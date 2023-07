Quand on demande à l'IA Midjourney de représenter le remplaçant d'Henry Cavill dans la série The Witcher par son successeur Liam Hemsworth en plusieurs versions de Geralt de Riv, voilà le résultat. Convainquant non ?

À voir aussi : The Witcher : oubliez Henry Cavill, son remplaçant est génial

Via

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !