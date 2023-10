La prochaine saison de The Witcher sur Netflix, marquée par le remplacement d'Henry Cavill par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, est en préparation depuis un certain temps déjà. Toutefois, les grèves orchestrées par la Writers Guild of America (WGA) et la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont interrompu le processus durant plusieurs mois cette année. Heureusement, avec la conclusion de la grève de la WGA, l'écriture peut reprendre de plus belle.

The Witcher : c'est la reprise

Après un accord conclu il y a un peu plus d'une semaine entre la WGA et les studios, l'écriture est sur le point de reprendre très prochainement pour la saison 4 de The Witcher afin de finaliser et d'affiner les scripts. Une fois ce travail terminé, le développement de la saison 5 commencera. Nous savions depuis un an que les saisons 4 et 5 étaient destinées à être produites de manière quasi simultanée, et nous avons désormais la confirmation de cette intention. On peut supposer qu'il s'agit également d'une question de coût, en plus d'une plus grande disponibilité du casting.

Avant la grève, le tournage de la saison 4 était prévu pour commencer en septembre 2023. Maintenant, l'intention est de lancer le tournage dans la première moitié de 2024. La stratégie reste de tourner la saison 4, d'observer une pause, puis de passer directement au tournage de la saison 5. Une façon de faire qui semble de plus en plus présente dans le monde des séries.

Une dernière Saison à l'Horizon ?

Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été publiée, il semble que la saison 5 sera très probablement la dernière de The Witcher sur Netflix. Les deux ultimes saisons devraient s'inspirer des livres Baptism of Fire, Tower of the Swallow et Lady of the Lake d'Andrzej Sapkowski, tout en intégrant un matériau original, afin de surprendre les fans assidus et d'assurer une certaine cohérence avec le déroulement des événements précédents. C'est toujours mieux quand nous avons droit à quelques surprises et que ce n'est pas une copie conforme.

Compte tenu du démarrage approximatif de la production, il est improbable que la saison 4 soit diffusée sur Netflix en 2024, repoussant ainsi probablement sa sortie à 2025. Quant à la saison 5, elle pourrait être diffusée en 2026, bien qu'il soit encore prématuré de discuter de dates de sortie éventuelles.

On sait qu'une série spin-off du nom de The Rats est également en production. Il devrait s'agir de l'histoire de six jeunes voleurs voulant effectuer un casse. Étrangement, cela ressemble beaucoup au synopsis du récent film Donjons et Dragons.