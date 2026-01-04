À ses débuts, The Witcher avait le potentiel d'être le « Game of Thrones » de Netflix, une série fantastique à gros budget qui allait marquer toute une génération de spectateurs en adaptant une série littéraire populaire, qui plus avec le support d'une saga vidéoludique extrêmement populaire. Au fil de ces quatre saisons, elle n'a toutefois fait que s'enfoncer d'avantage et de faire la risée de la critique et du public. Soit tout l'inverse d'une série fantastique exclusive à Prime Video, qui elle ne fait que se bonifier avec le temps, comme on a pu le constater avec sa dernière saison sortie il y a quelques semaines.

The Witcher Netflix ridiculisée par une Mighty série fantastique de Prime Video

Sur le papier, The Witcher de Netflix avait tout pour réussir. Mais l'adaptation douteuse du matériau original, au point de faire fuir un Henry Cavill passionné pour incarner Geralt de Riv, a clairement joué en sa défaveur. Cela et un traitement globalement raté de ses personnages hauts en couleur. La pire illustration de cela fut probablement la saison 4, avec un Liam Hemsworth en renfort dans le rôle principal, mais un résultat critique et commercial catastrophique.

À l'exact opposé du triste spectre dans lequel se place la saison 4 de la série The Witcher, on trouve chez Prime Video la saison 1 de The Mighty Nein, la dernière adaptation en date des campagnes Donjons & Dragons de la célèbre chaîne Twitch Critical Role. Celle-ci jouit en effet au contraire de critiques dithyrambiques, tant de la part de la presse que du public.

Les deux séries, The Witcher et The Mighty Nein, sont des œuvres fantastiques, mais la seconde est globalement supérieure en tous points. La série Netflix a en effet complètement dénaturé ses personnages emblématiques et n'a pas su saisir les thèmes qui ont fait la singularité des livres et des jeux. The Mighty Nein, quant à elle, parvient à nous emporter complètement dans son histoire intrigante et arrive avec brio à mettre tous ses personnages en avant, individuellement comme en groupe.

Le tout qui plus est grâce à une animation de qualité, qui a permis aux showrunners plus de folies qu'une série live-action nettement plus coûteuse, et avec un retour sur investissement qui n'est pas forcément garanti, comme Netflix a pu le constater avec la très onéreuse (et hélas bien ratée) saison 4 de The Witcher.