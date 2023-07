La saison 3 de la série The Witcher a un goût vraiment particulier pour les fans. Évidemment, le public avait hâte de découvrir la première partie de la saison fin juin, mais cela signifiait aussi inéluctablement se rapprocher du moment où Henry Cavill, l'interprète de Geralt de Riv, ferait ses adieux au programme. Nous y sommes presque : la deuxième partie de la saison 3 doit sortir le 27 juillet prochain sur la plateforme de SVOD. Pourtant, Netflix vous offre l'opportunité de découvrir les derniers instants d'Henry Cavill dès aujourd'hui.

Les derniers moments d'Henry Cavill à voir dès aujourd'hui

Netflix offre l'opportunité exceptionnelle aux fans de découvrir en avant-première le premier épisode de la partie 2 de la saison 3 de la série The Witcher. Pour avoir une chance de faire partie des heureux élus, rien de plus simple : rendez-vous sur cette page et inscrivez-vous en indiquant votre nom et votre mail. Si vous êtes choisi, vous recevrez un lien directement dans votre boîte mail pour découvrir le premier épisode de la partie 2 de la saison 3 avant tout le monde.

Notez bien qu'il faudra se réveiller tôt pour en profiter, étant donné que l'avant-première sera accessible cette nuit à partir de 2h du matin heure française. Voilà une belle opportunité de découvrir la suite de la série et le début de la fin pour Henry Cavill avant son remplacement par Liam Hemsworth dans les deux dernières saisons de la série The Witcher de Netflix.

Liam Hemsworth à la hauteur dans la série The Witcher ?

Il y a quelques semaines, Henry Cavill avait commenté pour la première fois son départ de The Witcher lors de l'événement Tudum de Netflix. Une déclaration pleine de sobriété et de respect pour ses collègues aux côtés desquels nous le verront apparaître pour la dernière fois dans quelques jours.

C'était un plaisir et un honneur de travailler avec vous. Vous apportez tellement de nuances et de détails à ces personnages, qui courent souvent le risque d'être simplifiés à l'extrême, et ce que vous avez fait d'eux a demandé tellement de travail, d'attention et d'efforts. Croyez-moi, travailler avec vous a été le plus grand des plaisirs.

Les fans devront rapidement faire leur deuil, car Liam Hemsworth est déjà prêt à remplacer Henry Cavill. Récemment, le producteur exécutif Tomek Baginski déclarait que le petit frère de Chris incarnait déjà à merveille le sorceleur Geralt de Riv. « J'ai déjà vu Liam maquillé en The Witcher. Avec le look du sorceleur. Et il a l'air génial ». Alors que la première partie de la saison 3 a divisé la communauté, les trois derniers épisodes d'Henry Cavill devraient au moins s'annoncer riches en émotions.