Witcher, les fans sont à la fois impatients de découvrir ses derniers instants et frustrés de le voir rendre son costume de Geralt de Riv, surtout pour le transmettre à Liam Hemsworth, déjà critiqué avant même sa première apparition dans le rôle du Sorceleur. Pour cette troisième saison, la dernière d'Henry Cavill, Netflix avait fait le choix certainement pas innocent de découper la diffusion en deux parties. La première est sortie fin juin et la seconde vient tout juste de paraître sur la plateforme de SVOD. On sait donc enfin comment Henry Cavill fait ses adieux... Attention si vous n'avez pas encore regardé la fin, cet article contient des spoilers du dernier épisode avec l'acteur.

Une belle fin pour Henry Cavill dans la série The Witcher de Netflix ?

Si certains ont eu la chance de découvrir le premier épisode de la dernière partie de la saison 3 en avant-première, le commun des mortels a dû patienter jusqu'à hier, le 27 juillet. En revanche, pour découvrir les toutes dernières minutes d'Henry Cavill dans la série The Witcher, tout le monde était logé à la même enseigne. Alors, est-ce que ses adieux sont réussis ? Après un très rude combat contre Vilgefortz qui le laisse quasiment pour mort, Geralt arrive tant bien que mal à se remettre sur pied, mais se retrouve encore séparé de Ciri et de Yennefer.

La dernière séquence montre Geralt, accompagné de Jaskier et de Milva, partir une nouvelle fois à la recherche de Ciri en direction du Nilfgaard, lui qui prend position pour la première fois contre l'empire d'Emhyr. En parallèle on entend les mots de Yennefer qui lui sont adressés par une lettre. Avouons-le, cette conclusion qui montre tout de même un changement intéressent dans la personnalité de Geralt est quand même assez abrupte et pas vraiment à la hauteur de ce que nous promettait la productrice Lauren Hissrich, qui évoquait récemment un « adieu héroïque » dans les colonnes du média Entertainment Weekly.

Liam Hemsworth reprend le flambeau... mais pas tout de suite

On pouvait s'attendre à ce que les toutes dernières paroles d'Henry Cavill brisent le quatrième mur en évoquant subtilement son départ, mais il n'en a rien été. Pas non plus de mention de la passation de pouvoir soit entre lui et son successeur Liam Hemsworth ou la moindre apparition de ce dernier comme l'espéraient de nombreux fans. Finalement, en découvrant cette scène, on pourrait avoir l'impression que rien ne va changer dans la prochaine saison alors que la série The Witcher de Netflix vient quand même de perdre son acteur principal.

En tout cas, sur les réseaux sociaux, les fans sont touchés par le départ d'Henry Cavill. « Tu vas nous manquer », « c'est la fin de la série », peut-on lire. Pour quelques téléspectateurs, ses dernières minutes à l'écran n'ont pas été à la hauteur de sa prestation, un fan déclarant qu'il s'agit « d'une triste fin ». Pour The Verge, cette saison 3 est une « opportunité gâchée ». Selon le média, les derniers épisodes diffusés sont aussi mous et sans saveur que la dernière séquence dans laquelle apparaît Henry Cavill.

Quoi qu'il en soit, pour découvrir Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, il faudra se montrer très patient étant donné que le tournage de la saison 4 aurait été repoussé à 2024. Il faut s'attendre à ce que le sorceleur soit très différent dans la suite de la série Netflix.