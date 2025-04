En plein tournage, l'ultime saison de la série Netflix The Witcher leake et nous offre enfin un aperçu du nouveau Geralt succédant à celui campé par Henry Cavill.

Après bien des hauts et des bas, l'adaptation par Netflix de la série littéraire The Witcher du romancier polonais Andrzej Sapkowski commence déjà le tournage de sa cinquième et dernière saison, en attendant la date de diffusion de la quatrième. Objet de nombreuses controverses qui ont en partie motivé Henry Cavill à ne plus revenir incarner Geralt de Riv, la série devra donc se conclure avec Liam Hemsworth dans le rôle principal. Nous n'avions jusqu'alors pu apercevoir que ses doublures de cascade. Via des leaks du tournage de la saison 5, il est donc enfin temps de véritablement découvrir l'acteur dans le costume du sorceleur aux cheveux blancs.

Le nouveau Geralt de The Witcher Netflix bat enfin les masques

Après trois saisons de bons et loyaux services, Henry Cavill a décidé de raccrocher les deux épées et la chevelure blanche de Geralt de Riv pour la série The Witcher de Netflix, en raison de profonds désaccords avec les showrunners. Liam Hemsworth va donc reprendre ce flambeau lourd de sens pour les deux dernières saisons, qui vont couvrir les événements relatés dans les livres Le Baptême du Feu, la Tour de l'Hirondelle et la Dame du Lac.

Un vaste programme, en somme, et l'ultime saison de la série The Witcher est actuellement en train de justement tourner des scènes fortes tirées des romans originaux. Plus précisément la halte de la bande de Geralt auprès d'un cercle de druide dans leur quête pour retrouver Ciri, ainsi que la fameuse bataille de pont au service de la reine Meve de Riv. Nous avons d'ailleurs droit à de nouveaux leaks du tournage, courtoisie de Redanian Intelligence. Ceux-ci nous offrent notamment enfin un premier aperçu de Liam Hemsworth dans le costume de Geralt de Riv.

Nous retrouvons également le reste de la bande et du casting, à savoir le vampire Régis (Laurence Fishburne), Milva (Meng'er Zhang) et Cahir (Eamon Farren), et bien sûr Jaskier (Joey Batey). À noter toutefois que ces événements auront bien lieu lors de la prochain saison de la série The Witcher. Netflix doit encore annoncer la date de diffusion de la saison 4, à venir normalement plus tard cette année.





© Redanian Intelligence

Source : Redanian Intelligence