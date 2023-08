La saga d'heroic fantasy The Witcher est promis à un grand avenir. Le créateur de la franchise a fait une annonce fracassante qui va rendre heureux plus d'un fan des aventures du Sorceleur.

En quelques années, la saga The Witcher a explosé. Entre la série littéraire, les jeux de CD Projekt Red et l'adaptation Netflix, la saga Le Sorceleur n'a jamais été aussi populaire. L'auteur polonais Andrzej Sapkowski, grâce à qui tout a commencé, a réservé une immense surprise à certains fans dernièrement.

The Witcher annonce un nouveau projet

Netflix a diffusé les derniers épisodes de The Witcher saison 3 dans lesquels Henry Cavill a fait ses adieux. Un dénouement qui reste plus que jamais en travers de la gorge des fans. Des téléspectateurs qui étaient déjà déçus initialement vu la trajectoire prise par la série. Selon une bonne partie d'entre eux, celle-ci s'éloigne beaucoup trop des romans, quand elle ne les trahit pas complètement. Alors même qu'elle est censée être y fidèle.

Mais que ces fans insatisfaits se rassurent, le créateur original du Sorceleur, Andrzej Sapkowski, a la solution pour atténuer leur déception. L'auteur a tout simplement annoncé, dans le plus grand des calmes, la sortie d'un nouveau livre The Witcher. « Je ne dis jamais ce genre de choses, parce qu'avec moi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que je ferai quelque chose, peut-être que non. Et jusqu'à maintenant, lorsque j'ai dit que j'écrirais quelque chose et que je ne l'ai pas fait, les gens se sont plaints comme si je les avais trompés et que j'avais menti.

C'est pour cette raison que je n'aime pas parler de ce que je fais tant que je ne l'ai pas terminé. Mais puisque je fais toujours des exceptions pour les Ukrainiens, je vais le faire cette fois également. Oui, je travaille assidûment sur un nouveau livre The Witcher. Cela peut prendre un an, mais pas plus ». Un roman inédit en 2024, c'est dit !

La série Netflix est nulle ? C'est vous qui êtes nuls d'abord !

Un projet qui va permettre de mettre du beurre dans les épinards, car à l'époque, Sapkowski a mal joué son coup en vendant les droits de sa saga. Résultat, l'argent généré par les jeux The Witcher ou la série lui passe sous le nez. Il a tout de même réussi à obtenir une compensation de CD Projekt Red, mais pas les dizaines de millions de dollars réclamés à la base.

Comme dit plus haut, les fans ont toujours exprimé leurs désaccords vis-à-vis de la série The Witcher. Des divergences qui devraient être encore plus nombreuses lors de la diffusion de la saison 4, qui se fera sans Henry Cavill. Mais il va falloir qu'ils s'y fassent. Et puis ces derniers pleurent déjà suffisamment comme cela. La production du show Netflix s'est en effet offert une sortie pour recadrer les spectateurs.

Si l'adaptation est ratée et qu'elle s'éloigne des livres, c'est de la faute du public et puis c'est tout. Lors d'une interview, le producteur Tomek Baginski a notamment justifié les choix effectués pour The Witcher Netflix en taclant sévèrement les américains. « Beaucoup de fans sont américains, donc ces simplifications ne sont pas seulement logiques, elles sont nécessaires ». Et si tout est plus simple que dans les romans, c'est aussi pour s'accommoder à la jeune génération Tik Tok. « Chers enfants, ce que vous vous infligez vous rend moins résistants aux contenus plus longs, aux longues chaînes de causes et de conséquences ». En résumé, tout le monde est coupable, ou presque, sauf la production.

On verra comment les prochains épisodes seront reçus, mais quelque chose nous dit que ça va encore énormément diviser. Ce qui devrait être moins le cas avec les nouveaux jeux The Witcher vu l'amour des titres actuels par les joueurs.