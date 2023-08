Les raisons du départ d'Henry Cavill de la série The Witcher demeurent encore un mystère. Le réalisateur Marc Jobst a donc pris la parole pour s'expliquer et selon lui, l'acteur était trop bon.

Ce n'est plus un secret, Henry Cavill va bientôt laisser le manteau de Geralt De Riv à Liam Hemsworth. Il faut donc bien profiter de la saison 3, car après cela, la série The Witcher se fera sans cet acteur tant apprécié des fans. Mais alors, pourquoi l'avoir remplacé ? Pour l'instant, Cavill n'a toujours pas pris la parole sur le sujet. Mais le réalisateur d'une partie des épisodes de la saison 1, Marc Jobst, a décidé de briser le silence.

The Witcher et Henry Cavill, le mariage parfait ?

Dans une interview donnée à Screen Rant, le réalisateur détaille le travail monstrueux qu'a demandé la production des trois premières saisons. Henry Cavill était visiblement impressionnant, pour la simple et bonne raison qu'il refusait catégoriquement d'avoir un cascadeur. Il souhaitait vivre dangereusement, comme le Loup Blanc. « Vous savez, ce sont des shows exigeants à faire, ils sont énormes. Henry se charge de faire toutes ses cascades. Même si vous faites juste un gros plan d’une main saisissant une épée, ça doit être sa main », explique-t-il en préambule.

Un investissement de la part de l'acteur qui a ravi l'équipe de tournage. Certes, il ne pouvait pas en profiter pour aller tourner d'autres scènes, mais le résultat était stupéfiant. Jobst explique qu'une journée sur le plateau de The Witcher pouvait durer jusqu'à 12 heures d'affilée. Et Cavill travaillait parfois d'arrache-pied, sans pauses, pour offrir le meilleur rendu possible de sa performance. Mais cela a un coût et le réalisateur s'inquiétait.

C’est épuisant pour le numéro un, donc après trois saisons, je me suis dit, "Ok, il a donné vie au show, et s’il a la sensation d’avoir fait tout ce qu’il pouvait, je lui fais confiance". Marc Jobst

Henry Cavill serait donc parti pour se reposer après avoir tout donné pour la série Netflix. Au vu des dires de Marc Jobst, cela ne semble pas impossible. Mais les fans attendent quand même une déclaration officielle de la part d'Henry Cavill avant de passer à autre chose. Selon une de ses collègues, Anya Chalotra, il faut oublier les théories visant à dépeindre des disputes en interne.

La série Netflix en danger ?

Actuellement, la production de la série est en situation critique. Pour rappel, il y a une grève des scénaristes à Hollywood. Par conséquent, bon nombre de projets se retrouvent dans une impasse, à l'image de la dernière saison de Stranger Things et la saison 4 et 5 de The Witcher. Même si l'écriture de la quatrième est bien avancée, il est impossible pour les showrunners de démarrer un tournage sans un ou une scénariste pour préparer les épisodes à venir. Au moins, Liam Hemsworth a le temps de se préparer pour le rôle.