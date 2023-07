Les plus chanceux ont déjà pu découvrir l'épisode initial de la deuxième partie de la saison 3 de la série The Witcher de Netflix en avant-première hier. Dans quelques jours, tous les fans découvriront les derniers instants d'Henry Cavill en tant qu'interprète du célèbre Geralt de Riv. Ensuite, Liam Hemsworth le remplacera dans les deux prochaines saisons au grand dam de la communauté. Les spectateurs auront cependant plus de temps pour se préparer à cette transition. Une mauvaise nouvelle se profile pour la saison 4 de The Witcher.

Coup dur pour les fans de la série The Witcher de Netflix

Selon le média Redanian Intelligence, spécialisé dans l'actualité de The Witcher, le tournage de la saison 4 de la série a été reporté à 2024. Pourtant, en mai dernier, la directrice de casting Sophie Holland indiquait que « le tournage de la saison 4 était sur le point de débuter avec Liam Hemsworth et qu'après une courte de pause, celui de la saison 5 suivra ». Le média précise qu'il ne s'agit pas d'un report lié à la grève des scénaristes qui dure maintenant depuis début mai, mais qu'il ne dispose pas d'informations supplémentaires sur le motif de ce report.

Alors qu'on sait depuis le mois d'octobre 2022 que The Witcher aura droit à une nouvelle saison, il ne faut malheureusement pas espérer que celle-ci soit diffusée avant 2025. L'attente s'annonce particulièrement longue, mais au moins, ceux qui ne jurent que pas Henry Cavill en tant que Geralt de Riv auront un petit peu plus de temps pour faire leur deuil.

Une saison 4 déroutante ?

Une autre information concernant la saison 4 de The Witcher avait fuité il y a quelques semaines. L'équipe de production de la série Netflix chercherait une star d'Hollywood pour incarner un personnage culte qui ferait sa première apparition en même temps que Liam Hemsworth dans la saison 4 : Régis. Une rumeur qui corrobore les propos de Sophie Holland, qui déclarait que cette saison présentera des personnages déjà connus, mais aussi une poignée de nouveaux visages, en plus de celui du nouvel interprète de Geralt de Riv. Un épisode centré sur un groupe inconnu ferait même office de stand alone. Quoi qu'il en soit, après avoir digéré le départ d'Henry Cavill, le public sera certainement heureux de retrouver The Witcher alors que la série aurait tout simplement pu prendre fin, comme le confiait la productrice Lauren Hissrich il y a peu.